Vandoorne, deneyiminin DS'i daha güçlü bir takım yapabileceğini düşünüyor
Son Formula E şampiyonu Stoffel Vandoorne, kendi tecrübesi ve DS mühendislerinin kalitesinin birleşeceğini ve bu sayede iyi bir kombinasyon oluşturabileceklerini düşünüyor.
DS Automobiles, Gen2 döneminin sona ermesinin ardından Dragon Penske ile ortaklık kurmaya karar verdi ve gridden geçici olarak ayrılan Techeetah ile ortaklığını sona erdirdi.
Fransız üretici, yeni araçları E-TENSE FE23'te Dragon Penske'nin önceki iki sezonda kullandığı elmas tasarımını kullanmaya devam etmesinin yanı sıra, siyah ve altın renklerini de tercih etti.
Sürücü kadrosu da oldukça güçlü: iki kez FE şampiyonu Jean-Eric Vergne ve son FE şampiyonu Stoffel Vandoorne.
Lansmanda konuşan Vandoorne, Mercedes ile kazandığı şampiyonluktan edindiği deneyimleri yeni takımına aktarabileceğini söyledi.
Vandoorne, "Mercedes ile geçirdiğim son birkaç yılın deneyimine sahibim, açıkçası çok başarılı birkaç seneyi geride bıraktık."
"O dönem DS en büyük rakiplerimizden biriydi. Şahsen benim için yeni bir ortama gelip neler yaptıklarını görmek ve bundan olumlu sonuçlar çıkarmak oldukça güzel."
"Benim amacım da geçmişte sahip olduğum deneyimi takıma aktarabilmek, bence bu kombinasyon bizi daha da güçlendiriyor."
"Mühendislerle konuşmaya başladığınızda tüm noktaları masaya yatırıyor ve birbirinizden bir şeyler öğrenmeye çalışıyorsunuz. Bu takımın iyi yaptığı pek çok şey var, bizim de son birkaç sezonda iyi yaptığımız pek çok şey vardı."
"Tüm bu noktaları bir araya getirebilirsek, bu bizi sadece daha güçlü bir paket haline getirecektir." dedi.
Penske DS09
Photo by: DS Automobiles
Fransızca bilen Vandoorne, ortak bir dile sahip olmaları nedeniyle yeni takımıyla etkili bir şekilde iletişim kurabildiğini, ayrıca alt serilerde birlikte çalıştığı mühendislerin de takımda yer almasının kendisine yardımcı olduğunu söylüyor.
Vandoorne, "Bir takımla uzun süre çalışmaya alıştığınızda, herkesi tanıyorsunuz ve takım içinde işlerin nasıl yürüdüğüne alışıyorsunuz."
"Ciddi bir değişim sürecinden geçiyorum ama çok iyi uyum sağladım. Bazı arkadaşlarla geçmişte alt serilerden tanışıyorduk, bu da alışma sürecime kesinlikle çok yardımcı oldu."
"Aynı dili konuşuyor olmamız da insanları daha kişisel düzeyde tanımam açısından büyük bir avantaj."
"Açıkçası çok iyi bir geçmişe sahip bir takım, bu yüzden ne hakkında konuştuklarını biliyorlar, bunun yanı sıra ekibe yeni katılan benim deneyimimden de faydalanıyorlar. Birlikte çalışmak için sabırsızlanıyorum." dedi.
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