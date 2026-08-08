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Formula 1

İddia: Perez’in menajer ekibi, Williams ile görüştü

Cadillac pilotu Sergio Perez'in menajerlik ekibinin, Williams ile 2027 koltuğu için görüşmelere başladığı iddia edildi.

Alex Harrington Neşe Akkoyun
Yayın tarihi:
Sergio Perez, Cadillac Racing

Cadillac ile F1’e dönen Sergio Perez'in temsilcileri, 2027 sezonu için griddeki fırsatları değerlendirmeye başladı. Japon Auto Sport Web sitesinin haberine göre Perez'in menajer ekibi, Carlos Sainz'ın takımdaki geleceğinin netleşmemesi üzerine Williams yönetimiyle ilk temasları kurdu.

Williams, sezonun ilk yarısında beklentilerin oldukça altında kaldı. Carlos Sainz, 2026’nın ilk yarısındaki 11 yarışın ardından topladığı 6 puanla şampiyonada 15. sırada yer alıyor. Takım arkadaşı Alex Albon ise 5 puanla Sainz’ın bir arkasında, 16. sırada. Williams ise takımlar sıralamasında 11 puanla dokuzuncu sırada bulunuyor. 

Takım Patronu James Vowles'un 2026 sezonunu kayıp olarak görmesi ve odağı 2027'ye kaydırması, Sainz'ın takımdaki geleceğinin sorgulamasına yol açtı.

Macaristan Grand Prix'sinin ardından Marca gazetesine konuşan Sainz, kişisel performansından memnun olduğunu ancak aracın yetersiz kaldığını dile getirmişti. İspanyol pilot, geleceğiyle ilgili net kararı yaz arasında vereceğini de belirtmişti.

Carlos Sainz, Williams, Sergio Perez, Cadillac Racing, Valtteri Bottas, Cadillac Racing

Carlos Sainz, Williams, Sergio Perez, Cadillac Racing, Valtteri Bottas, Cadillac Racing

Photo by: Steven Tee / LAT Images via Getty Images

Williams yönetimi Sainz'ı takımda tutmak için çalışmalarını sürdürürken, Perez seçeneği güçlü bir alternatif olarak öne çıkıyor. Kariyerinde altı yarış galibiyeti bulunan ve şampiyon bir takımın kültürünü iyi bilen tecrübeli pilot, arkasındaki dev sponsorluk desteğiyle de İngiliz ekibi için büyük bir finansal avantaj sunuyor.

Cadillac ile olan sözleşme detayları henüz resmiyet kazanmayan Perez, Macaristan yarışı öncesinde mevcut performanstaki eksikliklere dikkat çekmişti. Meksikalı pilot, şu aşamada tamamen aracın gelişim sürecine odaklandıklarını vurgulayarak istikrar yakalamanın zor olduğunu vutgulamıştı.

Perez'in 2027'de Williams koltuğuna oturup oturmayacağı, Sainz'ın vereceği karara ve transfer pazarındaki gelişmelere bağlı olarak netleşecek.

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