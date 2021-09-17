Espargaro: "Honda, MotoGP motosikletini geliştirmek için Marquez'i takip etmeli"

Espargaro'nun yorumu, HRC takım patronu Alberto Puig'nin Autosport'a, Marquez'in 2020'de geçirdiği ağır kol sakatlığından dolayı, Honda'nın motosikleti geliştirme şeklini değiştirmeyeceğini söylemesinden sonra geldi.

Puig bu yorumlarla, Honda'nın son yıllarda tüm sürücülere uygun motosikletler yapmak yerine, sadece Marquez'e yönelik motosikletler yapmalarına yönelik eleştirilere yanıt vermişti.

Marquez bu yılki ilk iki yarışı kaçırmasına rağmen şampiyonada 10. sırada yer almasıyla beraber en iyi Honda sürücüsü konumunda yer alıyor.

Marquez aynı zamanda bu yıl en çok kaza yapan sürücü de oldu. Bu da büyük oranda, uğraştığı fiziksel sıkıntılardan ve Honda'nın arka yol tutuşunun iyi olmamasından kaynaklanıyor.

Buna rağmen, 2021'de Honda'ya uyum sağlamakta zorlanan Espargaro, Honda'nın motosikleti geliştirmekte Marquez'in gösterdiği yolu takip etmesi gerektiğini söyledi.

Pol Espargaro, Repsol Honda Team Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Espargaro, Puig'in yorumlarına katılıp, katılmadığı sorulduğunda Autosport'a, "En nihayetinde, en hızlı sürücü Marc. Bu yüzden fabrika, Marc'ın söylediklerini takip etmeli."

"Bu kolay ve fabrikanın yapması gereken en bariz şey, en hızlı olanı dinlemek."

"Fabrika, daha yavaş olanları dinleyemez. Bu, büyük bir problem yaratırdı."

"Doğal olan, en hızlı ve bence en akıllı olan Marc'ı dinlemek." dedi.

Espargaro sözlerine, motosikleti geliştirmek için Honda'nın verdiği emekleri överek devam etti. Ayrıca, COVID-19 kısıtlamalarının HRC'de motor gelişimine engel olduğuna dikkat çekti.

Espargaro, "Fabrikanın felsefesine gelecek olursak, bilmiyorum."

"Aslında, Honda gelecek yılın motosikleti üzerinde, gelecek için çalışıyor."

"Önümüzdeki hafta yapılacak testte, kullandığımız motosiklette bir yenilik mi deneyeceğiz yoksa gelecek yılın motosikletini mi deneyeceğiz bilmiyorum."

"Hiçbir fikrim yok, ama biliyorum ki çalışıyorlar ve COVID yasaklarından dolayı denemek istedikleri çok şey var. Ancak, bu sene yeni bir motor deneyemeyiz. Bu yüzden göreceğiz." diye ekledi.

Çeviri: Aybike Simay Erden