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Formula E Haberler

Boutagy: "Orta Doğu daha fazla yarışa ev sahipliği yapabilir"

Suudi Arabistan Formula E organizatörü Carlo Boutagy, Orta Doğu'da daha fazla yarış düzenlenebileceğini ve Diriyah E-Prix ile sınırlı kalmamaları gerektiğini söylüyor.

Jake Boxall-Legge
Ekleyen:
Yardımcı Editör:
Luke Smith
, Grand prix editor
Çeviren:
Altay Gök
Boutagy: "Orta Doğu daha fazla yarışa ev sahipliği yapabilir"
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2018'den bu yana Formula E takviminde yer alan Suudi Arabistan'ın başkentindeki Riyad Cadde Pisti, birçok kez heyecanlı yarışlara ev sahipliği yaptı.

Son dönemde motor sporlarına yönelik yatırımları arttıran ülke, FE'nin yanı sıra son senelerde Dakar Rallisi ve Formula 1'e de ev sahipliği yapmakta.

Bölgede FE'ye yönelik iştahın arttığını söyleyen Boutagy, Orta Doğu'da daha çok yarış düzenlenebileceğini, bu sayede tanıtım anlamında serinin varlığını genişletebileceğini söylüyor.

Autosport'a konuşan Boutagy, "Bence bölgede ne kadar çok motor sporu olursa, ister F1, ister WEC, ister Dakar ya da Formula E olsun, hepimiz için o kadar iyi olur.

"Bence bu bölge bir ya da iki Formula E yarışına daha ev sahipliği yapabilir. Bunun yanı sıra Extreme E'ye de sahibiz, ki bu harika bir şey.

"Yarış sayısının fazla olması her zaman daha iyidir, bu sayede insanlar bütün yıl bekleyip kalan dönemde motor sporlarının varlığını unutmak yerine yarışları takip etmeye alışır."

"Yarış sayısı arttıkça motor sporları medyada ve haberlerde daha sık yer alacak. Bu harika bir şey. Geçtiğimiz on yılda Orta Doğu'da motor sporları çok büyüdü." dedi.

A view of the pitlane

A view of the pitlane

Photo by: Sam Bagnall / Motorsport Images

Riyad Cadde Pisti'nin yer aldığı Diriyah, Suudi Arabistan'da At-Turaif bölgesindeki UNESCO tarafından desteklenen pek çok proje alanından biri.

Diğer projeler arasında gelecekte F1 ve MotoGP yarışları için planlanan bir yarış pistini de içerecek olan Qiddiya 'mega projesi' ve McLaren ile bağlantıları olan Neom akıllı şehri de yer alıyor.

FE'nin Qiddiya'ya taşınıp taşınmayacağı sorulan Boutagy bu fikre açık olduğunu, ancak Diriyah'ta kalmak istediklerini söyledi. 

Boutagy, "Her türlü meydan okumaya hazırım; ama evet, Diriyah'ın kalmasını isterim. Dediğim gibi, burası çok büyük bir gelişme alanı. Bir noktada, her yıl gelip pisti açıyorlar, iş bitince kapatıyorlar ve çalışmalara devam ediyorlar."

"Bu çok çok büyük bir proje, sanırım Vizyon 2030 için ilk bitirilecek projelerden biri olacak."

"İmzayı attığımızda orijinal plan Suudi Arabistan'a üç yıl gibi bir süre tanımaktı, şimdi ise F1 ve Dakar gibi büyük organizasyonlara sahibiz." 

"Diriyah'ta kalmaktan da, taşınmaktan da mutlu olurum. Her iki şekilde de mutluyum. Neler olacağını göreceğiz."

"Qiddiya'da inşa edilecek pistte MotoGP düzenlenecek, bunun yanı sıra WRC takvimine de girebiliriz. Her şeye sahibiz." 

"Suudi Arabistan'ın bu gidişle bir NASCAR yarışı dahi düzenleyeceğini düşünüyorum! Serinin ülke dışına açılmak istediğini duymuştum. Göreceğiz." dedi.

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