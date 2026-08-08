MotoGP Britanya GP sprint: Pole'den başlayan Martin kazandı, Toprak 20. sırada

Sprint seansı öncesinde Silverstone'da rüzgar biraz şiddetlenmiş durumdaydı. Alex Rins, Iker Lecuona, Jack Miller ve Brad Binder dışında herkesin motosikletinde yumuşak lastikler takılıydı. Hava sıcaklığı 26°C, pist sıcaklığı ise 41°C olarak ölçüldü.

Yarışa pole pozisyonundan başlayan Jorge Martin, oldukça iyi bir start aldı ve ilk virajı lider döndü. Ai Ogura ise ikinciliğini korudu. Onları Fabio Di Giannantonio takip etti.

4. virajda sarı bayraklar sallandı ve Cal Cruthclow'un kaza yaptığı bilgisi ekranlara geldi. Toprak Razgatlıoğlu ise startta iki sıra kazanarak 20. sıraya yükseldi. Iker Lecuona da kaza yaptı.

Raul Fernandez, 4. turda kaza yaparak yere düştü. Ancak motosikletine tekrar binerek yarışa devam etti. Bu esnada Jorge Martin, önde lider bir şekilde ilerliyordu.

Toprak Razgatlioglu, Pramac Racing Fotoğraf: Gold and Goose Photography / Getty Images

5 tur kala Alex Marquez, Marc Marquez'i geçerek beşinciliğe yükseldi. Son turlarda Marc Marquez iyice gerilerken, Alex Marquez Bezzecchi'nin arkasında dördüncülüğü aldı.

Damalı bayrak sallandığında Jorge Martin, baştan sona lider götürdüğü sprint yarışının galibi oldu. Podyumun ikinci ve üçüncü basamağında Ai Ogura ile Marco Bezzecchi yer aldılar.

Alex Marquez dördüncü, Fabio Di Giannantonio beşinci ve Pedro Acosta altıncı oldu. Onları Joan Mir takip etti.

Temsilcimiz Toprak Razgatlıoğlu, damalı bayrağı 20. sırada gördü.