Quartararo: ''Le Mans'da lastikleri ısıtmak, tam bir felaket''

Yamaha fabrika pilotu Quartararo, bugün gerçekleştirilen antrenman seanslarında kaydedilen 9 kazadan birinde yer aldı. Fransız sürücü, 2. antrenman turlarında, Dunlop şikanında motosikletinden düştü.

Kaza yapan sürücüler, büyük sağlık problemleri yaşamazken, Quartararo seansı, Pramac Ducati pilotu Johann Zarco'nun arkasında 2. sırada tamamladı.

Quartararo, Jerez'de kolunda yaşadığı sıkışma ardından sağ kolundan bir operasyon geçirmişti. Fransız sürücü, kolunun 'garip' ama genel olarak iyi olduğunu belirtirken, ıslak koşullarda gerçekleştirilen 1. antrenman seansını 16. bitirmesinin ardından ıslak koşullarda hâlâ biraz tempo eksikleri olduğunu söyledi.

Günü hakkında Motorsport.com'a konuşan Quartararo, ''Evet, kolum biraz garip ama iyi hissediyorum.''

''Kuru zemindeki performansımız gayet iyiydi ancak bence, lastikleri ısıtmak herkes için tam bir felaketti.''

''Normalde bu konuda gayet iyiyimdir ancak [bugün] iyi bir noktaya ulaşamadım.''

''Kolay değil. Islak zeminde iyi bir hissiyata sahibiz ama biraz hız eksiğimiz var.''

''Bence diğer Yamahalara kıyasla lastiklerimize çok daha fazla dikkat ettik.''

''Yani, bu konuyu kontrol edeceğiz ama hissiyat konusunda bir sıkıntı yok, daha çok hız konusunda var.'' dedi.

Quartararo, 3. viraj olan Dunlop şikana çıkan pit yolunda, pit limitinin çok uzun süre açık kaldığını ve lastik ısıtma konusunda bunun sürücülere yardımcı olmadığını da ekledi.

Quartararo konu hakkında, ''Bence ilk antrenman seansında, pit limiti bizim başladığımız yerden itibaren çok uzun süre açık kalıyor. Bu iyi değil, kısaltmamız gerek. Lastikleri ısıtmak çok zordu ama sonrasında [2. antrenman turlarında] tempom daha iyiydi.'' ifadelerini kullandı.

Maverick Vinales, Yamaha Factory Racing Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Quartararo'nun takım arkadaşı Maverick Vinales de onun lastik ısıtma konusundaki yorumlarına katıldığını belirtirken, Le Mans'daki ilk birkaç turun buz üzerinde sürmek gibi olduğunu da ekledi.

Quartararo'nun yorumları üstüne konuşan Vinales, ''Lastik ısıtmak zordu ama felaketti diyemem. Bence kullanılacak doğru kelime 'zor' olabilirdi çünkü ilk turlar buzun üzerinde sürüyormuşsunuz gibi hissettirdi, özellikle de pistin sol tarafı.'' dedi.

Vinales günü hakkında ise şu ifadeleri kullandı: ''İyiydi, pozitif geçti. Yarış ritmi üzerinde çalışmaya dikkat gösterdim çünkü bir daha ne zaman kuru bir seans olacağını bilmiyoruz. Eğer pazar günü kurur olursa diye yarış ayarlarını biraz anlamaya çalıştık ve onun üzerinde çalıştık.''

''Genel olarak iyi hissediyorum ama motosiklet üzerindeki birkaç şeyin üzerinde çalışmamız gerek ki bunlar zor şeyler değil, daha çok detaylar hakkında çalışacağız. Bunlardan sonra da savaşmak için hazır olacağız.''

''Yani, iyi bir seviyeye dönebildiğimiz için mutluyuz.''

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