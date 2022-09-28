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IndyCar Haberler

2023 IndyCar takvimi açıklandı

Gelecek yılki NTT IndyCar Series takviminde 17 yarış yer alırken, sezon Mart ayında başlayacak ve Eylül ayına kadar devam edecek.

David Malsher
Ekleyen:
Çeviren:
Ezel Tan
, Editör
2023 IndyCar takvimi açıklandı
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IndyCar organizatörleri, uzun süredir üzerinde çalıştıkları 2023 takvimini nihayet tamamladılar ve bugün itibariyle de açıkladılar.

17 yarışlık sezon, 5 Mart'ta St. Petersburg'de başlayacak ve ardından bir aylık bir ara olacak. Nisan ayında Texas, Long Beach ve Barber yarışları düzenlenecek.

Mayıs ayında Indianapolis'in normal düzeninde bir yarış düzenlenirken, 2022 Indy 500 28 Mayıs'ta yapılacak.

Haziran ayı için sadece iki yarış planlandı: Detroit ve Road America. Temmuz ayı nispeten yoğun geçecek çünkü toplamda dört yarış yapılacak.

Mid-Ohio ve Toronto'da bir yarış yapılırken, Iowa iki yarışa ev sahipliği yapacak. Ağustos ayında Nashville, Indianapolis, ve World Wide Technology yarışları yapılırken, sezon Eylül ayındaki Portland ve Laguna Seca yarışlarıyla sona erecek.

2023 takviminde yedi normal pist, beş cadde pisti ve beş oval yarış yer alacak.

2023 NTT IndyCar takvimi:

Tarih Yer TV
4 Mart Streets of St. Petersburg NBC, Peacock
2 Nisan Texas Motor Speedway NBC, Peacock
16 Nisan Streets of Long Beach NBC, Peacock
30 Nisan Barber Motorsports Park NBC, Peacock
13 Mayıs Indianapolis road course NBC, Peacock
20-21 Mayıs Qualifying for the Indianapolis 500 NBC, Peacock
28 Mayıs Indianapolis Motor Speedway NBC, Peacock
4 Haziran Streets of Detroit NBC, Peacock
18 Haziran Road America USA Network, Peacock
2 Temmuz Mid-Ohio Sports Car Course USA Network, Peacock
16 Temmuz Streets of Toronto Peacock
22 Temmuz Iowa Speedway NBC, Peacock
23 Temmuz Iowa Speedway NBC, Peacock
6 Ağustos Streets of Nashville NBC, Peacock
12 Ağustos Indianapolis road course USA Network, Peacock
27 Ağustos World Wide Technology Raceway NBC, Peacock
3 Eylül Portland International Raceway NBC, Peacock
10 Eylül WeatherTech Raceway Laguna Seca NBC, Peacock
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