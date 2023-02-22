Honda, 2023 sezonunda kullanacağı motosikleti tanıttı!

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Marquez'in son şampiyonluğuna ulaştığı 2019 sezonundan beri zor günler geçiren ve son üç sezonun ikisini galibiyetsiz kapatan Honda, bir türlü isteneni veremeyen RC213V'i tamamen düzeltebildiğini umduğu bir sezona adım atıyor.

Bu yolda ana sponsor Repsol'ün desteği de tüm sıkıntılara rağmen devam ediyor. 1995 sezonundan beri Honda'nın sponsorluğunu yapan petrol devi, ortaklığın sona ereceği söylentilerine rağmen aracın üstündeki yerini korumakta.

İkonik Repsol renk düzeni değişmezken, en büyük değişiklik selenin hemen altında yer alan mavi renkli "Honda Racing" logosu.

Sekiz kez dünya şampiyonu Marquez, Honda ile yaptığı dört yıllık anlaşmanın sondan bir önceki sezonuna girerken takımda kalmaya devam ediyor ve 2020'de sağ kolunu kötü bir şekilde kırmasından bu yana fiziksel olarak en iyi durumda.

İspanyol sürücünün takım arkadaşı ise Suzuki'nin seriden ayrılmasının ardından Honda ile iki yıllık bir sözleşme imzalayan 2020 şampiyonu Joan Mir.

Böylece Honda fabrika takımı 2019'dan bu yana ilk kez kadrosunda iki dünya şampiyonuna yer vermiş olacak; o sezon Marquez'e üç kez dünya şampiyonu Jorge Lorenzo eşlik etmişti.

Repsol Honda Team bike livery Photo by: Repsol Media

Kış testlerinde bir adım atmayı uman Honda, şu ana kadar istediği noktaya ulaşabilmiş değil.

Kasım ayında Valencia'da test edilen ilk prototipin olumlu karşılanmamasının ardından, ne Marquez ne de Mir geçen haftaki Sepang testinden sonra Honda'nın yeni motosikletle rekabetçi olmaya yakın olduğunu düşünmedi.

Testin ardından konuşan Marquez, "Teste dört motosikletle başladık, ikinci gün üç motosikletimiz vardı, son güne iki motosikletle başladık ve öğleden sonra en iyi seçeneği keşfettik."

"Ancak şampiyon olabilmek için ihtiyacım olan motosiklet bu değil, bir adım daha atmamız gerekmekte."

"Yine de önemli olan net bir temele sahip olmak ve diğer motosikletleri unutmak." dedi.