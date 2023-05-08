Raul Fernandez ameliyat olacak, Fransa'da yarışamama ihtimali var

Son yarışta motosikleti sürmekte zorlanan ve sadece üç tur içinde kendini yerde bulan Fernandez, Pazartesi günü yine Jerez'de gerçekleştirilen testin ardından kapsamlı bir kontrolden geçmek üzere Madrid'e gitti.

Doktorlar ilk olarak Fernandez'in çok sıkı giyindiğini hesaba katarak sağ kolunun ve elinin uykuya dalmasına neden olabileceği düşünüldü, ancak bu olasılık kısa süre içinde ortadan kalktı.

Salı günü Madrid'in önde gelen MotoGP tıp merkezi Quirón Salud'da testlere tabi tutulan Fernandez'in sonuçları Çarşamba günü çıktı ve kendisinin ameliyat edilmesine karar verildi.

Normalde, bu tür bir operasyon bir hafta dinlenmeyi ve iş yükünün kademeli olarak yoğunlaştırılmasını gerektirir, bu nedenle Fernandez'in 12-14 Mayıs tarihleri arasında, sadece on gün sonra gerçekleşecek olan Fransa GP'sinde yer alması bekleniyor.

Ancak bu durum, sürücünün doktorlar tarafından yeni bir kontrolden geçirileceği önümüzdeki haftaya kadar kesinleşmeyecek.

Fernandez'in şu anda Le Mans'ta yarışmaya uygun olmadığı açıklandı, bu nedenle önümüzdeki hafta Perşembe günü pistin sağlık merkezinde bir kontrolden geçmesi gerekecek.