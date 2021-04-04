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Önceki / Doha Moto2: Pole pozisyonu mücadelesini Lowes kazandı
Moto2 / Doha / Yarış raporu

Moto2 Doha: Gardner zorladı, Lowes yine kazandı

Ekleyen:
, Editör

2021 Moto2 sezonunun Losail'de gerçekleştirilen ikinci yarışını Sam Lowes kazandı.

Moto2 Doha: Gardner zorladı, Lowes yine kazandı

Doha'da akşam saatlerinde gerçekleştirilen Moto2 yarışına pole pozisyonundan başlayan isim Sam Lowes'tü.

Lowes, dün attığı harika turla pole pozisyonunu kazanmıştı ve 20 turluk yarışın ilk metrelerinde yavaş kalıp Marco Bezzecchi'ye geçilse de, sonrasında yerini geri alıp farkı açmaya başladı.

Ancak Remy Gardner, ikinciliğe yükselmeyi başarmasının ardından Lowes'ün farkı daha fazla açmasına izin vermedi.

Bu iki isme ek olarak Raul Fernandez de ön bölümde kopmamaya çalıştı. Bezzecchi ise bu üçlünün temposuna ayak uyduramadı ve gerilemeye başladı.

Yarış ilerleyip, pist soğumaya başladıkça özellikle arka gruptaki isimlerden bazıları düşerek yarış dışı kaldılar. Aron Canet de orta bölümde götürdüğü yarışı, bitime beş tur kala yaptığı kazanın ardından bırakmak zorunda kaldı.

Son beş tura girilirken Gardner, peşe peşe iyi turlar atmaya başladı ve Lowes'ün ardına geldi.

Gardner, zorlamaya devam etse de, Lowes yeniden tempo yükseltti ve bitime iki tur kala farkı 0.4 saniyeye çıkardı. Bu, son tur için Lowes'ün elini rahatlattı.

Gardner son turda arayı kapatmaya çalışsa da, pistin en çok geçiş yapılan yeri olan ilk virajda Lowes'ün liderliği vardı ve Lowes, turun kalan kısmında rakibine geçit izni vermeyerek damalı bayrağı ilk sırada gören isim oldu.

Katar'daki ilk yarışı da kazanan Lowes, aynı pistte yapılan ikinci yarışı da kazandı ve sezona çifte zaferle başlamış oldu.

Gardner tüm çabasına rağmen damalı bayrağı ikinci sırada gördü ve o da sezona çifte ikincilikle başladı.

Podyumu tamamlayan isim Fernandez olurken, Bezzecchi ilk turda liderliğe yükselmesine rağmen dördüncü oldu.

Ai Ogura'nın beşinci olduğu yarışta Augusto Fernandez altıncı, Celestino Vietti yedinci, Stefano Manzi sekizinci ve Xavi Vierge dokuzuncu oldu.

İlk onu Fabio Giannantonio tamamladı.

Yarış sonucu:

Sıra Sürücü Motosiklet Tur Zaman
1 United Kingdom Sam Lowes Kalex Moto2 20  
2 Australia Remy Gardner Kalex Moto2 20 0.190
3 Spain Raul Fernandez Kalex Moto2 20 3.371
4 Italy Marco Bezzecchi Kalex Moto2 20 6.789
5 Japan Ai Ogura Kalex Moto2 20 16.640
6 Spain Augusto Fernandez Kalex Moto2 20 16.887
7 Italy Celestino Vietti Ramus Kalex Moto2 20 17.254
8 Italy Stefano Manzi Kalex Moto2 20 17.283
9 Spain Xavi Vierge Kalex Moto2 20 17.515
10 Italy Fabio Di Giannantonio Kalex Moto2 20 18.167
11 Italy Tony Arbolino Kalex Moto2 20 18.180
12 Netherlands Bo Bendsneyder Kalex Moto2 20 20.696
13 Spain Jorge Navarro Boscoscuro B-21 20 22.016
14 Italy Lorenzo Porta Kalex Moto2 20 22.043
15 Spain Albert Arenas Boscoscuro B-21 20 26.266
16 Spain Hector Garzo Kalex Moto2 20 28.539
17 Italy Nicolo Bulega Kalex Moto2 20 29.310
18 Italy Yari Montella Boscoscuro B-21 20 33.150
19 Thailand Somkiat Chantra Kalex Moto2 20 39.838
20 Italy Lorenzo Baldassari MV Agusta F2 20 44.961
21 Malaysia Hafizh Syahrin NTS NH7 20 56.123
  Spain Aron Canet Boscoscuro B-21 14  
  United Kingdom Jake Dixon Kalex Moto2 12  
  Germany Marcel Schrötter Kalex Moto2 12  
  Switzerland Thomas Luthi Kalex Moto2 12  
  United States Cameron Beaubier Kalex Moto2 8  
  Italy Tommaso Marcon MV Agusta F2 8  
  United States Joe Roberts Kalex Moto2 6  
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Doha Moto2: Pole pozisyonu mücadelesini Lowes kazandı

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Seri Moto2
Etkinlik Doha
Editör Kemal Şengül

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