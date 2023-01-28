Diriye E-Prix II: McLaren pilotu Jake Hughes FE kariyerinin ilk pole'ünü aldı!

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Diriye'deki ikinci yarış öncesinde pole pozisyonu McLaren pilotu Jake Hughes'a gitti. Finalde Jaguar pilotu Mitch Evans'ı yenerek kariyerinin ilk FE pole'ünü alan Hughes, TSİ 20.03'te başlayacak yarışa pole pozisyonundan başlayacak.

Diriye E-Prix II, TSİ 20.03'te start alacak.

Yarış gridi:

Grup A

Diriye'de sıralama turlarına her zaman olduğu gibi A grubuyla başlangıç yaptık. Bu grupta Nick Cassidy, Dan Ticktum, Sebastien Buemi, Antonio Felix da Costa, Kelvin van der Linde, Sergio Sette Camara, Norman Nato, Sam Bird, Jake Hughes ve Stoffel Vandoorne vardı.

Bu isimler ilk 4'te yer alarak çeyrek finallere kalmak için mücadele ettiler. 12 dakikalık seans olaysız geçti ve süre sona erdiğinde, zaman tablolarının zirvesinde McLaren pilotu Jake Hughes vardı.

Seansın sonunda liderlik birçok kez el değiştirse de McLaren pilotu 1:09.361'lik derecesiyle en hızlı isim oldu. Dün pole pozisyonuna uzanan Buemi ise 0.061 saniye geride ikinciydi.

Dün kabus gibi bir gün geçiren Stoffel Vandoorne, grubunu 3. sırada tamamlayarak çeyrek finale kalmayı başardı. Son çeyrek final bileti ise dördüncü sırayı alan Jake Dennis'e gitti.

Dün podyuma çıkmayı başaran Sam Bird, son anda 5. sıraya geriledi ve elenen ilk isim oldu. Son zaman turu denemesinde önüne bir sokak kedisi çıkan ve bundan dolayı biraz kaybeden Dan Ticktum ise altıncıydı. Ticktum, seansın ardından piste giren kedinin sadece kendisine zaman kaybettirmesine gülüyordu.

Sergio Sette Camara, Nick Cassidy, Da Costa, Norman Nato ve van der Linde elenen diğer isimler oldular.

Grup A sonucu:

Jake Hughes, McLaren, e-4ORCE 04 Fotoğraf: Sam Bagnall / Motorsport Images

Grup B

B grubunda mücadele eden isimler şöyleydi: Lucas di Grassi, Pascal Wehrlein, Rene Rast, Jean-Eric Vergne, Oliver Rowland, Mitch Evans, Edoardo Mortara, Maximilian Günther, Sacha Fenestraz, Nico Müller, Andre Lotterer.

12 dakikalık seansın sonunda en hızlı derece Jaguar pilotu Mitch Evans'dan geldi. Seansın son saniyelerinde zirveye çıkan Evans grubunun en hızlı ismi olurken, McLaren pilotu Rene Rast ikinci sırayı aldı.

Diriye'deki ilk yarışın galibi Pascal Wehrlein üçüncü olarak çeyrek finale kaldı. Dün iki aracıyla birden kaza yapan ve iki aracıyla da yarışı tamamlayamayan Maserati'de Edoardo Mortara dördüncü olarak son çeyrek final biletini kaptı ve takıma moral kazandırdı.

Diğer Maserati pilotu Günther ise beşinci sırayı aldı ve elenen ilk isim oldu. Jean-Eric Vergne yine umduğunu bulamadı ve sıralama turlarına grup aşamasında veda etti. Son turunda hata yaparak pistten taşan di Grassi ise elenen bir diğer isim oldu.

Grup B sonucu:

Mitch Evans, Jaguar Racing Fotoğraf: Andreas Beil

Çeyrek finaller

İki gruptan da en hızlı dört pilotun gelmesiyle birlikte, çeyrek final eşleşmeleri tamamlandı. Eşleşmeler şu şekildeydi:

Stoffel Vandoorne vs. Sebastien Buemi

Jake Dennis vs. Jake Hughes

Pascal Wehrlein vs. Rene Rast

Edoardo Mortara vs. Mitch Evans

Vandoorne vs. Buemi

Çeyrek finallerin ilk eşleşmesinde FE dünya şampiyonluğu yaşamış iki isim karşı karşıya geldiler. Son şampiyon Vandoorne ve 2016 FE şampiyonu Buemi, çeyrek finallerin ilk eşleşmesinde yakın bir mücadeleye girdiler.

İlk sektör geride kaldığında ikili arasındaki farklar saniyenin yüzde biriyle ifade ediliyordu ancak turun geri kalanında Buemi, dün olduğu gibi çok güçlüydü ve İsviçreli pilot, rakibini 0.3 saniyelik bir farkla yenerek yarı finallere ismini yazdıran ilk pilot oldu.

Dennis vs. Hughes

İkinci eşleşmede Britanyalı genç pilotların kapışmasını izledik. McLaren pilotu Hughes, şampiyona lideri Dennis'i rahat bir şekilde yenerek ismini yarı finale yazdırdı ve bu sezon sıralama turlarındaki güçlü performansını sürdürmeye devam etti.

Dennis'in Andretti aracı sezon boyunca sıralama turlarından ziyade yarışta daha hızlıydı. Dolayısıyla Dennis'in hâlâ galibiyet için büyük bir aday olduğunu söylemek mümkün.

Sıra Sürücü Takım Tur Zaman Fark Ara km/s 1 Jake Hughes McLaren 1 1'08.748 130.598 2 Jake Dennis Andretti Autosport 1 1'09.198 0.450 0.450 129.749

Wehrlein vs. Rast

McLaren pilotu Rast, tıpkı takım arkadaşının yaptığı gibi rakibini geçti ve yarı finallere kaldı. Böylelikle yarı finaldeki dört araçtan ikisi McLaren oldu. Wehrlein ise tek turdan ziyade yarış temposunda daha iyi olan Porsche aracıyla yarışta yine galibiyet kovalamak isteyecektir.

Sıra Sürücü Takım Tur Zaman Fark Ara km/s 1 René Rast McLaren 1 1'08.855 130.395 2 Pascal Wehrlein Porsche Team 1 1'09.028 0.173 0.173 130.068

Evans vs. Mortara

Çeyrek finallerin son mücadelesinde Jaguar pilotu Evans oldukça rahattı. Maserati pilotu Mortara'nın çeyrek finallere kalması bir sürpriz olarak görülüyordu ve Evans, bir diğer sürprize yer vermeden son yarı final biletini kaptı.

Edoardo Mortara, Maserati Racing, Maserati Tipo Folgore Fotoğraf: Alastair Staley / Motorsport Images

Yarı Final

Yarı final eşleşmeleri şu şekildeydi:

Sebastien Buemi vs. Jake Hughes

Mitch Evans vs. Rene Rast

Buemi vs. Hughes

Bu iki isim, dün gerçekleştirilen sıralama turlarında finalde karşılaşmışlardı. Bugün ise yarı finalde karşılaştılar.

Hughes, turun ilk bölümünde her zamanki gibi daha hızlıydı ama bildiğimiz gibi Buemi, lastiklerini genellikle turun ikinci bölümüne saklayarak son sektörde fark yaratıyordu.

Ancak Buemi, bu sefer son sektörde rakibi istediği kadar yakalayamadı ve Hughes, rakibini çeyrek saniyeyle geçerek finale kaldı.

Sıra Sürücü Takım Tur Zaman Fark Ara km/s 1 Jake Hughes McLaren 1 1'08.680 130.728 2 Sébastien Buemi Virgin Racing 1 1'08.926 0.246 0.246 130.261

Evans vs. Rast

Yarı finallerin ikinci ve son eşleşmesinde Evans rahat bir şekilde zafere ulaştı ve McLaren pilotu Rast'ı yenerek finalde Hughes'un rakibi oldu.

Sıra Sürücü Takım Tur Zaman Fark Ara km/s 1 Mitch Evans Jaguar Racing 1 1'08.690 130.708 2 René Rast McLaren 1 1'08.922 0.232 0.232 130.268

Mitch Evans, Jaguar Racing Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images

Final

Sıralama turlarının finaline geldiğimizde, gözler iki pilotun üzerindeydi: Evans ve Hughes.

Özellikle ilk sektörde çok hızlı olan Hughes, sıralama turları boyunca oldukça hızlı gözükmüştü ve finalde de harika bir tur atarak kariyerinin ilk pole pozisyonuna uzandı.

Yarı finaldeki turuyla birebir aynı zamanı yapan McLaren pilotu, Diriye'deki ikinci yarışa pole pozisyonundan başlayacak. Düne kıyasla büyük bir gelişim gösteren Mitch Evans ise ikinci sıradan start alacak.

Sıra Sürücü Takım Tur Zaman Fark Ara km/s 1 Jake Hughes McLaren 1 1'08.693 130.703 2 Mitch Evans Jaguar Racing 1 1'08.797 0.104 0.104 130.505