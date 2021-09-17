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MotoGP / San Marino GP Haberler

Morbidelli: "Fabrika takımına geçmeyi hak etmiştim"

Ekleyen:
Çeviren:
Kemal Şengül
, Kıdemli Editör

Franco Morbidelli, eski Yamaha M1'le ortaya koyduğu güçlü formdan sonra Yamaha'nın kendisine borçlu olmadığını fakat bu konuma gelmeyi hak ettiğini söyledi.

Morbidelli: "Fabrika takımına geçmeyi hak etmiştim"

Morbidelli, Petronas SRT ile geçirdiği yılların ardından nihayet fabrika takımına katıldı. İtalyan sürücü, geçen ay Yamaha fabrika ekibinden ayrılan Maverick Vinales'in yerini alacak ve fabrika ekibinde Fabio Quartararo'nun takım arkadaşı olarak geçirecek.

Perşembe günü açıklama yayınlayan Yamaha, Morbidelli ile 2023 sonuna kadar devam edecek olan iki yıllık bir fabrika anlaşması imzalandığını doğruladı.

Morbidelli, 2020'de Yamaha'nın 2019 motosikletini sürmesine rağmen güçlü bir performans ortaya koydu ve aldığı 3 zaferle beraber sezonu en iyi Yamaha sürücüsü olarak bitirdi.

2020'deki başarısına rağmen Yamaha, Morbidelli'yi yine A versiyon -eski- motosiklette  tuttu ve buna rağmen Morbidelli, Jerez'de podyuma çıktı. Haziran ayında sakatlanmasının ardından Morbidelli, son beş yarışın hiçbirisine katılamadı  ve bu hafta sonu fabrika takımı ile yarışlara dönecek.

Fabrika sürücüsü olmasıyla ilgili Morbidelli şöyle konuştu: "Bunu hak ettiğimi hissettim. Bunu gerçekten hak ettiğimi düşündüm ve Yamaha'nın içerisindeki herkesle açıkça konuştum."

"Sonunda bu noktadayız. Yana hiçbir şey borçlu değillerdi. Sadece tüm bunları hak ettiğimi hissettim ama dediğim gibi, Yamaha bana kesinlikle hiçbir şey borçlu değildi."

Franco Morbidelli, Petronas Yamaha SRT

Franco Morbidelli, Petronas Yamaha SRT

Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

İtalyan sürücü bu yılın başlarında geçirdiği antrenman kazasının ardından dizinden sakatlandı ve ameliyat olmasının ardından Assen'den bu yana yarışamadı.

Başlangıçta üç yarış kaçıracağı söylense de, bu sayı beş yarışa çıktı ve Morbidelli hâlâ sol dizini yeterince kıramıyor.

Morbidelli, sakatlık nedeniyle kenarda geçirdiği süre sorulduğunda, "Açıkçası tamamen iyileşmeye odaklandık."

"Aslında sakatlık o kadar da ciddi bir şey değil. Hatta olağan bir sakatlık fakat iyileşmesi uzun vakit alıyor."

"Yani bu iyileşme sürecini hızlandırmaya odaklandık. Asıl nokta dizimi kıvırmam. Şu anda bunu yapmak benim için çok hazır."

"Fakat zorlamaya devam ediyorum; buna gerçekten odaklanıyoruz ve ayrıca tüm fiziksel duruma da bakıyoruz. Sonunda bu hafta sonu nasıl bir iş yapacağımı göreceğiz." dedi.

Morbidelli yılın geri kalan kısmında Vinales'in takım şefi Silvano Galbusera ile çalışacağını doğruladı.

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Espargaro: "Honda, MotoGP motosikletini geliştirmek için Marquez'i takip etmeli"

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