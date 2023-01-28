Biletler
Oturum aç
Motorsport Network
part of
Biletler TV İlanlar MULTIVERSE
Uygulamalarımızı indirin
© 2023 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
Biletler TV İlanlar MULTIVERSE
Önceki / Van Der Linde: "Yokuş aşağı yuvarlanıyormuş gibi hissettiğim bir hafta sonu" Sonraki / Vandoorne, direksiyon arızası nedeniyle atak modu kullanamamış
Formula E / Diriyah ePrix II Yarış raporu

Diriye E-Prix II: Wehrlein Diriye'de ikide iki yaptı, şampiyona liderliğine yükseldi!

2023 Formula E Dünya Şampiyonası'nın 3. yarışı olan Diriye E-Prix II'yi fabrika Porsche pilotu Pascal Wehrlein kazandı ve ikide iki yaparak şampiyona liderliğine yükseldi.

Can Çarpıcı
Ekleyen:
, Editör
Diriye E-Prix II: Wehrlein Diriye'de ikide iki yaptı, şampiyona liderliğine yükseldi!
Haberi dinle

Formula E'nin 9. sezonu ve yeni jenerasyonu, 2 hafta önce Mexico City'de gerçekleştirilen yarışla başlamıştı. Sezon, bu hafta sonu Suudi Arabistan'ın Diriye kentinde gerçekleştirilen 2 yarışla devam etti ve bu yarışlardan ilki, dün koşulmuştu. 

Diriye'deki ilk yarışa Porsche motorlu araçlar damga vurmuştu ve fabrika Porsche pilotu Pascal Wehrlein 8 sıra kazanarak zafere ulaşmıştı. 

Diriye E-Prix yarış raporu :

Diriye'deki ikinci yarış öncesinde gerçekleştiren sıralama turlarında ise pole pozisyonu McLaren pilotu Jake Hughes'a gitmişti. Gridde İngiliz pilotun yanında Mitch Evans, Rene Rast, Sebastien Buemi ve Pascal Wehrlein ilk 5'i tamamlıyordu. 

Porsche motorlu araçlar -özellikle de Dennis ve Wehrlein- yarışta rakiplerine kıyasla daha iyi tempo sergiliyorlar, dolayısıyla gözler bu iki isimdeydi. Bu iki isim şampiyonada da ilk iki sırada yer alıyorlar. 

Diriye'deki cadde pistinde sanal ışıklandırmalar altında gerçekleştirilen 39 turluk yarış, 5 kırmızı ışığın sönmesiyle başladı. 

Pole'den start alan Hughes temiz taraftan kalksa da Mitch Evans ilk viraja girilirken liderliği eline geçirdi. Dördüncü sıradan kalkan Sebastien Buemi de kötü bir start alarak 6. sıraya geriledi, aynı şekilde şampiyona lideri Jake Dennis 7. sıraya düştü.

İlk yarışın galibi Pascal Wehrlein ise iyi bir startla 4. sıraya kadar yükseldi, böylelikle ilk turu noktaladığımızda ilk 10 şu şekildeydi: Evans, Hughes, Rast, Wehrlein, Edoardo Mortara, Buemi, Dennis, Sam Bird, Stoffel Vandoorne, Maximilian Günther. 

Andre Lotterer, Andretti Autosport, Porsche 99X Electric Gen3, Sergio Sette Camara, NIO 333 FE Team, NIO 333 ER9

Andre Lotterer, Andretti Autosport, Porsche 99X Electric Gen3, Sergio Sette Camara, NIO 333 FE Team, NIO 333 ER9

Fotoğraf: Sam Bagnall / Motorsport Images

İlk 10 tur geride kaldığında sıralama aynıydı, herkes ritmini bulmaya ve enerjisini verimli kullanmaya odaklanıyordu. Sonrasında ise ilk atak modu kullanımlarını görmeye başladık ve liderlik el değiştirdi. 

İlk olarak lider Evans ve ikinci sıradaki Hughes atak modlarını aldılar, 3 .sıradaki Rast ise pistte kaldı ve liderliğe yükseldi. Birkaç tur sonra Rast da atak modunu aldı ve yarış çizgisine ilk sırada dönmeyi başardı. 

Böylelikle artık Rast, Evans, Hughes, Wehrlein sıralaması vardı. Wehrlein bu noktada atak modu almamıştı ama önündeki üç isimden %3 daha fazla enerjisi vardı! Yani neredeyse 1 tur daha fazla kadar enerjisi mevcuttu, burada da Porsche motorunun ne kadar verimli olduğunu bir kez daha gördük. 

Wehrlein, elindeki fazla enerjiyi de kullanarak önce Hughes'u sonra da Evans'ı geçti ve ikinci sıraya yükseldi. 

Ayrıca okuyun:
Pascal Wehrlein, Porsche

Pascal Wehrlein, Porsche

Fotoğraf: Alastair Staley / Motorsport Images

Wehrlein, 18. tura geldiğimizde Rast'ı da geçerek liderliği eline geçirdi. Dennis ise sonraki turlarda ikinci sıraya kadar çıkmayı başardı. 

Wehrlein, bu noktadan sonra yarışı kontrol edecekmiş gibi duruyordu ki 28. turda Nico Müller bariyerlere girdi ve güvenlik aracı içeri girdi. Bu güvenlik aracıyla birlikte Dennis, Wehrlein'ın direkt arkasına gelmiş oldu ve Dennis için yeniden galibiyet şansı doğdu. 

 

30. tura girdiğimizde güvenlik aracı içeri girdi ve yeniden yarış temposuna dönüldü. 

Wehrlein, güvenlik aracından sonraki periyodu da ustaca yönetti. Güvenlik aracının ardından yarışın geri kalanında hata yapmayan Alman pilot, Diriye'deki ikinci yarışı da kazanarak şampiyona liderliğine yükseldi. Verimli Porsche motoru ile Wehrlein'ın usta sürüşü birleşti ve bu hafta sonu Porsche ile Wehrlein'ı durdurabilen olmadı. 

Jake Dennis de Porsche motorunun avantajını kullanarak yine ustaca bir sürüş çıkardı ve ilk turda 7. sıraya kadar gerilediği yarışı ikinci sırada noktaladı. 

Böylelikle bu yıl üst üste 3. kez Wehrlein-Dennis ikilisi 1-2 almış oldular. Bu sonuçlarla birlikte Pascal Wehrlein şampiyona liderliğine yükseldi, Jake Dennis ise ikinci sıraya geriledi.

Tüm şampiyona sıralamasını görmek için buraya tıklayabilirsiniz. 

Jake Dennis, Andretti Autosport, 2nd position, Pascal Wehrlein, Porsche, 1st position, congratulate each other at the podium ceremony

Jake Dennis, Andretti Autosport, 2nd position, Pascal Wehrlein, Porsche, 1st position, congratulate each other at the podium ceremony

Fotoğraf: Simon Galloway / Motorsport Images

McLaren pilotu Rene Rast podyumun son basamağında kendine yer buldu ve McLaren'ı podyuma taşıdı. Güvenlik aracı periyodunun ardından Rast'ı geçmeye çalışan Bird, frenlemede hata yaparak pistten taşmasının ardından dördüncülükle yetinebildi. 

Pole pozisyonundan başlayan Jake Hughes damalı bayrağı beşinci sırada görürken; onu Buemi, Evans, Sacha Fenestraz takip etti. 

Fenestraz bu sonuçla birlikte FE'deki ilk puanlarını aldı. Günün son puanları ise Edoardo Mortara ile Dan Ticktum'a gitti. Mortara'nın aldığı bu puanlar, zor bir hafta sonu geçiren Maserati'ya moral olacaktır. 

Stoffel Vandoorne 11. sırada finiş görerek yine hayal kırıklığı yaratan bir yarışı geride bıraktı. Belçikalı pilotun iki atak modunu kullanmadığı gerekçesiyle inceleme altında olduğunu belirtmekte de fayda var. 

Diğer fabrika Porsche pilotu Antonio Felix da Costa zorlanmaya devam etti. Yarışı 12. sırada noktalayan da Costa, takım arkadaşının aksine araca alışmakta zorlanıyor. 

Andre Lotterer 13. olurken; onu Nick Cassidy, Norman Nato, Lucas di Grassi, Jean-Eric Vergne, Sergio Sette Camara, Kelvin van der Linde ve Maximilian Günther takip ettiler. 

Nico Müller ile Oliver Rowland ise yarışı tamamlayamadı göremedi. 

Sezonun 4. ayağı olan Haydarabad E-Prix, 11 Şubat'ta gerçekleştirilecek ve Formula E, tarihinde ilk kez Hindistan'da yarışılacak. 

Yarış sonucu: 

Sıra Sürücü Takım Tur Zaman Fark Ara km/s Puan
1 Germany Pascal Wehrlein Germany Porsche Team 40 50'40.304       25
2 United Kingdom Jake Dennis United States Andretti Autosport 40 50'41.556 1.252 1.252   18
3 Germany René Rast United Kingdom McLaren 40 50'44.858 4.554 3.302   15
4 United Kingdom Sam Bird United Kingdom Jaguar Racing 40 50'45.155 4.851 0.297   13
5 United Kingdom Jake Hughes United Kingdom McLaren 40 50'51.173 10.869 6.018   13
6 Switzerland Sébastien Buemi United Kingdom Virgin Racing 40 50'51.251 10.947 0.078   8
7 New Zealand Mitch Evans United Kingdom Jaguar Racing 40 50'51.392 11.088 0.141   6
8 France Sacha Fenestraz Japan Nissan e.dams 40 50'52.713 12.409 1.321   4
9 Switzerland Edoardo Mortara Monaco Maserati Racing 40 50'53.057 12.753 0.344   2
10 United Kingdom Dan Ticktum United Kingdom NIO Formula E Team 40 50'53.579 13.275 0.522   1
11 Belgium Stoffel Vandoorne United States Dragon Racing 40 50'53.876 13.572 0.297    
12 Portugal Antonio Felix da Costa Germany Porsche Team 40 50'55.533 15.229 1.657    
13 Germany Andre Lotterer United States Andretti Autosport 40 50'55.927 15.623 0.394    
14 New Zealand Nick Cassidy United Kingdom Virgin Racing 40 50'57.342 17.038 1.415    
15 France Norman Nato Japan Nissan e.dams 40 50'59.873 19.569 2.531    
16 Brazil Lucas di Grassi India Mahindra Racing 40 51'01.100 20.796 1.227    
17 France Jean-Eric Vergne United States Dragon Racing 40 51'01.525 21.221 0.425    
18 Brazil Sergio SetteCamara United Kingdom NIO Formula E Team 40 51'02.547 22.243 1.022    
19 South Africa Kelvin vanderLinde Germany Audi Sport Team Abt 40 51'05.595 25.291 3.048    
20 Germany Maximilian Gunther Monaco Maserati Racing 40 51'07.441 27.137 1.846    
  United Kingdom Oliver Rowland India Mahindra Racing 30 40'01.832 10 Laps 10 Laps    
  Switzerland Nico Müller Germany Audi Sport Team Abt 25 30'35.005 15 Laps 5 Laps    
Tüm sonuçları görüntüle
Jake Dennis, Andretti Autosport, 2nd position, Pascal Wehrlein, Porsche, 1st position, Sam Bird, Jaguar Racing, 3rd position, on the podium as fireworks light the sky

Jake Dennis, Andretti Autosport, 2nd position, Pascal Wehrlein, Porsche, 1st position, Sam Bird, Jaguar Racing, 3rd position, on the podium as fireworks light the sky

Fotoğraf: Carl Bingham / Motorsport Images

 

paylaşım
yorumlar
Van Der Linde: "Yokuş aşağı yuvarlanıyormuş gibi hissettiğim bir hafta sonu"
Önceki haber

Van Der Linde: "Yokuş aşağı yuvarlanıyormuş gibi hissettiğim bir hafta sonu"
Sonraki haber

Vandoorne, direksiyon arızası nedeniyle atak modu kullanamamış

Vandoorne, direksiyon arızası nedeniyle atak modu kullanamamış
Can Çarpıcı Daha fazlası
Can Çarpıcı
Diriye E-Prix II: McLaren pilotu Jake Hughes FE kariyerinin ilk pole'ünü aldı! Diriyah ePrix II
Formula E

Diriye E-Prix II: McLaren pilotu Jake Hughes FE kariyerinin ilk pole'ünü aldı!

Diriye E-Prix: Wehrlein 8 sıra kazanarak zafere ulaştı! Diriyah ePrix I
Formula E

Diriye E-Prix: Wehrlein 8 sıra kazanarak zafere ulaştı!

Diriye E-Prix: Buemi, Formula E kariyerinin 15. pole pozisyonunu aldı! Diriyah ePrix I
Formula E

Diriye E-Prix: Buemi, Formula E kariyerinin 15. pole pozisyonunu aldı!

Son Haberler

Ferrari, Bahreyn GP öncesi 1000 pit stop antrenmanı yapacak
Formula 1 Formula 1

Ferrari, Bahreyn GP öncesi 1000 pit stop antrenmanı yapacak

Ferrari araç operasyonları şefi Diego Ioverno, pit stoplarda rotasyon sisteminin yeterince iyi işlemediğini, bunun için çalışanları sıkı bir eğitimden geçirdiklerini söyledi.

Krack: "Alonso'nun Aston Martin'e gelmesi, takımın 'dinamiğini' değiştirdi"
Formula 1 Formula 1

Krack: "Alonso'nun Aston Martin'e gelmesi, takımın 'dinamiğini' değiştirdi"

Aston Martin takım patronu Mike Krack, Sebastian Vettel'in takımı 'farklı bir seviyeye' taşımasının ardından Fernando Alonso'nun takımı 'daha da ileriye' taşıyacağından emin.

Wolff: "Mercedes, başarılı bir takıma sahip olduğu sürece F1'den ayrılmayacak"
Formula 1 Formula 1

Wolff: "Mercedes, başarılı bir takıma sahip olduğu sürece F1'den ayrılmayacak"

Mercedes patronu Toto Wolff, kazanmaya ya da iyi sonuçlar almaya devam ettikleri sürece sporda kalmayı sürdüreceklerini söyledi.

Vasseur: "Sürücü kontratlarından daha önemli meselelerimiz var"
Formula 1 Formula 1

Vasseur: "Sürücü kontratlarından daha önemli meselelerimiz var"

Frederic Vasseur, 2023 sezonunun başladığı bu aşamada sürücü pazarı hakkında istemiyor: Ferrari takım patronu, iki sürücünün 2024 sonunda sona erecek olan sözleşmelerini yeniden tartışmak için acele etmeyeceğini söyledi.

Mail listesine üye ol
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2023 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.