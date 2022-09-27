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IndyCar Haberler

Andretti: "IndyCar FIA'nın süper lisans sisteminde puan artışını hak ediyor"

1978 Formula 1 Dünya Şampiyonu Mario Andretti, FIA'nın IndyCar'da verilen puanlara daha yakından bakma zamanının geldiğine inanıyor.

Zeynep Taş
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Andretti: "IndyCar FIA'nın süper lisans sisteminde puan artışını hak ediyor"
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FIA'nın F1 süper lisans şartları için IndyCar şampiyonasındaki puanlar ile ilgili devam eden tartışmalar hakkında Andretti, IndyCar'a daha fazla önem verilmesi gerektiğini belirtti.

PlanetF1'in süper lisans kılavuzunda açıklandığı gibi, IndyCar'daki düşük puanlar sebebiyle; IndyCar yarış galibi Colton Herta süper lisans puanı eksikliğiyle 2023 için olası bir AlphaTauri koltuğunu kaybetmiş oldu.

IndyCar'da Andretti Autosport ile yarışan Herta, FIA'nın kendisine bir süper lisans vermesi durumunda Red Bull ekibine katılacağından emindi, ancak yönetim kurulu Amerikalı sürücünün gerekli puanlara sahip olmadığını onayladı ve Herta'ya özel bir muafiyet sağlanmadı.

Herta, kariyerinin bu noktasında F1'in olmayacağını kabul etti ve FIA tarafından verilen bu kararı tamamen anladığını söyledi.

7 kez IndyCar yarış galibi Herta,  "IndyCar'ın süper lisans puanları açısından yeterince temsil edilmediğini hissediyorum. Ama FIA'nın bakış açısından, mevcut puan yapısını anlıyorum. F1'e 'istisna' olarak gelmek istemiyorum." dedi.

Colton Herta, Andretti Autosport w/ Curb-Agajanian Honda

Colton Herta, Andretti Autosport w/ Curb-Agajanian Honda

Fotoğraf: Gavin Baker / Motorsport Images

Şu anda, IndyCar'ın puan ağırlığı, dünyanın önde gelen tek koltuklu kategorilerinden biri olmasına rağmen, F1'in alt kategori serisi Formula 2'den daha az.

F1 kariyerlerinin ardından Marcus Ericsson, Romain Grosjean ve hatta Fernando Alonso gibi pilotların IndyCar'da yarıştığı görülmüştü. Ancak bu durumun tersi olarak IndyCar pilotlarının F1'e geçiş yapması pek mümkün olmuyor. Andretti, bu durumun değişmesi gerektiğine inanıyor.

PlanetF1'e özel bir röportajda konuşan Andretti, "Bence Colton, aldığı kararlar konusunda kendini çok net bir şekilde ifade etti."

"Özel bir muamele görmek istemiyor. Süreci olduğu gibi yaşamak ve o şekilde F1'e geçmek istiyor."

"Tıpkı F2 ve F3'te olduğu gibi IndyCar'da da daha kolay bir şekilde süper lisans puanı kazanılması için bu durumun gözden geçirilmesi gerektiğini düşünüyorum."

"Bence IndyCar bunu hak ediyor. Fırsatları varsa Formula 1'e geçmek isteyen bazı genç yetenekler var. Bence spor için sağlıklı olan şey bu. Süper lisans durumunun bu denli sıkıntı çıkarmaması gerekiyor."

"FIA'nın alt kategorilerden başlayarak F1'e yükselme sistemini korumaya çalıştığını görebiliyorum. Ama aynı zamanda, bu dünya artık çok küçük. IndyCar'ı süper lisans puanı kazanmaktan uzak bir açık tekerlek serisi olarak göremezsiniz." dedi.

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