Ducati, sürücülerin hangi statüde olacağı konusunda henüz karar vermedi

Ducati gelecek sezon en merak edilen takımlardan biri olacak, nitekim son şampiyon Bagnaia'nın yanına geçen yıl kendini kanıtlayan ve asla geri adım atmamasıyla bilinen Bastianini oturacak.

Bagnaia ve Bastianini'nin 2022 sezonu boyunca pistte karşı karşıya geldikleri birkaç önemli nokta oldu ve bu mücadelelerin Ducati kampını rahatsız ettiğine yönelik dedikoduların ardı arkası kesilmedi.

Geçtiğimiz Kasım ayında Autosport'a verdiği demeçte bu kadroya sahip olmanın bir "lüks" olduğunu söyleyen Paolo Ciabatti, o zamandan beri takım içindeki dengelerin nasıl kurulacağına yönelik sorularla çevrelenmiş vaziyetteydi.

Bu ayın başlarında Motorsport İspanya'ya bir röportaj veren Ciabatti, o zamandan beri takım içinde bir numaralı sürücü statüsüyle ilgili herhangi bir tartışma yaşanmadığını ve Bastianini'nin 2023'te geçen yıla göre daha "sakin" olacağına inandığını söyledi.

Ciabatti, "Açıklığa kavuşturulması gereken şeyler hakkında geçen yıl zaten konuşmuştuk.Enea fabrika motosikletini hak ettiğini kanıtlamak istedi."

"Artık buna sahip, dolayısıyla zihniyetini değiştirdi Pecco ile birlikte çalışması gerektiğini anladı. İkisinin de şampiyonluk savaşı için aynı olanaklara sahip olacağını düşünüyoruz."

"Geçen yıl Enea'nın şimdikinden farklı bir motivasyonu vardı. Umarım yanılmıyorumdur ama bence oldukça sakin olacağız çünkü Enea daha fazla sorumluluğu olduğunu biliyor." dedi.

Enea Bastianini and Francesco Bagnaia will be team-mates at Ducati in 2023

Photo by: Motorsport Images