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Abt Cupra, Vettel iddialarını şimdilik yalanladı

Son günlerde Sebastian Vettel'in Abt Cupra ile Formula E'ye geçebileceği konuşuluyordu, takımdan bu iddialara yalanlama geldi.

Altay Gök
Ekleyen:
Sebastian Vettel

Bu sezon Cupra ortaklığıyla Formula E'ye dönen Abt, oldukça kötü bir sezonu geride bıraktı.

İlk yedi yarışı puansız kapatan takım, son yarışlara doğru açılsa da altıncılıktan öteye gidemedi ve takımlar şampiyonasında 21 puanla son sırada yer aldı.

Sezonun ardından Robin Frijns takımdan ayrılarak fabrika sürücüsü olarak BMW ile anlaştı, kendisinin Formula E'deki geleceği belirsiz.

Frijns'in boşluğunun kiminle doldurulacağı da henüz bilinmiyor, ancak geçtiğimiz haftalarda bir ipucu veren takım patronu Thomas Biermaier, "İsviçre'de yaşayan, çevreye meraklı bir sürücü" ile anlaşabileceklerini söylemişti.

Akla ilk gelen isim doğal olarak Sebastian Vettel, nitekim kendisi İsviçre'de ailesiyle ikamet etmekte ve son yıllarda çevre sorunlarına yönelik çalışmalar yürütmekte. 

Söylentilerin ardından konuşan Biermaier ise iddiaları reddetmekte.

Motorspor-Total.com'a konuşan Biermaier, "Bir kez bile Vettel isminden söz etmedim, bu isim [medya tarafından] ağzıma tıkıldı."

"İsviçre'de yaşayan ve Extreme E gibi serilerde sürdürülebilir bir şekilde yarışan başka sürücüler de mevcut."

"Şu an bir koltuğumuz boşta. Nispeten çok sayıda talep aldık ki bu etkileyici. Durumumuz, son sıradaki yerimizin gösterdiğinden çok daha iyi." dedi.

Son haberlere göre Abt Cupra'nın net şekilde ilgilendiği iki isim var: elektrikli araçlara hakim isimlerden Adrien Tambay ve DTM sürücüsü Kelvin van der Linde.

Bu ihtimallerden de söz eden Biermaier, "Bunlar ilginç isimler."

"Tambay'in Cupra ile yakın bir ortaklığa ve işbirliğine sahip olduğunu biliyoruz. Kelvin ise bizzat Abt ailesinin bir parçası." dedi.

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Vettel, Formula E'ye mi geçiyor?

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