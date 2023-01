Diriye E-Prix II: Wehrlein Diriye'de ikide iki yaptı, şampiyona liderliğine yükseldi!

Formula E'nin 9. sezonu ve yeni jenerasyonu, 2 hafta önce Mexico City'de gerçekleştirilen yarışla başlamıştı. Sezon, bu hafta sonu Suudi Arabistan'ın Diriye kentinde gerçekleştirilen 2 yarışla devam etti ve bu yarışlardan ilki, dün koşulmuştu.

Diriye'deki ilk yarışa Porsche motorlu araçlar damga vurmuştu ve fabrika Porsche pilotu Pascal Wehrlein 8 sıra kazanarak zafere ulaşmıştı.

Diriye'deki ikinci yarış öncesinde gerçekleştiren sıralama turlarında ise pole pozisyonu McLaren pilotu Jake Hughes'a gitmişti. Gridde İngiliz pilotun yanında Mitch Evans, Rene Rast, Sebastien Buemi ve Pascal Wehrlein ilk 5'i tamamlıyordu.

Porsche motorlu araçlar -özellikle de Dennis ve Wehrlein- yarışta rakiplerine kıyasla daha iyi tempo sergiliyorlar, dolayısıyla gözler bu iki isimdeydi. Bu iki isim şampiyonada da ilk iki sırada yer alıyorlar.

Diriye'deki cadde pistinde sanal ışıklandırmalar altında gerçekleştirilen 39 turluk yarış, 5 kırmızı ışığın sönmesiyle başladı.

Pole'den start alan Hughes temiz taraftan kalksa da Mitch Evans ilk viraja girilirken liderliği eline geçirdi. Dördüncü sıradan kalkan Sebastien Buemi de kötü bir start alarak 6. sıraya geriledi, aynı şekilde şampiyona lideri Jake Dennis 7. sıraya düştü.

İlk yarışın galibi Pascal Wehrlein ise iyi bir startla 4. sıraya kadar yükseldi, böylelikle ilk turu noktaladığımızda ilk 10 şu şekildeydi: Evans, Hughes, Rast, Wehrlein, Edoardo Mortara, Buemi, Dennis, Sam Bird, Stoffel Vandoorne, Maximilian Günther.

İlk 10 tur geride kaldığında sıralama aynıydı, herkes ritmini bulmaya ve enerjisini verimli kullanmaya odaklanıyordu. Sonrasında ise ilk atak modu kullanımlarını görmeye başladık ve liderlik el değiştirdi.

İlk olarak lider Evans ve ikinci sıradaki Hughes atak modlarını aldılar, 3 .sıradaki Rast ise pistte kaldı ve liderliğe yükseldi. Birkaç tur sonra Rast da atak modunu aldı ve yarış çizgisine ilk sırada dönmeyi başardı.

Böylelikle artık Rast, Evans, Hughes, Wehrlein sıralaması vardı. Wehrlein bu noktada atak modu almamıştı ama önündeki üç isimden %3 daha fazla enerjisi vardı! Yani neredeyse 1 tur daha fazla kadar enerjisi mevcuttu, burada da Porsche motorunun ne kadar verimli olduğunu bir kez daha gördük.

Wehrlein, elindeki fazla enerjiyi de kullanarak önce Hughes'u sonra da Evans'ı geçti ve ikinci sıraya yükseldi.

Wehrlein, 18. tura geldiğimizde Rast'ı da geçerek liderliği eline geçirdi. Dennis ise sonraki turlarda ikinci sıraya kadar çıkmayı başardı.

Wehrlein, bu noktadan sonra yarışı kontrol edecekmiş gibi duruyordu ki 28. turda Nico Müller bariyerlere girdi ve güvenlik aracı içeri girdi. Bu güvenlik aracıyla birlikte Dennis, Wehrlein'ın direkt arkasına gelmiş oldu ve Dennis için yeniden galibiyet şansı doğdu.

30. tura girdiğimizde güvenlik aracı içeri girdi ve yeniden yarış temposuna dönüldü.

Wehrlein, güvenlik aracından sonraki periyodu da ustaca yönetti. Güvenlik aracının ardından yarışın geri kalanında hata yapmayan Alman pilot, Diriye'deki ikinci yarışı da kazanarak şampiyona liderliğine yükseldi. Verimli Porsche motoru ile Wehrlein'ın usta sürüşü birleşti ve bu hafta sonu Porsche ile Wehrlein'ı durdurabilen olmadı.

Jake Dennis de Porsche motorunun avantajını kullanarak yine ustaca bir sürüş çıkardı ve ilk turda 7. sıraya kadar gerilediği yarışı ikinci sırada noktaladı.

Böylelikle bu yıl üst üste 3. kez Wehrlein-Dennis ikilisi 1-2 almış oldular. Bu sonuçlarla birlikte Pascal Wehrlein şampiyona liderliğine yükseldi, Jake Dennis ise ikinci sıraya geriledi.

Jake Dennis, Andretti Autosport, 2nd position, Pascal Wehrlein, Porsche, 1st position, congratulate each other at the podium ceremony

Fotoğraf: Simon Galloway / Motorsport Images