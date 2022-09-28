2023 IndyCar takvimi açıklandı
Gelecek yılki NTT IndyCar Series takviminde 17 yarış yer alırken, sezon Mart ayında başlayacak ve Eylül ayına kadar devam edecek.
IndyCar organizatörleri, uzun süredir üzerinde çalıştıkları 2023 takvimini nihayet tamamladılar ve bugün itibariyle de açıkladılar.
17 yarışlık sezon, 5 Mart'ta St. Petersburg'de başlayacak ve ardından bir aylık bir ara olacak. Nisan ayında Texas, Long Beach ve Barber yarışları düzenlenecek.
Mayıs ayında Indianapolis'in normal düzeninde bir yarış düzenlenirken, 2022 Indy 500 28 Mayıs'ta yapılacak.
Haziran ayı için sadece iki yarış planlandı: Detroit ve Road America. Temmuz ayı nispeten yoğun geçecek çünkü toplamda dört yarış yapılacak.
Mid-Ohio ve Toronto'da bir yarış yapılırken, Iowa iki yarışa ev sahipliği yapacak. Ağustos ayında Nashville, Indianapolis, ve World Wide Technology yarışları yapılırken, sezon Eylül ayındaki Portland ve Laguna Seca yarışlarıyla sona erecek.
2023 takviminde yedi normal pist, beş cadde pisti ve beş oval yarış yer alacak.
2023 NTT IndyCar takvimi:
|Tarih
|Yer
|TV
|4 Mart
|Streets of St. Petersburg
|NBC, Peacock
|2 Nisan
|Texas Motor Speedway
|NBC, Peacock
|16 Nisan
|Streets of Long Beach
|NBC, Peacock
|30 Nisan
|Barber Motorsports Park
|NBC, Peacock
|13 Mayıs
|Indianapolis road course
|NBC, Peacock
|20-21 Mayıs
|Qualifying for the Indianapolis 500
|NBC, Peacock
|28 Mayıs
|Indianapolis Motor Speedway
|NBC, Peacock
|4 Haziran
|Streets of Detroit
|NBC, Peacock
|18 Haziran
|Road America
|USA Network, Peacock
|2 Temmuz
|Mid-Ohio Sports Car Course
|USA Network, Peacock
|16 Temmuz
|Streets of Toronto
|Peacock
|22 Temmuz
|Iowa Speedway
|NBC, Peacock
|23 Temmuz
|Iowa Speedway
|NBC, Peacock
|6 Ağustos
|Streets of Nashville
|NBC, Peacock
|12 Ağustos
|Indianapolis road course
|USA Network, Peacock
|27 Ağustos
|World Wide Technology Raceway
|NBC, Peacock
|3 Eylül
|Portland International Raceway
|NBC, Peacock
|10 Eylül
|WeatherTech Raceway Laguna Seca
|NBC, Peacock
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