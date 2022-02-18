Brivio'nun Alpine'le devam etme kararı, Suzuki'nin işini zorlaştırdı

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Brivio, Suzuki'nin 2015'te MotoGP'ye dönmesinde büyük pay sahibi olan isimdi ve projeye önderlik etmişti. Ayrıca 2020 yılında Joan Mir'in kazandığı şampiyonlukta da takıma liderlik etti.

Suzuki için önemli bir isim olan Brivio, 2021 MotoGP sezonu öncesinde sürpriz şekilde markadan ayrıldı ve yarış direktörü olarak Alpine F1 takımına katıldı.

Japon üretici, Brivio'nun ayrılığı sonrası projeye liderlik edecek yeni bir isim atamadı. Bunun yerine projenin başkanı Shinichi Sahara tarafından yönetilen yedi kişilik bir yönetim komitesi oluşturuldu.

Fakat geçen yıl Suzuki için epey zor bir yıldı ve 2018'den beri ilk kez yarış kazanamadılar. Mir, çok az geliştirilen GSX-RR ile sezonu üçüncü tamamladı.

Bunun üzerine takım, yeni bir patron arayışındaydı ve son dönemde yapılan görüşmeler pek de hızlı ilerlemiyordu.

Motorsport.com, Suzuki'nin aslında Alpine'deki geleceği belirsiz olan Brivio'dan bir yanıt beklediğini öğrendi.

Fakat Brivio, yeniden yapılanma sonrası Alpine'de Yarış Genişletme Proje Direktörü gibi farklı bir göreve getirildi.

Artık Alpine'in genç sürücüleriyle ve farklı serilerdeki programlarıyla ilgilenecek Brivio'nun Suzuki'ye 'hayır' yanıtı vermesi, Japon üreticiyi şimdi çok az seçenekle karşı karşıya bırakıyor.

Eski Ducati ve Honda patronu Livio Suppo'nun adı son dönemle Suzuki ile anılıyor.

Fakat 2022 MotoGP sezonunun başlamasına sadece iki hafta kaldı ve Japon markanın zamanı giderek daralıyor.

Shinichi Sahara, Team Suzuki MotoGP Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images