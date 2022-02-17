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Vinales, imtiyaz hakkı bulunan bir üreticiyle yarıştığı için "daha rahat" hissediyor

Maverick Vinales, 2022'de bir imtiyaz üreticisi ile yarışmanın, Aprilia'yı anlamak için daha fazla test gününe izin verecek olmasından dolayı "rahat hissettiğini" belirtti.

Vinales, imtiyaz hakkı bulunan bir üreticiyle yarıştığı için "daha rahat" hissediyor
Lewis Duncan
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Dokuz kez MotoGP yarış galibi Vinales, geçtiğimiz sezonun ortalarına doğru büyük bir düşüş yaşamış ve Aragon’dan itibaren takımdaki yerini kaybetmişti. Vinales, bu yıl Aprilia ile ilk tam sezonuna çıkacak.

İlk podyumunu geçtiğimiz yıl Britanya GP’sinde Aleix Espargaro ile elde eden Aprilia, griddeki yarış kazanmamış tek takım. Bunun yanında, spora yeni girmiş ve performans göstermekte güçlük çeken takımlara sağlanan imtiyazlara da sahip tek takım. Bu imtiyaza sahip takımlar daha esnek motor kurallarına ve sezon içi test yapma fırsatına sahip.

Vinales bu durumun kendisine sağlayabileceği avantajların farkında, İspanyol pilot 2015-2016 sezonlarında yarıştığı Suzuki’de de benzer bir durumun içindeydi.

“Bu sezonun parolası ‘sakinlik’, çünkü doğru ayarları bulamadığımız durumlarda fazladan test imkanına sahip olacağız. Tüm bu imtiyazlardan sonuna kadar faydalanmayı hedefliyoruz. Ben de sıkı çalışmak ve limitlerimi zorlamak için buradayım.”

“Bizim için bolca emek vereceğimiz bir sene olacak. Sadece birkaç yarış içinde ön grubu yakalamak kolay değil, hatta oldukça karışık. Fakat bunun mümkün olduğunu düşünüyorum. Her geçen gün motora daha çok alışıyorum ve takım da beni daha iyi anlıyor.”

Maverick Vinales, Aprilia Racing Team

Maverick Vinales, Aprilia Racing Team

Photo by: MotoGP

Vinales geçtiğimiz hafta yapılan Mandalika testlerini 8. Sırada bitirmiş ve özellikle yarış temposunda oldukça rekabetçi gözükmüştü.

Sepang testlerinden sonra motora alışmasının “beklediğinden uzun zaman alacağını” belirtmesine rağmen Vinales, doğru yolda gittiğini ve yarış hafta sonu temposunun onu güçlendireceğini düşünüyor.

“Geçtiğimiz üç gün bizim için çok önemliydi, nitekim tüm zorluklara ve düşük yol tutuşuna rağmen motosikletin nasıl çalıştığını daha iyi anladık.”

“Yarış temposunda tek tur temposuna göre daha güçlü hissediyorum, bunun bir sebebi de tek lastik setiyle çalışmış ve ikinci turumu tamamlamamış olmam olabilir. Ancak takımca doğru yolda ilerlediğimizi düşünüyorum. Halen zamana, özellikle de daha fazla tur atmaya ihtiyacımız var, fakat ilk beşe girebilecek tempoyu yakalayabiliriz.”

Çeviri: Altay Gök

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