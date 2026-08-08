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Sıralama turları raporu
Moto2 Silverstone

Moto2 Britanya GP sıralama: Izan Guevara pole’de, Deniz Öncü 21. sırada

Moto2 2026 sezonunun Britanya GP sıralama turlarındaki en hızlı ismi Izan Guevara oldu. Temsilcimiz Deniz Öncü, seansı 21.sırada noktaladı.

Emine Kökçü
Yayın tarihi:
Izan Guevara, Le Mans

Moto2’de Büyük Britanya Grand Prix’si öncesinde grid sıralaması belli oldu. Izan Guevara, Silverstone’da 2:01.483’lük derecesiyle yeni tur rekoruna imza atarak 2026 sezonundaki üçüncü pole pozisyonunu elde etti.

BLU CRU Pramac Yamaha Moto2 sürücüsü, sıralama seansının henüz erken bölümünde kaydettiği derecenin üzerine çıkılmasına izin vermedi. Alonso Lopez, liderin yaklaşık üç onda bir saniye gerisinde kalarak ikinci sırayı aldı. Ivan Ortola ise üçüncü olarak ilk çizgiyi tamamladı.

Q1 seansında Joe Roberts, Tony Arbolino, Ayumu Sasaki ve Zonta van den Goorbergh ve temsilcimiz Deniz Öncü Q2’ye yükselen isimler oldu.

Q2’nin tamamlanmasına yaklaşık dokuz dakika kala ise seans kırmızı bayrakla durduruldu. Zonta van den Goorbergh ile Mario Aji, 11. viraja girişte yaşanan temasın ardından kaza yaptı. Pistte oluşan parçalar nedeniyle kırmızı bayrak çıkarılırken olayın yarış komiserleri tarafından da inceleneceği belirtildi.

Seans yeniden başladıktan sonra Guevara’nın derecesi zirvede kalmaya devam etti. Son bölümde pole pozisyonu için büyük bir atak yapan Lopez, son turunun son sektöründe temposunu kaybedince Guevara’yı geçemedi ve ikinci sırada kaldı.

Şampiyona lideri Manuel Gonzalez, pole pozisyonunun yaklaşık 0.6 saniye gerisinde kalarak dördüncü sırayı aldı. Böylece ikinci çizginin ilk sırasında yer alan Gonzalez’in yanında Daniel Munoz ve Filip Salač bulunacak.

Salač, kırmızı bayrak öncesinde pist dışına çıkarak çakıl alana taşmasına rağmen 2:02.278’lik derecesiyle altıncı sırayı elde etti.

Üçüncü çizgide ise Daniel Holgado yer alıyor. Cuma gününün en hızlı ismi olan Holgado, Guevara’nın yalnızca 0.018 saniye gerisinde kaldı. İspanyol sürücü, şampiyonada takım arkadaşı David Alonso’nun önüne geçerek dördüncülük mücadelesinde önemli bir avantaj elde etmeyi hedefliyor.

Álex Escrig sekizinci sırayı alırken, Q1’den yükselen Joe Roberts dokuzuncu, Ayumu Sasaki ise onuncu sıradan start alacak.

Birinci sırada Izan Guevara, ikinci sırada Alonso Lopez, üçüncü sırada Ivan Ortola, dördüncü sırada Manuel Gonzalez, beşinci sırada Daniel Munoz, altıncı sırada Filip Salač, yedinci sırada Daniel Holgado, sekizinci sırada Álex Escrig, dokuzuncu sırada Joe Roberts ve onuncu sırada Ayumu Sasaki yer aldı.

Temsilcimiz Deniz Öncü ise Q1 seansını başarıyla geçerek Q2’ye kalmayı başardı. Q2’de mücadelesini sürdüren temsilcimiz, seansı 21. sırada tamamlayarak yarışa yedinci çizginin gerisinden başlama hakkı elde etti.

Moto2’de Büyük Britanya Grand Prix’si yarışı pazar günü saat 13.15’te koşulacak. Guevara, Silverstone’da pole pozisyonundan başlayarak sezonun üçüncü galibiyetini hedefleyecek.

Q2

Tüm istatistikler
 
Sıra Sürücü # Motosiklet Tur Zaman Ara km/sa Hız Ölçüm Noktası
1 Spain I. Guevara BLU CRU Pramac Yamaha Moto2 28 Boscoscuro B-26 4

2'01.483

   174.572 279
2 Spain A. Lopez ITALJET Gresini Moto2 21 Kalex Moto2 6

+0.326

2'01.809

 0.326 174.105 279
3 Spain I. Ortola QJMOTOR - FRINSA - MSI 4 Kalex Moto2 7

+0.419

2'01.902

 0.093 173.972 275
4 Spain M. Gonzalez Liqui Moly Dynavolt Intact GP 18 Kalex Moto2 8

+0.607

2'02.090

 0.188 173.704 274
5
D. Muñoz Italtrans Racing Team
 17 Kalex Moto2 7

+0.782

2'02.265

 0.175 173.456 272
6 Czech Republic F. Salač OnlyFans American Racing Team 12 Kalex Moto2 7

+0.795

2'02.278

 0.013 173.437 277
7 Spain D. Holgado CFMOTO Power Electronics Aspar Team 96 Kalex Moto2 8

+0.813

2'02.296

 0.018 173.412 273
8 Spain A. Escrig KLINT Forward Factory Team 11 Forward F2 8

+0.828

2'02.311

 0.015 173.390 275
9 United States J. Roberts OnlyFans American Racing Team 16 Kalex Moto2 7

+0.861

2'02.344

 0.033 173.344 273
10 Japan A. Sasaki Momoven Idrofoglia RW Racing Team 71 Kalex Moto2 6

+0.907

2'02.390

 0.046 173.278 279
11 Australia S. Agius Liqui Moly Dynavolt Intact GP 81 Kalex Moto2 7

+0.940

2'02.423

 0.033 173.232 272
12 Italy C. Vietti Ramus SpeedRS Team 13 Boscoscuro B-26 7

+0.948

2'02.431

 0.008 173.220 276
13 Italy T. Arbolino Fantic Racing 14 Kalex Moto2 7

+0.949

2'02.432

 0.001 173.219 276
14 Belgium B. Baltus Fantic Racing 7 Kalex Moto2 7

+0.949

2'02.432

 0.000 173.219 272
15 Netherlands C. Veijer Ajo Motorsport 95 Kalex Moto2 7

+1.044

2'02.527

 0.095 173.085 276
16 Spain S. Garcia Dols ITALJET Gresini Moto2 3 Kalex Moto2 7

+1.681

2'03.164

 0.637 172.189 272
17 Netherlands Z. van den Goorbergh Momoven Idrofoglia RW Racing Team 84 Kalex Moto2 2

+8.695

2'10.178

 7.014 162.912 269
18 Indonesia M. Aji Idemitsu Honda Team Asia 64 Kalex Moto2 2

 

      
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