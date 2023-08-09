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Formula E şampiyonu Jake Dennis, F1'de yarışmakla ilgilenmiyor

Yeni Formula E şampiyonu Jake Dennis, mevcut takımı Andretti'nin aksine Formula 1'de yarışmakla ilgilenmiyor.

Altay Gök
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Podium: Jake Dennis, Andretti Autosport

Uzun süredir Red Bull bünyesinde yer alan ve gelişim sürücüsü rolü üstlenen Dennis, diğer yandan da yarışmaya devam ediyor.

Bu sezon Andretti ile Formula E'deki üçüncü sezonunu geçiren Dennis, puan ve podyum rekorlarını kırdığı bir yılın ardından şampiyonluğa ulaşmayı başardı.

Kendisi için iyi bir haber, Andretti'nin halihazırda IndyCar'da yer alması ve Formula 1'e giriş yapmakla ilgilenmesi, bu da Dennis için farklı kapılar açabilir.

Ancak kendisi şimdilik Formula E dışındaki hiçbir seçenekle ilgilenmiyor.

Total-Motorsport.com'a konuşan Dennis, "Planım birkaç sezon daha Formula E'de devam etmek, başka serilerde yarışmaya hevesli değilim."

"Andretti son dönemde F1'e girmek için epey zorluyor, griddeki araç sayısını 24'e yükseltmek ve bir yer kapabilmek için çabalıyor."

"Ancak kendi açımdan bakacaksam F1'de yarışacağımı sanmıyorum. 28 yaşındayım ve uzun boyluyum, dolayısıyla diğerlerine göre dezavantajlı olduğum söylenebilir."

"İşlerin nasıl yürüyeceğini göreceğiz, ancak muhtemelen Red Bull'daki görevimi sürdürecek ve aracın gelişimine elimden geldiğince katkıda bulunacağım." dedi.

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