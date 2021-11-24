Vettel ve Schumacher, 2022 Şampiyonlar Yarışı'na katılacak

Dört kez Formula 1 dünya şampiyonu ve Aston Martin pilotu Vettel ve Haas F1'in çaylak pilotu Schumacher, 5-6 Şubat 2022 tarihlerinde Pite Havsbad'da gerçekleştirilecek olan etkinlikte Almanya'yı temsil edecek.

Vettel, 2015 yılında Londra Olimpiyat Stadı'nda düzenlenen Şampiyonlar Yarışı'nın finalinde, dokuz kez Le Mans şampiyonu Tom Kristensen'i yenerek zafere ulaşmıştı. 34 yaşındaki Vettel, Mick Schumacher'in babası ve yedi kez F1 dünya şampiyonu Michael Schumacher ile altı kez de ROC Uluslar Kupası kazandı.

Vettel ayrıca takım arkadaşı Pascal Wehrlein'ın sakatlanmasının ardından 2017 Uluslar Kupası'nı tek başına kazandı.

2019'da ROC Mexico'da Almanya'yı Mick Schumacher ve Vettel temsil ederken, ikili Johan Kristoffersson ve Kristensen'in temsil ettiği İskandinavya'nın arkasında ikinci oldular.

Vettel, "Yeniden Şampiyonlar Yarışı'na katılmayı ve Mick ile birlikte Almanya'yı temsil etmeyi sabırsızlıkla bekliyorum."

"ROC Mexico'nın ROC Uluslar Kupası'nda ikinci olduk, bu yüzden amacımız İsveç'te daha iyisini yapmak." dedi.

ROC bu yıl geleneksel stadyum formatından uzaklaşacak ve Baltık Denizi'ndeki kar ve buzun üzerinde oluşturulan özel etaplara sahip olacak.

Vettel, hem kendisinin hem Schumacher'in, bu şartlara daha aşina olan İskandinav yıldızlara karşı zorlu bir mücadele ile karşı karşıya olacağına inanıyor.

Schumacher ise şunları söyledi: "Sebastian ile birlikte Almanya'yı temsil etmek kesinlikle çok eğlenceli olacak ve açıkçası yeniden kupa kazanmayı hedefliyoruz."

"Şampiyonlar Yarışı hafta sonunda diğer tüm sürücülerle tanışmayı ve onlarla vakit geçirmeyi sabırsızlıkla bekliyorum."

"Kar ve buz, bu ROC etkinliğini son derece özel kılacak ve sürücülerin, İsveç'te her beraber çılgınca ve iyi vakit geçireceklerine fazlasıyla eminim."

Etkinliğe katılacağı açıklanan sürücüler arasında Mika Hakkinen, Valtteri Bottas, Sebastien Loeb, Mattias Ekstrom, Petter, Oliver Solberg, Jimmie Johnson ve Travis Pastrana yer alıyor.