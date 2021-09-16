Espargaro, Aragon MotoGP'nin Honda için ''acı verici'' olduğunu düşünüyor

Honda sürücüsü iki hafta önce Silverstone'daki soğuk hava koşullarından yararlanarak 2021 sezonunun en iyi hafta sonunu geçirdi ve yol tutuşunu artırarak pole pozisyonunu almasının ardından yarışı beşinci sırada tamamladı.

Aragon'da sıralama turlarını sekizinci sırada tamamlamasının ardından, sıcak hava koşullarından ve düşük yol tutuşundan zorlanan Espargaro, 23 turluk Grand Prix'de 13. sıraya düştü.

Espargaro ise bunun motosikletteki deneyim eksikliğiyle ilgili olduğuna inanıyor.

Sıcak hava koşullarında problemlerini nasıl düzeltebileceği sorulan Espargaro, ''Bence bu tecrübeyle ilgili.''

''Sadece bu olabilir çünkü motosikleti o kadar saat sürmek ve sonrasında sıcak hava koşullarında nasıl maksimumu çıkaracağınızı anlamak [gerek]. Daha düşük sıcaklıklı hava koşullarında veya daha fazla tutuşun olduğu zamanlarda motosikletin nasıl sürüleceğini biliyorum ve hızlıyım.''

''En hızlılardan biri benim, bu iyi çünkü hızlı zaman turunu çarpmadan veya sadece yalnız değilken nasıl atacağımı biliyorum.''

''Ancak bu sıcak koşullar olduğu zaman bilmiyorum. Motosikleti nasıl süreceğimi keşfetmem gerekiyor.'' dedi.

Pol Espargaro, Repsol Honda Team Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

''Bu koşullarda daha hızlı olmalıyım, şu anda çok yavaşım ve bu acı verici.''

''İyi performans gösteremeyince çok kötü hissediyorum. Bu benim yaptığım bir hata değil, bu koşullarda daha hızlı olmak için ne yapmam gerektiğini bilmiyorum.''

''Bu acı verici çünkü Misano da benzer olacakmış gibi duruyor ve yine zorluk çekeceğim.''

''Yani her sıcak hava olduğunda düşük yol tutuşuyla mücadele edemem, bu mümkün değil.''

Motosikletinde sıcak hava koşullarında neyin yanlış olduğu sorulan Espargaro, Honda'nın ''agresifleştiğini'' ve arka tarafta bulunan yol tutuşu eksikliğinin viraj girişlerinde ön tarafta soru yarattığını söyledi.

''Bu agresif bir his yaratıyor, sanki motosikletin üzerinde ''yüzüyormuşsunuz'' gibi bir his.''

''Eğer durmanız gereken yerde durmazsanız, arka tarafı kaybedecekmişsiniz gibi hissediyorsunuz.''

''Arka taraf olmadığı için de, ön taraf zorlanıyor. Bundan kaçınmak için yaptıklarım ya da virajlara girerken veya çıkarken denediğim başka yollar var.''

''Ancak burada, bunlar işe yaramazdı. Yarışın bir noktasında öndekilerden daha iyiydim ancak çok yavaştım. 1:48.5'lerde sürüş yapmam gerekirken, 1:49.1'le sürüyordum.''

''Bu küçük bir fark değildi yani bir şeyler gerçekten yanlıştı.''