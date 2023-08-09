Formula E şampiyonu Jake Dennis, F1'de yarışmakla ilgilenmiyor
Yeni Formula E şampiyonu Jake Dennis, mevcut takımı Andretti'nin aksine Formula 1'de yarışmakla ilgilenmiyor.
Uzun süredir Red Bull bünyesinde yer alan ve gelişim sürücüsü rolü üstlenen Dennis, diğer yandan da yarışmaya devam ediyor.
Bu sezon Andretti ile Formula E'deki üçüncü sezonunu geçiren Dennis, puan ve podyum rekorlarını kırdığı bir yılın ardından şampiyonluğa ulaşmayı başardı.
Kendisi için iyi bir haber, Andretti'nin halihazırda IndyCar'da yer alması ve Formula 1'e giriş yapmakla ilgilenmesi, bu da Dennis için farklı kapılar açabilir.
Ancak kendisi şimdilik Formula E dışındaki hiçbir seçenekle ilgilenmiyor.
Total-Motorsport.com'a konuşan Dennis, "Planım birkaç sezon daha Formula E'de devam etmek, başka serilerde yarışmaya hevesli değilim."
"Andretti son dönemde F1'e girmek için epey zorluyor, griddeki araç sayısını 24'e yükseltmek ve bir yer kapabilmek için çabalıyor."
"Ancak kendi açımdan bakacaksam F1'de yarışacağımı sanmıyorum. 28 yaşındayım ve uzun boyluyum, dolayısıyla diğerlerine göre dezavantajlı olduğum söylenebilir."
"İşlerin nasıl yürüyeceğini göreceğiz, ancak muhtemelen Red Bull'daki görevimi sürdürecek ve aracın gelişimine elimden geldiğince katkıda bulunacağım." dedi.
Son Haberler
Ben Sulayem'den 'Frankenstein araç' yorumuna yanıt: "Benim için önemli olan spor bütünlüğü"
Ben Sulayem'den 'Frankenstein araç' yorumuna yanıt: "Benim için önemli olan spor bütünlüğü" Ben Sulayem'den 'Frankenstein araç' yorumuna yanıt: "Benim için önemli olan spor bütünlüğü"
Rosberg'den Verstappen'e uyarı: "Dikkatli olması gerekiyor"
Rosberg'den Verstappen'e uyarı: "Dikkatli olması gerekiyor" Rosberg'den Verstappen'e uyarı: "Dikkatli olması gerekiyor"
Wolff: "Doğru bir ayara sahip olmak önemli ancak W14'te öyle bir ayar yok"
Wolff: "Doğru bir ayara sahip olmak önemli ancak W14'te öyle bir ayar yok" Wolff: "Doğru bir ayara sahip olmak önemli ancak W14'te öyle bir ayar yok"
Bradley: "Red Bull, 2024 için aracını AlphaTauri'ye vermenin bir yolunu bulabilir"
Bradley: "Red Bull, 2024 için aracını AlphaTauri'ye vermenin bir yolunu bulabilir" Bradley: "Red Bull, 2024 için aracını AlphaTauri'ye vermenin bir yolunu bulabilir"
Abone olun ve Motorsport.com'a reklam engelleyicinizle erişin.
Formula 1'den MotoGP'ye kadar doğrudan padoktan haber yapıyoruz çünkü biz de sizin gibi sporumuzu seviyoruz. Uzman gazeteciliğimizi sunmaya devam etmek için web sitemiz reklam kullanıyor. Yine de size reklamsız bir web sitesinin keyfini çıkarma ve reklam engelleyicinizi kullanmaya devam etme fırsatı vermek istiyoruz.
Öne Çıkan Yorumlar