Vettel, Formula E'ye mi geçiyor?

Sebastian Vettel, 2022 sezonunun ardından Formula 1'e veda etse de, gelecekte motor sporlarına dönüşe kapıyı kapatmadı.

Dolayısıyla son dönemde geleceğiyle alakalı pek çok spekülasyon çıkıyor ve bunlardan birisi de Formula E ile ilgili.

Elektrikli yarış serisi, son yıllarda sürdürülebilirlik ve çevre konularına dikkat çeken Vettel'in hedefiyle uyumlu olabilir.

Son günlerde Formula E iddiaları, Team ABT Cupra yöneticisinin yaptığı açıklamayla biraz daha artmış vaziyette.

Alman takım, sezonun sona ermesinin ardından tecrübeli Robin Frijns ile işbirliğine son verdi ve şimdi yerine geçecek bir isim arıyor.

Takım patronu Thomas Biermeier, Frijns'ın yerine kimin geçeceği sorusuna, "Robin gelecek planları bizim planlarımızla pek örtüşmüyor."

"Peki yerini kim alacak? Belki İsviçre'den birini düşünürüz. Bu ülkede çevreye duyarlı ve sürdürülebilirlik için büyük çaba sarf eden bir pilot var." cevabını verdi.

Vettel, İsviçre'de yaşadığı ve aktif şekilde çevre konularıyla ilgilendiği için Biermeier'in kendisini ima ettiği düşünülüyor.

Bazıları bu ismin Nyck de Vries olabileceğini de iddia ediyor.