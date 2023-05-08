Bagnaia: "İsmimi Stoner ile yan yana görmek halen ilginç"

2003 sezonunda MotoGP'ye giriş yapan, 2007 sezonunda ise Casey Stoner ile ilk kez şampiyonluğa ulaşan Ducati, 2010 yılında Stoner ayrıldıktan sonra fetret devrine girdi.

Sonraki altı sezonda gerek motosiklet anlamında epey gerileyen, gerek de Valentino Rossi gibi bir efsaneyle verimsiz bir ilişki kuran takım, 2016'da Andrea Iannone ve Andrea Dovizioso ile galibiyet hasretini dindirdikten sonra şampiyonluk savaşına dönüş yaptı.

Ancak birçok faktörden ötürü önce Honda'yı, sonra da Suzuki ve Yamaha'yı mağlup etmekte başarısız olan Ducati, 2022 sezonuna kadar şampiyon olamayacaktı.

Geçen yıl bir noktada 91 puan geri düşen Bagnaia, sonrasında dördü arka arkaya beş yarış kazanarak tarihi bir geri dönüş gerçekleştirdi ve Ducati'nin şampiyonluk hasretini dindirdi.

Motorsport.com'a konuşan Bagnaia, ismini şampiyonlar listesinde görmekten ötürü karışık duygular içerisinde.

Bagnaia, "Casey'nin yanında kendi ismimi görmek benim için çok zor."

"Küçükken idollerinizi gördüğünüzde, onların sizin için ifade ettiklerine ulaşmanın imkansız olduğunu düşünürsünüz."

"Bu biraz da benim küçükken büyüklerimi örnek aldığım okul dönemine benziyor. Son sınıfa geldiğimde kendimi daha önce olduğumdan farklı görmüyordum."

"Casey gibi Ducati ile şampiyonluk kazandığımı ve kendisine ait olan üst üste yarış kazanma rekorunu kırdığımı biliyorum. Ama kendimi onun kadar iyi göremiyorum."

"Çocukluğumdan beri büyük bir Ducati hayranıyım ve adımın takımla daha da özdeşleşmesini istiyorum."

"Bu isteğim biraz da Marc Marquez'in Honda ile, Valentino Rossi'nin de Yamaha ile bir arada anılmasına benziyor." dedi.

Casey Stoner, Ducati Marlboro Team Photo by: Andre Vor / Sutton Images