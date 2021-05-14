Rossi: "Jerez testi, performansıma yardımcı oldu"

Rossi, bu yıl ilk dört yarışta sadece dört puan aldı ve kariyerinin en kötü sezon başlangıcını geride bıraktı.

Petronas SRT sürücüsü, formuyla ilgili pek çok eleştiri aldı ancak Kevin Schwantz, İtalyan sürücünün içinde "hâlâ mücadele azmi olduğunu" söyledi. İtalyan sürücü de bunu kanıtlama niyetinde olduğunu söylüyordu.

Şimdi İtalyan sürücü, Jerez'deki yarışın ardından bir gün boyunca yaptığı test sayesinde daha iyi görünüyor ve cuma günü Le Mans'taki ikinci seansı dokuzuncu sırada tamamlayarak bu yılki en iyi cuma günlerinden birini geçirdi.

Rossi, "Bizim için daha iyi bir gün oldu, çünkü bu sabah ıslak zeminde çok hızlıydım ve motosiklette kendimi gayet iyi hissettim."

“Fakat Pazartesi günü Jerez'de yaptığımız çalışmanın Le Mans'ta bize yardım edip edemeyeceğini görebilmek için kuru zeminde sürüş yapmaya ihtiyacım vardı."

"Şanslıydık ve ikinci seans tamamen kuruydu, bu yüzden motosikleti zorlayıp, anlamaya çalışabildik."

Valentino Rossi, Petronas Yamaha SRT Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

"Sonunda ilk 10'a girdim, dokuzuncu sıradayım fakat aynı zamanda antrenman seansında motosikleti daha iyi sürebiliyordum. Daha stabildim ve iyi bir hıza sahiptim. Daha geç fren yapabiliyorum ve virajlara daha hızlı girebiliyorum."

"Yani o kadar da kötü geçmedi. Görünüşe bakılırsa ilk yarışlara göre biraz daha güçlüyüz." dedi.

Rossi, takımının hislerini geliştirebilmek adına M1'de ne tarz değişiklikler yaptığıyla ilgili soruya şöyle yanıt verdi: "Jerez'deki çalışmanın bize oldukça yardımcı olduğunu düşünüyorum. Çünkü testte çok çalıştık, süspansiyon ayarını değiştirdik ve motosikletin ağırlık dengesine odaklandık."

“Ayrıca daha iyi olan farklı bir karbon salıncak da denedik ve tüm bunlar hem frenlemede hem de viraj girişinde daha güçlü olmamıza yardımcı oldu."

"Genişten dönmeden virajlara daha fazla hız taşıyabiliyorum ve motosiklette kendimi daha iyi hissediyorum."

Yine de Rossi, Yamaha sürücüleri arasında en yavaş olanıydı.