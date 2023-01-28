Van Der Linde: "Yokuş aşağı yuvarlanıyormuş gibi hissettiğim bir hafta sonu"
Kelvin Van Der Linde, ilk yarış hafta sonunda yokuş aşağı yuvarlanıyormuş gibi hissettiğini, ancak tüm zorluklara rağmen hızlı olabileceklerini söyledi.
Geçen haftaki açılış yarışında sakatlanan Robin Frijns'in yerini DTM sürücüsü Kelvin van der Linde ile dolduran Abt, uzun süre sonra ilk kez bir FE aracına geçen van der Linde'nin kolay bir hafta sonu geçirmeyeceğini tahmin etmekteydi.
Yarış öncesi yalnızca iki antrenman seansı yapabilen van der Linde, yarış simülasyonu yapamadığını ve bunun da kendisi için işleri zorlaştırdığını söyledi.
Sıralama performansı hakkında Autosport'a konuşan Hollandalı sürücü, "Zor bir gündü, yokuş aşağı yuvarlanıyormuş gibi hissettim."
"Pist süresinin kısıtlı olması nedeniyle yarış simülasyonu yapma şansımız olmadı, hemen aracın nasıl çalıştığını öğrenmeye odaklanmaya karar verdik."
"Her şeyden önce, sıralama turlarından önce araçta sadece bir saatimiz vardı, zor bir meydan okumaydı."
"Yarışta da ilk 10 turda tempo tutturmaya çalışıyordum. Mahindra bugün yarış esnasında zorlanmış gibi görünüyor, sıralama turlarına göre daha bile zorluydu. Dolayısıyla geri dönüp biraz daha iyi olup olamayacağımızı görmek için yapmamız gereken çok iş var."
"Benim açımdan da, özellikle sıralama turlarında neleri geliştirmem gerektiğini biliyorum. Cumartesi günü daha iyi bir derece elde edebiliriz." dedi.
Kelvin van der Linde, ABT CUPRA Formula E Team
Photo by: Carl Bingham / Motorsport Images
Bir cadde pistinde mücadele ettiği için sınırları fazlasıyla zorlayamadığını söyleyen van der Linde, yine de pole pozisyonundan başlayan Sam Bird'ın sadece 1.1 saniye gerisinde kaldığına dikkat çekti.
Hollandalı sürücü, "Zor bir hafta sonu olacağını biliyordum ama koşullar bunu muhtemelen olması gerekenden daha da zor hale getirdi."
"Dediğim gibi, sıralama turlarından önce sadece bir saat sürüş yapabildim, göreceli olarak bu hiçbir şey değil diyebiliriz."
"Bir cadde pistinde aracı öğrenme açısından normal bir pistteki gibi sınırları keşfetme imkanınız neredeyse hiç yok. Öğrenme eğrisi geleneksel olarak olduğundan çok daha yavaş."
"Bununla birlikte, düellolarda da çok rekabetçi olan Sam'in sadece bir saniye gerisinde kalmak, ne kadar kısıtlı imkanlarla piste çıktığım düşünülürse oldukça gurur duyduğum bir şey."
"Cumartesi günü sıralama turlarında bulabileceğimiz ciddi miktarda tur zamanı olduğunu düşünüyorum, bu yüzden diğerlerine çok daha fazla yaklaşabileceğimizden eminim."
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