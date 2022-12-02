DS Automobiles, yeni Formula E aracını tanıttı

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Stellantis destekli şirket, 2019 ve 2020 yıllarında iki sürücüler ve iki takımlar şampiyonluğu elde edip, serinin en başarılı takımlarından birisi olmayı başardı.

Yeni sezonda da şampiyonluğun favorileri arasında gösterilen DS Automobiles, bugün yeni DS E-TENSE FE23'ü resmen tanıttı.

Araç DS ile özdeşleşmiş şekilde siyah ve altın renkleri taşıyor. Bu açıdan renk düzeninde şaşırtıcı bir durum yok.

FE23, selefine kıyasla bir dizi önemli değişiklik içeriyor. Gen3 araçları 280 km/s'lik azami hızıyla Formula E tarihinin şimdiye kadarki en hızlı araçları olacak ve ayrıca 60 kg da daha hafif olacak.

Daha da önemlisi, DS E-TENSE FE23'in arka motoru Gen2'deki 250 kW'a kıyasla 350 kW güç üretecek ve dört tekerlekten çekişe sahip olacak.

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Yeni bir ön motor, 250 kW daha üretecek ve böylelikle toplam güç 600 kW'a ulaşacak. Son olarak, yeni motor sayesinde Gen3, hidrolik arka fren olmayan ilk Formula E aracı olacak.

DS Automobiles'ın yarış bölümü DS Performance bölümü tarafından geliştirilen DS E-TENSE FE 23'ü bu yıl son Formula E dünya şampiyonu Stoffel Vandoorne ve Formula E tarihinde birden fazla kez şampiyon olan tek sürücü olan Jean-Eric Vergne kullanacak.

Vandoorne, "Önümüzde son derece heyecan verici bir yıl var ve Meksika'daki ilk yarıştan itibaren diğer takımlar üzerinde baskı kurabilmek için sabırsızlanıyorum!" derken, Vergne, "Bu araçla piste çıkacağım için çok heyecanlıyım! Aracın renk düzeni çok şık, hızlı ve agresif. Bu da bizim yaklaşımımızı temsil ediyor."

"Hepimiz sporumuz için aynı tutkuyu paylaşıyoruz. Tutku, verimlilik ve sıkı çalışmayla buluştuğunda başarı asla uzak değildir."

"Yeni DS E-TENSE FE23'ümüzü yeni zirvelere taşımak için sabırsızlanıyorum." açıklamasında bulundu.

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