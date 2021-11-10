Tom Kristensen: "Motor sporlarının pazarlanabilir yapısı sürüyor"

Tom Kristensen, dokuz galibiyetle 24 saat Le Mans tarihinin en başarılı sürücüsü. Ayrıca pilotluktan emekli olduğundan beri FIA Sürücüler Komisyonu Başkanı. Bu platformdan, Aralık ayında yapılacak seçimlerde FIA ​​Spordan Sorumlu Başkan Yardımcısı rolü için, bu rolün şu anki sahibi olan ve Başkan olmayı bekleyen Graham Stoker'ın yanında koşuyor.

Bu, kendisini FIA'nın seçimlerle atanan en üst görevlerinden bir tanesinde şimdiye kadar yer almak isteyen en üst kalibre pilot haline getirdi. Peki Kristensen neden aday olmaya karar verdi?

Danimarkalı pilot: “Motor Sporları benim hayatım oldu. Ondan çok şey aldım. Sanırım artık bir şeyleri geri vermemin zamanı geldi. Sporun, içinde pişmiş insanlar tarafından yönetilmesi gerektiği fikrini seviyorum. Yeni nesilleri dahil olmaya teşvik etmek için tüm bilgi ve anlayışımı paylaşmak istiyorum. Bir süredir FIA'dayım ve bununla ilgili her şeyle birlikte sürücü komisyonu ile çalışıyorum. Bu yüzden onun ve çok sevdiğim sporun gelişimine katılmaya devam etmek istiyorum.” dedi.

#1 Audi Sport Team Joest, Audi R8: Frank Biela, Emanuele Pirro, Tom Kristensen. Photo by: Clive Rose / Motorsport Images

Kristensen'in sporda daha geniş bir siyasi kariyer başlatma platformu, FIA Sürücüler Komisyonu'ndaki liderlik rolü. Çalışmaları motor sporları izleyicileri tarafından iyi bilinmemekle birlikte komisyon, Grans Prix'lere sürücü komiserler tedarik etmek, Motor Sporlarında Kadınlar, Pistteki Kızlar gibi programları desteklemenin yanıda GT ve dayanıklılık yarışlarında, güvenlik ve kaza araştırmalarıyla birlikte dahil olmak üzere, regülasyonlar ve sürücü kategorizasyonu (altın, gümüş, bronz) yapmak gibi sporun işleyişinin birçok alanına dokunuyor.

Kristensen, "Bir grup çok iyi adamımız var. Çoğumuz rallide, arazide, kartingde, Formula arabalarında, dayanıklılık serilerinde yarıştık, bu yüzden çok deneyim var. Somut kararlar almıyoruz, ancak Dünya Konseyi'ne bir şeyler getiriyoruz ve diğer Komisyonları destekliyoruz. Örneğin, Emanuele Pirro çevre komisyonunda, Derek Warwick tek kişilik komisyonda ve ben Dayanıklılık ve Güvenlik Komisyonlarında yer alıyorum." dedi.

Motor sporları için önümüzdeki beş ila on yıl, iklim değişikliği, video akışı, oyun ve sosyal medya gibi dış güçler sporu yeniden şekillendirdiğinden, spor tarihindeki en büyük ve en hızlı değişikliklerden bazılarını görecek. Motor sporları kategorilerinde kazananlar ve kaybedenler olacak ve bu seçimde yarışan FIA Başkanlık adaylarının her ikisi de sporu ve tabandan F1'e kadar olan gelişim yollarını korumayı temel bir öncelik olarak görüyor.

The winner: Emanuele Pirro, Tom Kristensen and Frank Biela. Photo by: Motorsport Images

Kristensen: "Bizim görüşümüze göre en büyük zorluk, muhtemelen motor sporlarını nasıl sürdürülebilir hale getireceğimizdir. Yeni bir bütçe yaklaşımı oluşturmak, hayran kitlemizi nasıl yenileyebiliriz, daha fazla rakibi nasıl çekebiliriz, güvenlik seviyelerini daha da artırmaya nasıl devam edebiliriz, farklı disiplinlerimizi nasıl güçlendirebiliriz? diye düşünmek. Dolayısıyla erişilebilirlik, sürdürülebilirlik ve çeşitlilik, bunlar kesinlikle anahtardır."

"Bu, belki de eğlence amaçlı karting'i biraz daha benimsemenin, belki de FIA'nın destekleyebileceği farklı ASN'ler (ulusal federasyonlar) etrafında bazı karting yarışmaları düzenlemenin yolu. Hatta eSpor ile başlatılabilir. FIA ​​eSports gerçekten ilerliyor ve Komisyon ile birlikte birçok harika fikirler var. Ve oraya gerçekten oldukça ucuza girebilirsiniz ve biz de bu işi yapabiliriz. Ayrıca Crosscar şampiyonaları (ralli için başlangıç ​​serisi).

Bunu yapmak için bir piste ihtiyacınız yok. Dünyanın her yerinde Crosscar'ın uygulanabileceği yerler var. Asya, Güney Amerika ve Afrika. Böyle şeyler ralliye gidiyor, daha çok desteklememiz gerekiyor, kulüplerimizle ortak olmamız gerekiyor."

Geleceğin merkezinde, elektrik hükümetler tarafından yoğun bir şekilde teşvik edilirken, spor da alternatif olarak hidrojenin yanı sıra %100 sürdürülebilir yakıtlar kullanan güç ünitelerinin teknolojisi olacak.

"Ben herkese açığım ve bence cevabın tüm bu teknolojilerin farklı bir versiyonu olması gerekiyor." diyor Kristensen. “Üniversitelerden parlak fikirleri olan genç mühendislerin daha çok çıktığını görüyoruz. Dolayısıyla, yarış pistinde veya yolda herkesin gelecekteki yararına gerçek bir laboratuvar olmaya devam etmek için performansı, çevresel sürdürülebilirliği ve teknolojiyi iyileştirmemiz gerekiyor.

Motor sporları, otomotiv endüstrisi için gerçek kullanım ve alaka düzeyi olmaya devam edecek. Bu bağlantıyı kesemeyeceğimize inanıyoruz ve üreticilerin gücünü en iyi rakiplerin performansıyla birleştirirsek, yaratıcı ve verimli olmak için muazzam bir kapasiteye sahip olduğumuzu düşünüyoruz. Le Mans'ın hidrojen 24 programıyla yaptığı buna iyi bir örnek, ayrıca daha birçokları var."

Yakın zamanda yapılan Global F1 hayran anketi, oyuncularla motor sporları izleyicileri arasında büyüyen bir kesişim olduğunu gösterdi - 16 ila 24 yaş arası F1 hayranlarının %61'i oyuncu olarak tanımlanıyor - peki oyun, motor sporlarının gelişimi için değil, aynı zamanda kendi başına bir rekabet olarak ne kadar önemli?

"Gerçek oluyor. Sanal e-sporlar çok iyi hale geliyor" diyor. "Pandemi süresince, özellikle 2020'de, gerçek dünyadan inanılmaz derecede verimli, inanılmaz hızlı olan bu oyuncularla yarışan insanları gördüğünüz birçok yarış vardı. Bu karışım bir şey yarattı ve günümüzde sadece büyüyor. FIA da bunu destekliyor. İsveç'ten Anna Norquist liderliğinde yeni bir komisyon oluşturduk. Ve son zamanlarda FIA eSports dünya sıralamasını yayınladık. Umarım bu, FIA'nın ileriye götürebileceği bir şey olabilir."

Presenters Tom Kristensen and Nicki Shields on stage. Photo by: DPPI

Zorluklara rağmen, Kristensen sporun geleceği için iyimser.

"Motor sporları, dünyanın dört bir yanındaki birçok etkinliği kapsayan rakiplerin, yarışmaların, üreticilerin ve hayranların birleşimi sayesinde her zaman bir tutku, dürüstlük ve ilgi kaynağı getirdi. Sporumuzu iletişim kurmanın ve tanıtmanın yolu da önemli bir nokta. O dünya da hızla ilerliyor, medya dünyası da. F1 için Netflix “Drive to Survive” serisinin muazzam etkisine bakın. Bu iyi bir örnek. Aynı, Le Mans 66'nın 24 saat Le Mans yarışlarına olan etkisi gibi. Dolayısıyla motor sporları hala çok pazarlanabilir ve uzun bir süre öyle kalacak."