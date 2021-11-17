Suudi Arabistan motor sporlarına bu kadar yatırımı neden yapıyor?

Peki bu neden gerçekleştiriliyor? Ülkenin motor sporları konusundaki tutkuları ve F1'in #WeRaceasOne sosyal adalet mesajını nasıl benimseyeceği hakkında daha fazla bilgi edinmek için, #ThinkingForward'ın bu sayısında Suudi Spor Bakanı Prens Abdülaziz ile konuştuk.

"Aslında sadece motor sporlarına yatırım yapmıyoruz. Belki de motor sporları ilginin çoğunu aldı. Krallık içinde gerçekten çok sayıda spora yatırım yapıyoruz.”

“Hükümet, sporun, gençliğin geleceği için çok önemli bir rol oynadığının farkında. Nüfusun %70'i 40 yaşın altında. Bu yüzden onları aktif hale getirmemiz gerekiyor. Onları sporla daha fazla ilişkilendirmeli ve bunu doğru şekilde yaptığımızdan emin olmalıyız. 2017 yılında 32 (spor) Federasyonumuz vardı. Bugün 92 Federasyonumuz var ve bu, Krallık içinde büyük bir yatırım olduğunu gösteriyor.”

Ülkenin Vizyon 2030 stratejisinin bir parçası olan The Saudi planıyla, Suudi sporcuların uluslararası sporculardan bir şeyler öğrenebilmeleri, seviyelerini geliştirebilmeleri için spora yatırım yapılması ve yarışma standartlarının uluslararası düzeye çıkartılması isteniyor. Motor sporları bunun erken bir örneğini, ülkenin geçen yıl bir kadın Suudi sürücü olan Dania Akeel'in kazandığı T3 kategorisi de dahil olmak üzere birçok sürücü şampiyonluğu kazandığı FIA Baja Kros Dünya Kupası yarışmasıyla sağladı. Akeel, 2022'de Dakar rallisinde yarışacak.

Saudi driver Dania Akeel won the FIA Criss Country Baja World Cup.

“Sadece dört yıl önce, (Suudi Arabistan'da) kadınların araba kullanmasına izin verilmiyordu, bu yüzden gelişimin aslında spordan çok daha fazlası olduğunu görebilirsiniz.”

“Bu, yaşanabilirlik, gençlere şans vermek ve uluslararası arenada yer almakla alakalı.”

Bununla birlikte, küresel sahnede artan bu tanınırlık, ülke üzerinde daha fazla incelemeye neden oluyor. Önümüzdeki birkaç hafta içinde de, F1 topluluğu #WeRaceAsOne” sosyal adalet mesajıyla Suudi Arabistan'a geldiğinde, bu konuya odaklanılacak. Bunu nasıl benimseyecekler?

Prens Abdülaziz, "Ülkede herkes hoş karşılanır. Diğer ülkeler gibi biz de kendi kültürümüze ve alışkanlıklarımıza sahibiz ve her yerde buna saygı duyuyoruz.”

"Hepsi bu kadar. Kesinlikle gelecekte çok daha fazla etkinliğe ev sahipliği yapmayı dört gözle bekliyoruz. Dünyanın her yerinden herkesi Suudi Arabistan'ı ziyaret etmeye ve Suudi Arabistan'ı olduğu haliyle görmeye davet ediyoruz. Herkes hoş karşılanıyor. Herkese saygı duyuyoruz ve herkese uygun bir gösteri sağladığımızdan emin olmalıyız. Umarım, bu yarışa gelen ve katılan herkesin, her yerden farklı bir şey deneyimlemesini sağlarız." dedi.

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Prens Abdülaziz, daha önce Suudi Arabistan için geçerli olmayan turist vizesinin oluşturulmasını teşvik eden şeyin 2018'de Formula E yarışının gelişi olduğunu söyledi.

“Tüm dünyada kabul edilen bir turist vizesi, 2017'de Suudi Arabistan'da yoktu. Formula E üzerinden bir süreç başlatıldı. Üç ay içinde Turizm Bakanlığı, spor sektörüne koyduğumuz sistemi benimsedi.”

"Bugün 50'den fazla ülke vize alma imkanına sahip. Geçmişte ülke buna açık olmadığı için hiçbir etkinliğe ev sahipliği yapamazdık.”

Formula 1'de son Global F1 Taraftar anketi, izleyicilerin giderek gençleştiğini, daha fazla kadın olduğunu ve 24 yaş altı oyuncular arasında güçlü bir geçiş olduğunu gösterdi.

"Bence gelmemiz için doğru zaman. Bence yeni yönetimle, F1'in ne olduğu konusundaki felsefelerini değiştirdiklerini ve taraftarlarla daha fazla etkileşim kurduklarını düşünüyorum."

“Sosyal medyada onları çok aktif görüyoruz, Netflix serilerini görüyoruz. Bu, birçok insanı Formula 1'e çekti, yarışla gerçekten ilgilenmeyen insanlar izledi. Şimdi onlar Formula 1 taraftarları. Bence Formula 1'in bu yaklaşımı gerçekten çığır açtı; gençleri, gelecek nesli Formula 1'in geleceğinin bir parçası haline getirmek. Bizim için bu harika, çünkü bahsettiğim gibi nüfusun %70'i 40 yaşının altında. Teknoloji konusunda da çok bilgililer.”

Abdulaziz, oyun ve e-spor'un, nüfusun demografisi ve spor tutkusu nedeniyle Krallık için büyük bir fırsat oluşturduğuna inanıyor.

Abdulaziz bin Turki Al Saud.

“Oyun oynamanın güzelliği, bunu her yerde, her zaman yapabilmeniz. Karantina sırasında gerçekleşen Le Mans sanal yarışına sponsor olduk. Krallıkta, bunun bir parçası olmakla ve katılmakla ilgilenen birçok insan bulduk."

“Krallık içinde oyunculuğu yönetmek için kendi federasyonumuzun olması çok önemli. Bence bu geleceğin göstergesi. Buna herhangi bir spor kadar önem vermemiz gerekiyor.”

“Gençler ve gelecek için çok önemli. Biz de bu evrimin bir parçası olmalıyız.”