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Dovizioso: "Yamaha motosikletiyle çok fazla vakit kaybediyorum"

Andrea Dovizioso, 2022 için Yamaha'yı anlama konusunda ilerleme kaydettiğini ancak motosiklette hâlâ "çok fazla" zaman kaybettiğini söyledi.

Dovizioso: "Yamaha motosikletiyle çok fazla vakit kaybediyorum"
Lewis Duncan
Ekleyen:
Çeviren:
Kemal Şengül
, Şef Editör
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MotoGP'de 15 galibiyeti bulunan Dovizioso, geçen yılki San Marino GP'de Yamaha ile sözleşme imzalamış ve markanın uydu takımı Petronas SRT'ye katılmıştı. Dovizioso, bu yıl RNF Racing adını alan takımla, 2012'den bu yana ilk kez Yamaha motosikletiyle tam sezon yarışacak.

2013 ve 2020 yılları arasında sekiz yıl boyunca oldukça farklı Ducati motosikletini süren Dovizioso, geçen yılın eylül Eylül ayından bu yana Yamaha motosikletine uyum sağlamakta zorlanıyordu.

Dovizioso, Endonezya'da yapılan 2022 sezon öncesi testinde genel klasmanda 19. sıradaydı.

İtalyan sürücü, frenlemede kendisini geliştirdiğini ve ileriye doğru iyi bir adım attığını hissetse de, motosikletteki çalışmalarından %100 memnun olmadığını belirtti.

2022 Yamaha'yı henüz tam olarak zorlayıp zorlayamadığı sorulduğunda Dovizioso, "Hayır. Geliştiğimi hissetmeme rağmen henüz %100 değilim."

"Endonezya'daki bu üç gün, Malezya'ya kıyasla çok daha iyi geçti. Kanatçık kaplaması denedik, farklı şeyler test ettik ve bazı bölgelerde her şey biraz daha iyiyken bazılarında hâlâ yeterince iyi değildik."

"Sonuçlar istediğim gibi değil çünkü daha önde olmak istiyorum."

"Yani daha hızlı olursam o zaman mutlu olurum. Güzel bir iş yaptığımızı düşünüyorum, bu açıdan denememiz gereken her şeyi denedik ve gelişmeye çalıştık.”

Andrea Dovizioso, RNF MotoGP Racing

Andrea Dovizioso, RNF MotoGP Racing

Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

"Fren konusunda çok daha iyi durumdayım. Şu anda Fabio'dan bile daha iyiyim, ki Fabio gerçekten iyi fren yapıyor."

"İyi fren yapabilmemin bu yolunu bulduğum için mutluyum ve bu olumlu bir şey."

"Fakat diğer bazı alanlarda çok fazla zaman kaybediyorum."

"Bu pist biraz garip çünkü her zaman belli açıyla sürmeniz gerekiyor, ki  bu da zayıf noktamı giderek ortaya çıkaran bir şey."

"Frenlemede kendimi iyi hissediyorum ve iyi fren yapıyorum fakat dediğim gibi diğer alanlarda çok fazla vakit kaybediyordum.

"Üç gün boyunca giderek daha iyi hale geldim, daha yakındım."

"Fakat hâlâ rahat hissetmiyorum. Daha yakın olmama ve lastikleri daha iyi yönetmeme yardımcı olacağı için odaklanmam gereken yer burası."

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