Biletler
Oturum aç
Motorsport Network
part of
TV Biletler Mağaza Giorgio Piola İlanlar
Uygulamalarımızı indirin
© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Biletler Mağaza Giorgio Piola İlanlar
Önceki / Hulkenberg, sarı bayrak olayında Verstappen'i haklı görüyor
Formula 1 Haberler

Vettel ve Schumacher, 2022 Şampiyonlar Yarışı'na katılacak

Ekleyen:
, U.S. editor
Çeviren:
Kemal Şengül
, Kıdemli Editör

Sebastian Vettel ve Mick Schumacher, Şubat ayında İsveç'te gerçekleştirilecek Şampiyonlar Yarışı'na katılacakları açıklanan son isimler oldular.

Vettel ve Schumacher, 2022 Şampiyonlar Yarışı'na katılacak

Dört kez Formula 1 dünya şampiyonu ve Aston Martin pilotu Vettel ve Haas F1'in çaylak pilotu Schumacher, 5-6 Şubat 2022 tarihlerinde Pite Havsbad'da gerçekleştirilecek olan etkinlikte Almanya'yı temsil edecek.

Vettel, 2015 yılında Londra Olimpiyat Stadı'nda düzenlenen  Şampiyonlar Yarışı'nın finalinde, dokuz kez Le Mans şampiyonu Tom Kristensen'i yenerek zafere ulaşmıştı. 34 yaşındaki Vettel, Mick Schumacher'in babası ve yedi kez F1 dünya şampiyonu Michael Schumacher ile altı kez de ROC Uluslar Kupası kazandı.

Vettel ayrıca takım arkadaşı Pascal Wehrlein'ın sakatlanmasının ardından 2017 Uluslar Kupası'nı tek başına  kazandı.

2019'da ROC Mexico'da Almanya'yı Mick Schumacher ve Vettel temsil ederken, ikili Johan Kristoffersson ve Kristensen'in temsil ettiği İskandinavya'nın arkasında ikinci oldular.

Vettel, "Yeniden Şampiyonlar Yarışı'na katılmayı ve Mick ile birlikte Almanya'yı temsil etmeyi sabırsızlıkla bekliyorum."

"ROC Mexico'nın ROC Uluslar Kupası'nda ikinci olduk, bu yüzden amacımız İsveç'te daha iyisini yapmak." dedi.

ROC bu yıl geleneksel stadyum formatından uzaklaşacak ve Baltık Denizi'ndeki kar ve buzun üzerinde oluşturulan özel etaplara sahip olacak.

Vettel, hem kendisinin hem Schumacher'in, bu şartlara daha aşina olan İskandinav yıldızlara karşı zorlu bir mücadele ile karşı karşıya olacağına inanıyor.

Schumacher ise şunları söyledi: "Sebastian ile birlikte Almanya'yı temsil etmek kesinlikle çok eğlenceli olacak ve açıkçası yeniden kupa kazanmayı hedefliyoruz."

"Şampiyonlar Yarışı hafta sonunda diğer tüm sürücülerle tanışmayı ve onlarla vakit geçirmeyi sabırsızlıkla bekliyorum."

"Kar ve buz, bu ROC etkinliğini son derece özel kılacak ve sürücülerin, İsveç'te her beraber çılgınca ve iyi vakit geçireceklerine fazlasıyla eminim."

Etkinliğe katılacağı açıklanan sürücüler arasında Mika Hakkinen, Valtteri Bottas, Sebastien Loeb, Mattias Ekstrom, Petter, Oliver Solberg, Jimmie Johnson ve Travis Pastrana yer alıyor.

paylaşım
yorumlar
Hulkenberg, sarı bayrak olayında Verstappen'i haklı görüyor
Önceki haber

Hulkenberg, sarı bayrak olayında Verstappen'i haklı görüyor
Yorumları görüntüle
Daha fazlası
David Malsher Lopez
IndyCar testi: Malukas lider, Hulkenberg son sırada
IndyCar

IndyCar testi: Malukas lider, Hulkenberg son sırada

IndyCar Harvest GP: Newgarden kazandı, Dixon’la farkı azalttı
IndyCar

IndyCar Harvest GP: Newgarden kazandı, Dixon’la farkı azalttı

Indy 500 Sıralamalar: Marco Andretti pole pozisyonunu aldı Indy 500
IndyCar

Indy 500 Sıralamalar: Marco Andretti pole pozisyonunu aldı

Mick Schumacher Daha fazlası
Mick Schumacher
Schumacher: "Maksimumu alamadık" Meksika GP
Formula 1

Schumacher: "Maksimumu alamadık"

Vettel: "FIA mahkemesinden önceki gün sarhoş oldum" Birleşik Devletler GP
Formula 1

Vettel: "FIA mahkemesinden önceki gün sarhoş oldum"

Capito, Schumacher ile ilgili dediklerine açıklık getirdi
Formula 1

Capito, Schumacher ile ilgili dediklerine açıklık getirdi

Son Haberler

Vettel ve Schumacher, 2022 Şampiyonlar Yarışı'na katılacak
Formula 1 Formula 1

Vettel ve Schumacher, 2022 Şampiyonlar Yarışı'na katılacak

Hulkenberg, sarı bayrak olayında Verstappen'i haklı görüyor
Formula 1 Formula 1

Hulkenberg, sarı bayrak olayında Verstappen'i haklı görüyor

Hakkinen: "Avantaj artık Hamilton'da"
Formula 1 Formula 1

Hakkinen: "Avantaj artık Hamilton'da"

Szafnauer: "Stroll, Vettel'le eşit seviyede sürüyor, sadece şanssız"
Formula 1 Formula 1

Szafnauer: "Stroll, Vettel'le eşit seviyede sürüyor, sadece şanssız"

Mail listesine üye ol
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.