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Marquez'in cezası FIM Temyiz Mahkemesi tarafından iptal edildi

Marc Marquez'in MotoGP Portekiz Grand Prix'sindeki çarpışma nedeniyle aldığı ceza FIM Temyiz Mahkemesi tarafından iptal edildi. MotoGP sürücüsü bu cezayı çekmek zorunda kalmayacak.

Lewis Duncan
Ekleyen:
Marc Marquez, Repsol Honda Team

Honda sürücüsü sezonun açılış yarışında RNF Aprilia'dan Miguel Oliveira ile çarpışmış ve FIM hakemleri tarafından çift uzun tur cezası almıştı.

FIM komiserlerinin kararına göre ceza, başlangıçta Arjantin GP'si için verilmişti. Ancak bunun yayınlanmasından kısa bir süre sonra Marquez, kırık baş parmağından ameliyat olduktan sonra Arjantin'de yarışmayacağını bildirdi.

FIM daha sonra cezayı yeniden yayınladı ve Marquez'in cezayı katıldığı bir sonraki yarışta çekmesi gerektiğini belirtti.

Honda cezanın uygulanmasındaki bu değişikliğin yönetmeliklere aykırı olduğunu düşündü ve komiserlere itirazda bulundu.

Bu itiraz Arjantin GP'sinin Perşembe günü görüşüldükten sonra FIM Temyiz Mahkemesi'ne sevk edildi.

İspanya GP'sinden önce, FIM Temyiz Mahkemesi konu daha ayrıntılı bir şekilde ele alınana kadar cezanın infazının durdurulmasına karar verdi - yani Marquez Jerez'de yarışabilecek durumda olsaydı, cezayı çekmek zorunda kalmayacaktı.

Şimdi, olaydan bir aydan fazla bir süre sonra, FIM Temyiz Mahkemesi cezayı iptal etti çünkü Marquez'in üç turu kaçırmasına neden olan sakatlığının yeterli bir ceza olduğunu düşünüyor.

FIM tarafından yapılan açıklamada şöyle denildi: "MotoGP Temyiz Mahkemesi'nin 12 Nisan 2023 tarihinde açıkladığı ve Marc Marquez'e uygulanan yaptırım uygulamasının yürütmesinin durdurulmasına karar veren geçici kararının ardından mahkeme, Marc Marquez ve Team HRC - Repsol Honda Team tarafından 17 Nisan 2023 tarihinde sunulan temyiz dilekçesini de dikkate alarak davanın esası hakkında karar vermek zorunda kalmıştır."

"Mahkeme, FIM MotoGP Komiserler Heyeti tarafından ilk yaptırımla bağlantılı olarak Marc Marquez'e verilen yaptırımın uygulanmasının iptaline karar vermiştir."

"Mahkeme, 26 Mart 2023 tarihinde düzenlenen Portekiz MotoGP Yarışı sırasında FIM MotoGP Komiserler Kurulu tarafından Marc Marquez'e verilen çift uzun tur cezasının, sürücünün 2023 Arjantin MotoGP yarışına katılmamasıyla yerine getirildiğini değerlendirmiştir."

"Dolayısıyla Marc Marquez'in katılabileceği bir sonraki yarışta başka bir yaptırım olmaksızın yarışmasına izin verilmiştir."

Marc Marquez, Repsol Honda Team

Marc Marquez, Repsol Honda Team

Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

 

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