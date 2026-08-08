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Yarış raporu
MotoGP Britanya GP

MotoGP Britanya GP sprint: Pole'den başlayan Martin kazandı, Toprak 20. sırada

2026 MotoGP Britanya Grand Prix'si sprint seansının kazananı Jorge Martin oldu.

Zeynep Taş
Zeynep Taş
Düzenlendi:
Jorge Martin, Aprilia Racing Team

Jorge Martin, Aprilia Racing Team

Fotoğraf: Gold and Goose Photography / Getty Images

Sprint seansı öncesinde Silverstone'da rüzgar biraz şiddetlenmiş durumdaydı. Alex Rins, Iker Lecuona, Jack Miller ve Brad Binder dışında herkesin motosikletinde yumuşak lastikler takılıydı. Hava sıcaklığı 26°C, pist sıcaklığı ise 41°C olarak ölçüldü. 

Yarışa pole pozisyonundan başlayan Jorge Martin, oldukça iyi bir start aldı ve ilk virajı lider döndü. Ai Ogura ise ikinciliğini korudu. Onları Fabio Di Giannantonio takip etti. 

4. virajda sarı bayraklar sallandı ve Cal Cruthclow'un kaza yaptığı bilgisi ekranlara geldi. Toprak Razgatlıoğlu ise startta iki sıra kazanarak 20. sıraya yükseldi. Iker Lecuona da kaza yaptı. 

Raul Fernandez, 4. turda kaza yaparak yere düştü. Ancak motosikletine tekrar binerek yarışa devam etti. Bu esnada Jorge Martin, önde lider bir şekilde ilerliyordu.

Toprak Razgatlioglu, Pramac Racing

Toprak Razgatlioglu, Pramac Racing

Fotoğraf: Gold and Goose Photography / Getty Images

5 tur kala Alex Marquez, Marc Marquez'i geçerek beşinciliğe yükseldi. Son turlarda Marc Marquez iyice gerilerken, Alex Marquez Bezzecchi'nin arkasında dördüncülüğü aldı. 

Damalı bayrak sallandığında Jorge Martin, baştan sona lider götürdüğü sprint yarışının galibi oldu. Podyumun ikinci ve üçüncü basamağında Ai Ogura ile Marco Bezzecchi yer aldılar.

Alex Marquez dördüncü, Fabio Di Giannantonio beşinci ve Pedro Acosta altıncı oldu. Onları Joan Mir takip etti. 

Temsilcimiz Toprak Razgatlıoğlu, damalı bayrağı 20. sırada gördü. 

SPRINT

Tüm istatistikler
 
Sıra Sürücü # Motosiklet Tur Zaman Ara km/sa Yarış dışı Puan
1 Spain J. Martin Aprilia Racing Team 89 Aprilia 10

19'49.066

       12
2 Japan A. Ogura Trackhouse Racing Team 79 Aprilia 10

+1.530

19'50.596

 1.530     9
3 Italy M. Bezzecchi Aprilia Racing Team 72 Aprilia 10

+3.974

19'53.040

 2.444     7
4 Spain A. Marquez Gresini Racing 73 Ducati 10

+6.956

19'56.022

 2.982     6
5 Italy F. Di Giannantonio Team VR46 49 Ducati 10

+8.651

19'57.717

 1.695     5
6 Spain P. Acosta Red Bull KTM Factory Racing 37 KTM 10

+10.745

19'59.811

 2.094     4
7 Spain J. Mir Repsol Honda Team 36 Honda 10

+10.826

19'59.892

 0.081     3
8 Italy F. Morbidelli Team VR46 21 Ducati 10

+12.539

20'01.605

 1.713     2
9 Spain M. Marquez Ducati Team 93 Ducati 10

+13.965

20'03.031

 1.426     1
10 Brazil D. Moreira Team LCR 11 Honda 10

+13.992

20'03.058

 0.027      
11 South Africa B. Binder Red Bull KTM Factory Racing 33 KTM 10

+14.142

20'03.208

 0.150      
12 Italy L. Marini Repsol Honda Team 10 Honda 10

+14.344

20'03.410

 0.202      
13 Australia J. Miller Pramac Racing 43 Yamaha 10

+14.540

20'03.606

 0.196      
14 France F. Quartararo Yamaha Factory Racing 20 Yamaha 10

+15.213

20'04.279

 0.673      
15 Italy E. Bastianini Tech 3 23 KTM 10

+16.892

20'05.958

 1.679      
16 Spain A. Rins Yamaha Factory Racing 42 Yamaha 10

+20.194

20'09.260

 3.302      
17 Italy F. Bagnaia Ducati Team 63 Ducati 10

+23.722

20'12.788

 3.528      
18 Spain P. Espargaro Tech 3 44 KTM 10

+24.380

20'13.446

 0.658      
19 Spain A. Fernandez Yamaha Factory Racing 47 Yamaha 10

+27.593

20'16.659

 3.213      
20 Turkey T. Razgatlıoğlu Pramac Racing 7 Yamaha 10

+34.332

20'23.398

 6.739      
dnf Spain R. Fernandez Trackhouse Racing Team 25 Aprilia 5

+5 Tur

10'29.683

 5 Tur   Yarış dışı  
dnf United Kingdom C. Crutchlow Team LCR 35 Honda 3

+7 Tur

6'43.532

 2 Tur   Yarış dışı  
dnf Spain I. Lecuona Gresini Racing 27 Ducati 0

+10 Tur

1'49.275

 3 Tur   Kaza  
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