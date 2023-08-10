Vettel de Formula E iddialarını yalanladı
Abt Cupra ile Formula E'ye geçeceği iddia edilen Sebastian Vettel, bu iddiaları kesin bir dille yalanladı. Kısa süre önce takımdan da bir yalanlama gelmişti.
Formula E'ye istediği geri dönüşü gerçekleştiremeyen Abt Cupra, sezonu sadece 21 puanla takımlar şampiyonasında sonuncu tamamladı.
Bu başarısız sonuçların ardından Robin Frijns takımdan ayrıldı ve eski takımı Envision ile yeniden anlaştı, dolayısıyla Abt Cupra'nın bir koltuğu boşa çıktı.
Geçtiğimiz haftalarda bir açıklama yapan takım patronu Thomas Biermaier, yeni sürücülerinin kim olacağına dair ipucu vermiş, bu sürücünün "İsviçre'de yaşadığını ve çevreyle ilgilendiğini" söylemişti.
Birçok kişi doğal olarak ailesiyle İsviçre'de ikamet eden ve çevre sorunlarına duyarlı olduğu bilinen Vettel'i düşündü, ancak bu iddialar kısa süre içinde bizzat Biermaier tarafından yalanlandı.
Kısa süre önce Motorsport.com İspanya'ya konuşan Sebastian Vettel de iddiaları yalanladı.
Vettel, "Formula E'ye geçmeyi düşünmüyorum, ne Abt Cupra ile, ne de bir başka takımla."
"Şu anda motor sporlarına geri dönmeyi düşünmediğimi açıklığa kavuşturmak isterim." ifadelerini kullandı.
Geçtiğimiz sezonun ardından Formula 1'den emekli olan Vettel'in şu an ailesiyle tatilde olduğu biliniyor, ancak kendisi zaman zaman padok ziyaretleri gerçekleştirmekte.
Bunun yanı sıra Goodwood Hız Festivali'nde de piste çıkan Vettel, Eylül ayının ikinci haftasında da 2011 aracı RB7 ile Nürburgring'de tur atacak.
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