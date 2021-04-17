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Moto2 / Son dakika

Moto3 Portekiz: Lowes arka arkaya 3. kez pole pozisyonunda!

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Sam Lowes, Portekiz Grand Prix'sinde Remy Gardner ve Xavi Vierge'nin önünde üst üste üçüncü pole pozisyonunu aldı.

Moto3 Portekiz: Lowes arka arkaya 3. kez pole pozisyonunda!

Katar'da arka arkaya iki pole pozisyonunu alan Lowes, kusursuz performansını Portekiz'e taşıdı ve arka arkaya üçüncü pole pozisyonunu Portimao'da aldı.

Lowes, seansın başlangıcından itibaren en iyi isimdi ve dakikalar geçtikçe derecesini daha da geliştirdi. Remy Gardner'ın son denemeleri bile onun işini zorlaştırmadı.

İngiliz sürücü, "Çok iyi hissettim, son turda küçük bir hata yaptım ama tempoda olarak çok iyi görünüyorum. Pole almayı beklemiyordum çünkü kusursuz herhangi bir tur atmadım, her zaman bir hata yaptım. Yarın bu pistte sürmek çok eğlenceli olacak ama geçişler zor olacak, bu yüzden pole pozisyonu hayati önem taşıyor. " dedi.

Lowes, son dört pole pozisyonunun tamamını zafere dönüştürmeyi başarmıştı.

Lincoln sürücüsünün zamanı, hafta sonunun en iyi zamanı oldu ve ayrıca geçen Kasım ayında Aron Canet tarafından atılan pistin en hızlı tur rekorunu da kırmış oldu.

Katar'daki iki yarışta da Lowes'un hemen ardında 2. sırada bulunan Gardner, sıralama turlarında yine Lowes'un en yakın rakibiydi ve 0.023 saniye geride ikinci oldu.

Xavi Vierge, en hızlı üçüncü isimdi ve bu ikiliyi sadece 0.174 saniye geriden takip etti.

Ai Ogura, sıralama turlarını Marco Bezzecchi ve Augusto Fernández'in önünde dördüncü olarak tamamladı.

Albert Arenas yarışa yedinci sırada başlarken, Amerikalı Joe Roberts sekizinci sıradan start alacak.

Aron Canet ve Raul Fernandez ise en hızlı turlarının silinmesine rağmen ilk 10'da yer aldı.

Yarış gridi:

Sıra Sürücü Motosiklet Zaman Fark
1 United Kingdom Sam Lowes Kalex Moto2 1'42.901  
2 Australia Remy Gardner Kalex Moto2 1'42.924 0.023
3 Spain Xavi Vierge Kalex Moto2 1'43.075 0.174
4 Japan Ai Ogura Kalex Moto2 1'43.121 0.220
5 Italy Marco Bezzecchi Kalex Moto2 1'43.170 0.269
6 Spain Augusto Fernandez Kalex Moto2 1'43.259 0.358
7 Spain Albert Arenas Boscoscuro B-21 1'43.304 0.403
8 United States Joe Roberts Kalex Moto2 1'43.314 0.413
9 Spain Aron Canet Boscoscuro B-21 1'43.359 0.458
10 Spain Raul Fernandez Kalex Moto2 1'43.389 0.488
11 Thailand Somkiat Chantra Kalex Moto2 1'43.454 0.553
12 Spain Hector Garzo Kalex Moto2 1'43.472 0.571
13 United States Cameron Beaubier Kalex Moto2 1'43.475 0.574
14 United Kingdom Jake Dixon Kalex Moto2 1'43.664 0.763
15 Italy Nicolo Bulega Kalex Moto2 1'43.676 0.775
16 Italy Fabio Di Giannantonio Kalex Moto2 1'43.744 0.843
17 Spain Marcos Ramírez Kalex Moto2 1'43.841 0.940
18 Italy Yari Montella Boscoscuro B-21 1'44.003 1.102
19 Germany Marcel Schrötter Kalex Moto2 1'43.523 0.622
20 Italy Stefano Manzi Kalex Moto2 1'43.772 0.871
21 Italy Lorenzo Porta Kalex Moto2 1'43.778 0.877
22 Switzerland Thomas Luthi Kalex Moto2 1'43.993 1.092
23 Italy Celestino Vietti Ramus Kalex Moto2 1'44.195 1.294
24 Italy Lorenzo Baldassari MV Agusta F2 1'44.269 1.368
25 Italy Tony Arbolino Kalex Moto2 1'44.462 1.561
26 Netherlands Bo Bendsneyder Kalex Moto2 1'44.773 1.872
27 Malaysia Hafizh Syahrin NTS NH7 1'44.908 2.007
28 Miquel Pons MV Agusta F2 1'46.176 3.275
29 United Kingdom Fraser Rogers NTS NH7 1'46.753 3.852
30 Spain Jorge Navarro Boscoscuro B-21 1'49.000 6.099
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Moto2 Doha: Gardner zorladı, Lowes yine kazandı

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Editör Selin Elif Köse

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