Moto2 Doha: Gardner zorladı, Lowes yine kazandı

Doha'da akşam saatlerinde gerçekleştirilen Moto2 yarışına pole pozisyonundan başlayan isim Sam Lowes'tü.

Lowes, dün attığı harika turla pole pozisyonunu kazanmıştı ve 20 turluk yarışın ilk metrelerinde yavaş kalıp Marco Bezzecchi'ye geçilse de, sonrasında yerini geri alıp farkı açmaya başladı.

Ancak Remy Gardner, ikinciliğe yükselmeyi başarmasının ardından Lowes'ün farkı daha fazla açmasına izin vermedi.

Bu iki isme ek olarak Raul Fernandez de ön bölümde kopmamaya çalıştı. Bezzecchi ise bu üçlünün temposuna ayak uyduramadı ve gerilemeye başladı.

Yarış ilerleyip, pist soğumaya başladıkça özellikle arka gruptaki isimlerden bazıları düşerek yarış dışı kaldılar. Aron Canet de orta bölümde götürdüğü yarışı, bitime beş tur kala yaptığı kazanın ardından bırakmak zorunda kaldı.

Son beş tura girilirken Gardner, peşe peşe iyi turlar atmaya başladı ve Lowes'ün ardına geldi.

Gardner, zorlamaya devam etse de, Lowes yeniden tempo yükseltti ve bitime iki tur kala farkı 0.4 saniyeye çıkardı. Bu, son tur için Lowes'ün elini rahatlattı.

Gardner son turda arayı kapatmaya çalışsa da, pistin en çok geçiş yapılan yeri olan ilk virajda Lowes'ün liderliği vardı ve Lowes, turun kalan kısmında rakibine geçit izni vermeyerek damalı bayrağı ilk sırada gören isim oldu.

Katar'daki ilk yarışı da kazanan Lowes, aynı pistte yapılan ikinci yarışı da kazandı ve sezona çifte zaferle başlamış oldu.

Gardner tüm çabasına rağmen damalı bayrağı ikinci sırada gördü ve o da sezona çifte ikincilikle başladı.

Podyumu tamamlayan isim Fernandez olurken, Bezzecchi ilk turda liderliğe yükselmesine rağmen dördüncü oldu.

Ai Ogura'nın beşinci olduğu yarışta Augusto Fernandez altıncı, Celestino Vietti yedinci, Stefano Manzi sekizinci ve Xavi Vierge dokuzuncu oldu.

İlk onu Fabio Giannantonio tamamladı.

Yarış sonucu: