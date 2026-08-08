Moto2 Britanya GP sıralama: Izan Guevara pole’de, Deniz Öncü 21. sırada

Moto2’de Büyük Britanya Grand Prix’si öncesinde grid sıralaması belli oldu. Izan Guevara, Silverstone’da 2:01.483’lük derecesiyle yeni tur rekoruna imza atarak 2026 sezonundaki üçüncü pole pozisyonunu elde etti.

BLU CRU Pramac Yamaha Moto2 sürücüsü, sıralama seansının henüz erken bölümünde kaydettiği derecenin üzerine çıkılmasına izin vermedi. Alonso Lopez, liderin yaklaşık üç onda bir saniye gerisinde kalarak ikinci sırayı aldı. Ivan Ortola ise üçüncü olarak ilk çizgiyi tamamladı.

Q1 seansında Joe Roberts, Tony Arbolino, Ayumu Sasaki ve Zonta van den Goorbergh ve temsilcimiz Deniz Öncü Q2’ye yükselen isimler oldu.

Q2’nin tamamlanmasına yaklaşık dokuz dakika kala ise seans kırmızı bayrakla durduruldu. Zonta van den Goorbergh ile Mario Aji, 11. viraja girişte yaşanan temasın ardından kaza yaptı. Pistte oluşan parçalar nedeniyle kırmızı bayrak çıkarılırken olayın yarış komiserleri tarafından da inceleneceği belirtildi.

Seans yeniden başladıktan sonra Guevara’nın derecesi zirvede kalmaya devam etti. Son bölümde pole pozisyonu için büyük bir atak yapan Lopez, son turunun son sektöründe temposunu kaybedince Guevara’yı geçemedi ve ikinci sırada kaldı.

Şampiyona lideri Manuel Gonzalez, pole pozisyonunun yaklaşık 0.6 saniye gerisinde kalarak dördüncü sırayı aldı. Böylece ikinci çizginin ilk sırasında yer alan Gonzalez’in yanında Daniel Munoz ve Filip Salač bulunacak.

Salač, kırmızı bayrak öncesinde pist dışına çıkarak çakıl alana taşmasına rağmen 2:02.278’lik derecesiyle altıncı sırayı elde etti.

Üçüncü çizgide ise Daniel Holgado yer alıyor. Cuma gününün en hızlı ismi olan Holgado, Guevara’nın yalnızca 0.018 saniye gerisinde kaldı. İspanyol sürücü, şampiyonada takım arkadaşı David Alonso’nun önüne geçerek dördüncülük mücadelesinde önemli bir avantaj elde etmeyi hedefliyor.

Álex Escrig sekizinci sırayı alırken, Q1’den yükselen Joe Roberts dokuzuncu, Ayumu Sasaki ise onuncu sıradan start alacak.

Birinci sırada Izan Guevara, ikinci sırada Alonso Lopez, üçüncü sırada Ivan Ortola, dördüncü sırada Manuel Gonzalez, beşinci sırada Daniel Munoz, altıncı sırada Filip Salač, yedinci sırada Daniel Holgado, sekizinci sırada Álex Escrig, dokuzuncu sırada Joe Roberts ve onuncu sırada Ayumu Sasaki yer aldı.

Temsilcimiz Deniz Öncü ise Q1 seansını başarıyla geçerek Q2’ye kalmayı başardı. Q2’de mücadelesini sürdüren temsilcimiz, seansı 21. sırada tamamlayarak yarışa yedinci çizginin gerisinden başlama hakkı elde etti.

Moto2’de Büyük Britanya Grand Prix’si yarışı pazar günü saat 13.15’te koşulacak. Guevara, Silverstone’da pole pozisyonundan başlayarak sezonun üçüncü galibiyetini hedefleyecek.