MotoGP Britanya GP sprint: Pole'den başlayan Martin kazandı, Toprak 20. sırada
2026 MotoGP Britanya Grand Prix'si sprint seansının kazananı Jorge Martin oldu.
Jorge Martin, Aprilia Racing Team
Fotoğraf: Gold and Goose Photography / Getty Images
Sprint seansı öncesinde Silverstone'da rüzgar biraz şiddetlenmiş durumdaydı. Alex Rins, Iker Lecuona, Jack Miller ve Brad Binder dışında herkesin motosikletinde yumuşak lastikler takılıydı. Hava sıcaklığı 26°C, pist sıcaklığı ise 41°C olarak ölçüldü.
Yarışa pole pozisyonundan başlayan Jorge Martin, oldukça iyi bir start aldı ve ilk virajı lider döndü. Ai Ogura ise ikinciliğini korudu. Onları Fabio Di Giannantonio takip etti.
4. virajda sarı bayraklar sallandı ve Cal Cruthclow'un kaza yaptığı bilgisi ekranlara geldi. Toprak Razgatlıoğlu ise startta iki sıra kazanarak 20. sıraya yükseldi. Iker Lecuona da kaza yaptı.
Raul Fernandez, 4. turda kaza yaparak yere düştü. Ancak motosikletine tekrar binerek yarışa devam etti. Bu esnada Jorge Martin, önde lider bir şekilde ilerliyordu.
Toprak Razgatlioglu, Pramac Racing
Fotoğraf: Gold and Goose Photography / Getty Images
5 tur kala Alex Marquez, Marc Marquez'i geçerek beşinciliğe yükseldi. Son turlarda Marc Marquez iyice gerilerken, Alex Marquez Bezzecchi'nin arkasında dördüncülüğü aldı.
Damalı bayrak sallandığında Jorge Martin, baştan sona lider götürdüğü sprint yarışının galibi oldu. Podyumun ikinci ve üçüncü basamağında Ai Ogura ile Marco Bezzecchi yer aldılar.
Alex Marquez dördüncü, Fabio Di Giannantonio beşinci ve Pedro Acosta altıncı oldu. Onları Joan Mir takip etti.
Temsilcimiz Toprak Razgatlıoğlu, damalı bayrağı 20. sırada gördü.
SPRINT
|Sıra
|Sürücü
|#
|Motosiklet
|Tur
|Zaman
|Ara
|km/sa
|Yarış dışı
|Puan
|1
|J. Martin Aprilia Racing Team
|89
|Aprilia
|10
|
19'49.066
|12
|2
|A. Ogura Trackhouse Racing Team
|79
|Aprilia
|10
|
+1.530
19'50.596
|1.530
|9
|3
|M. Bezzecchi Aprilia Racing Team
|72
|Aprilia
|10
|
+3.974
19'53.040
|2.444
|7
|4
|A. Marquez Gresini Racing
|73
|Ducati
|10
|
+6.956
19'56.022
|2.982
|6
|5
|F. Di Giannantonio Team VR46
|49
|Ducati
|10
|
+8.651
19'57.717
|1.695
|5
|6
|P. Acosta Red Bull KTM Factory Racing
|37
|KTM
|10
|
+10.745
19'59.811
|2.094
|4
|7
|J. Mir Repsol Honda Team
|36
|Honda
|10
|
+10.826
19'59.892
|0.081
|3
|8
|F. Morbidelli Team VR46
|21
|Ducati
|10
|
+12.539
20'01.605
|1.713
|2
|9
|M. Marquez Ducati Team
|93
|Ducati
|10
|
+13.965
20'03.031
|1.426
|1
|10
|D. Moreira Team LCR
|11
|Honda
|10
|
+13.992
20'03.058
|0.027
|11
|B. Binder Red Bull KTM Factory Racing
|33
|KTM
|10
|
+14.142
20'03.208
|0.150
|12
|L. Marini Repsol Honda Team
|10
|Honda
|10
|
+14.344
20'03.410
|0.202
|13
|J. Miller Pramac Racing
|43
|Yamaha
|10
|
+14.540
20'03.606
|0.196
|14
|F. Quartararo Yamaha Factory Racing
|20
|Yamaha
|10
|
+15.213
20'04.279
|0.673
|15
|E. Bastianini Tech 3
|23
|KTM
|10
|
+16.892
20'05.958
|1.679
|16
|A. Rins Yamaha Factory Racing
|42
|Yamaha
|10
|
+20.194
20'09.260
|3.302
|17
|F. Bagnaia Ducati Team
|63
|Ducati
|10
|
+23.722
20'12.788
|3.528
|18
|P. Espargaro Tech 3
|44
|KTM
|10
|
+24.380
20'13.446
|0.658
|19
|A. Fernandez Yamaha Factory Racing
|47
|Yamaha
|10
|
+27.593
20'16.659
|3.213
|20
|T. Razgatlıoğlu Pramac Racing
|7
|Yamaha
|10
|
+34.332
20'23.398
|6.739
|dnf
|R. Fernandez Trackhouse Racing Team
|25
|Aprilia
|5
|
+5 Tur
10'29.683
|5 Tur
|Yarış dışı
|dnf
|C. Crutchlow Team LCR
|35
|Honda
|3
|
+7 Tur
6'43.532
|2 Tur
|Yarış dışı
|dnf
|I. Lecuona Gresini Racing
|27
|Ducati
|0
|
+10 Tur
1'49.275
|3 Tur
|Kaza
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