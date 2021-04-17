Moto3 Portekiz: Lowes arka arkaya 3. kez pole pozisyonunda!

Katar'da arka arkaya iki pole pozisyonunu alan Lowes, kusursuz performansını Portekiz'e taşıdı ve arka arkaya üçüncü pole pozisyonunu Portimao'da aldı.

Lowes, seansın başlangıcından itibaren en iyi isimdi ve dakikalar geçtikçe derecesini daha da geliştirdi. Remy Gardner'ın son denemeleri bile onun işini zorlaştırmadı.

İngiliz sürücü, "Çok iyi hissettim, son turda küçük bir hata yaptım ama tempoda olarak çok iyi görünüyorum. Pole almayı beklemiyordum çünkü kusursuz herhangi bir tur atmadım, her zaman bir hata yaptım. Yarın bu pistte sürmek çok eğlenceli olacak ama geçişler zor olacak, bu yüzden pole pozisyonu hayati önem taşıyor. " dedi.

Lowes, son dört pole pozisyonunun tamamını zafere dönüştürmeyi başarmıştı.

Lincoln sürücüsünün zamanı, hafta sonunun en iyi zamanı oldu ve ayrıca geçen Kasım ayında Aron Canet tarafından atılan pistin en hızlı tur rekorunu da kırmış oldu.

Katar'daki iki yarışta da Lowes'un hemen ardında 2. sırada bulunan Gardner, sıralama turlarında yine Lowes'un en yakın rakibiydi ve 0.023 saniye geride ikinci oldu.

Xavi Vierge, en hızlı üçüncü isimdi ve bu ikiliyi sadece 0.174 saniye geriden takip etti.

Ai Ogura, sıralama turlarını Marco Bezzecchi ve Augusto Fernández'in önünde dördüncü olarak tamamladı.

Albert Arenas yarışa yedinci sırada başlarken, Amerikalı Joe Roberts sekizinci sıradan start alacak.

Aron Canet ve Raul Fernandez ise en hızlı turlarının silinmesine rağmen ilk 10'da yer aldı.

Yarış gridi: