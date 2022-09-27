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IndyCar Haberler

Jimmie Johnson tam zamanlı yarış kariyerini sonlandırıyor

Yedi kez NASCAR şampiyonu ve IndyCar sürücüsü Jimmie Johnson, artık hiçbir kategoride tam zamanlı olarak yarışmayacağını açıkladı.

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Jimmie Johnson tam zamanlı yarış kariyerini sonlandırıyor
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Jimmie Johnson geçtiğimiz iki sezon boyunca IndyCar'da Chip Ganassi Racing için yarışmıştı.

İlk yıl sadece normal ve cadde  pistlerinde yarışan Johnson bu yıl oval pistlerdeki  yarışlarda da yer aldı. Iowa'daki beşincilik bu yılki en iyi sonucu olurken, yıl boyunca podyuma çıkamadı.

Bu aynı zamanda 47 yaşındaki Johnson'ın kariyerinin son tam sezonuydu. Pazartesi günü sosyal medya aracılığıyla bir açıklama yayınlayan Amerikalı sürücü, artık tam zamanlı olarak yarışmayacağını ancak bazı özel yarışlarda yer alabileceğini söyledi.

Johnson, "2022 benim için sonuçlardan ziyade edindiğim deneyimler, kurduğum dostluklar ve ilişkilerle ilgiliydi. IndyCar'da bundan daha iyi bir deneyim dileyemezdim."

"Yine de Her şeyimi veremeyeceğimi bir sezona daha başlamak istemem. Bu yılı biraz sindirmem gerekiyor. Biri bana, geçenlerde ne yapmak istediğime karar verebilmek için önemli kararları o anın sıcaklığıyla vermemen gerektiğini söyledi."

"Fakat geleceğe bakarsam, 2023'te IndyCar'a tam zamanlı olarak dönmeyeceğim. Kendime meydan okumanın ve ölmeden önce yapılması gerekenler listemdeki etkinliklere katılmanın yollarını aramaya devam edeceğim." dedi.

IndyCar'da geçirdiği dönemden önce Johnson, NASCAR Cup Series'de 19 sezon yarıştı. Bu süre zarfında Hendrick Motorsports ile  yedi kez şampiyon oldu ve 83 yarış kazandı.

Johnson, "Hâlâ katılmak istediğim yarışlar var. Le Mans 24 Saat yarışı da var çünkü spor otomobil  yarışlarını seviyorum. IndyCar'ı seviyorum ve bana uygun tek seferlik bir NASCAR yarışı olup olmadığını merak ediyorum."

"Bunların hepsi birer seçenek ve dediğim gibi gelecek yıl bir yerlerde tek seferlik yarışlara katılmayı düşünüyorum. Neyse ki seçeneklerim var."

"Tekrar söylüyorum: Bu bir veda değil. Yeni projeler bulacağım ve kendime meydan okumanın yollarını aramaya devam edeceğim." dedi.

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