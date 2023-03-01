Alex Marquez: "Honda'da motosiklete binmeyi unuttuğumu sanmaya başlamıştım"

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Kariyerine kaotik 2020 sezonunda Repsol Honda ile adım atan Marquez, o sezon iki kez podyuma çıkarak göz doldursa da sonraki sezon koltuğunu Pol Espargaro'ya kaybetti ve LCR Honda'ya gönderildi.

LCR'da pek iyi olmayan iki sezon geçiren ve kelimenin tam anlamıyla hayalete dönüşen Marquez'in yeni bir maceraya atılarak Gresini Ducati ile anlaşması bu nedeniyle kimseyi şaşırtmadı.

Sepang'daki sezon öncesi testlerini tüm Honda sürücülerinin önünde dokuzuncu sırada tamamlayan Marquez, son iki senedir zaman zaman "motosiklet sürmeyi unutmuş olabileceğini" sorguladığını itiraf ediyor.

Kendinden şüphe edip etmediği sorulan Marquez, "Evet, bazı soru işaretlerim vardı ama hızlı olabileceğimden asla şüphe etmedim."

"Ama bazı anlarda 'tamam, belki de nasıl motosiklet sürüleceğini unuttum' gibi hissediyorsunuz."

"Gerçekten zor anlardı ama bu zor anların gelecekte daha güçlü ve daha iyi bir sürücü olmama yardımcı olacağını düşünüyorum." dedi.

Alex Marquez endured some tough times at LCR Honda Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Honda'nın bir kez daha hayal kırıklığı yaşamasına şaşırmadığını da söyleyen Marquez, "Evet, yani onları oldukları yerde görmek sürpriz değil çünkü neler olup bittiğini az çok biliyorum."

"Bu [hızlıca] değiştirebileceğiniz bir şey değil. Zamana ihtiyaçları olacak."

"Yeni insanlarla yola devam ediyorlar ama yeni insanlar böyle şeyleri değiştiremez. Zamana ihtiyaçları var ama onların önünde olmak daha iyi!" dedi.

Ducati şu anda MotoGP'de sekiz motosikletle yarışıyor ve Marquez 2023'te bir fabrika sözleşmesine sahip olmasa da ya da tam donanımlı makinelerle yarışmayacak olsa da fabrikanın kendisiyle ve Gresini ile hala yakın çalıştığını belirtiyor.

Marquez, Ducati'nin çalışma yöntemi hakkında "Bu güzel."

"Yani, tüm sürücüleri göz önünde bulunduruyorlar ve bu iyi bir şey."

"Sizi dinliyorlar ve size pek çok ipucu veriyorlar. Kendi açımdan bakarsam halen takımda yeniyim ve bu motosikletle yaptığım ilk gerçek test, teknik açıdan da sahip oldukları ipuçlarına ve önerilere sahip olmak gerçekten önemli."

"Her gün [testte] tüm önemli noktaların üstünde durdular ve notlar aldılar. Yani bu başka bir çalışma anlayışı." dedi.