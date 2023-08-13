Formula E pilotları, son yarışın kazasız tamamlanmasından memnun

Londra'da iki yarışlık bir hafta sonu ile sezonu kapatan FE, yarış için bir kez daha pilotlar tarafından pek beğenilmeyen ExCel'i tercih etti.

Cumartesi günkü yarış son turlarda büyük kaosa sahne olurken, Pazar günkü yarış şiddetli yağmur nedeniyle kesintiye uğradı.

İki kırmızı bayrak periyodunun ve Güvenlik Aracı arkasında altı turun ardından ancak başlayabilen yarış, tam 1 saat 20 dakika ertelemeyle başlayabildi.

Yarıştan sonra söz alan NIO 333 sürücüsü Dan Ticktum, "Koşullar çok kötüydü."

"Scot [Elkin, yarış direktörü] ilk kırmızı bayraktan önce yarışın devam edeceğini bildirdi, telsizden bağırarak bunun çok tehlikeli olduğunu belirttim."

"Açıkçası başladıktan sonra bile tehlike devam ediyordu, neyse ki griddeki herkes deneyimli ve olgun sürücüler."

"Düzlüklerde görüş sıfırdı ancak kimse aptalca bir şey yapmıyordu, dolayısıyla günün sonunda temiz bir yarışı geride bıraktık." dedi.

A marshal attempts to shift some of the standing water on the track Photo by: Sam Bagnall / Motorsport Images

Ticktum'un da dediği gibi, zorlu koşullara rağmen 38 turluk yarış boyunca hiçbir olay yaşanmadı, hiçbir noktada sarı bayrak çıkmadı ve 22 sürücünün tamamı damalı bayrağa ulaştı.

Abt Cupra ile son yarışını 17. sırada tamamlayan Robin Frijns, düşük yol tutuşu ve düşük görüş mesafesini hesaba kattığında yarışın olaysız geçmesini şaşkınlıkla karşılıyor.

Frijns, "Yarış tam anlamıyla sınırdaydı, ancak kimse gerçekten büyük bir hata yapmadı."

"Aslında her şeyin yolunda olduğunu söyleyebiliriz çünkü Güvenlik Aracı yoktu, kırmızı bayrak yoktu, büyük kazalar olmadı."

"Ama eğer birisi 14. virajda spin atsa ve 45 derecelik bir açıyla orada sıkışıp kalsa, diğer 10 araç da kazaya karışabilirdi. Ne olacağını bilirseniz hayat kolaydır." dedi.