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Resmi: Marquez, Fransa'da pistlere dönüyor!

Marc Marquez bu hafta sonu yeniden MotoGP'de yarışacak.

Niels Dijksterhuis
Ekleyen:
Marc Marquez, Repsol Honda Team

İspanyol sürücü Portekiz'deki ilk yarışta, Jorge Martin ve Miguel Oliveira ile çekişirken rakiplerine çarpmış ve el tarak kemiğini kırmıştı.

Bu korkutucu haza sonrası Marc Marquez sakatlığı nedeniyle Arjantin, Amerika Birleşik Devletleri ve İspanya'daki MotoGP yarışlarını kaçırdı.

Eski MotoGP şampiyonu başlangıçta Jerez'de pistlere dönmeyi hedefliyordu fakat doktorlar bunun çok riskli olacağını düşündüler.

Ancak geride kalan sürenin ardından kemik tamamen iyileşmiş durumda. Repsol Honda sürücüsü, Le Mans'da yeniden pistlere dönecek.

Marquez, "Repsol Honda Takımı'na geri döndüğüm ve yeniden motosiklete bindiğim için çok mutluyum."

"Öncelikle, geçtiğimiz birkaç hafta sonunda gösterdikleri profesyonellik ve tavsiyeler için sağlık ekibime teşekkür etmek istiyorum."

"Açıkçası bir sürücü olarak her zaman mümkün olan en kısa sürede geri dönmek istersiniz fakat böyle bir sakatlığın ardından düzgün bir iyileşme süreci istiyorsunuz."

"Şimdi sakatlığımla ilgili hiçbir endişem olmadan geri dönüyorum. Fransa GP'sinin neler getireceğini göreceğiz ve bundan en iyi şekilde yararlanmaya çalışacağız." dedi.

Oliveira ile yaptığı kazanın ardından Marquez iki uzun tur cezası almıştı. Son alınan kararın ardından Marquez, bunu çekmek durumunda kalmayacak.

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