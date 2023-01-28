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Formula E / Diriyah ePrix II Sıralama turları raporu

Diriye E-Prix II: McLaren pilotu Jake Hughes FE kariyerinin ilk pole'ünü aldı!

2023 Formula E sezonunun 3. yarışı olan Diriye E-Prix II öncesinde gerçekleştirilen sıralama turlarında pole pozisyonu McLaren pilotu Jake Hughes'a gitti.

Can Çarpıcı
Ekleyen:
, Editör
Diriye E-Prix II: McLaren pilotu Jake Hughes FE kariyerinin ilk pole'ünü aldı!
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Diriye'deki ikinci yarış öncesinde pole pozisyonu McLaren pilotu Jake Hughes'a gitti. Finalde Jaguar pilotu Mitch Evans'ı yenerek kariyerinin ilk FE pole'ünü alan Hughes, TSİ 20.03'te başlayacak yarışa pole pozisyonundan başlayacak. 

Ayrıca göz atın:

Diriye E-Prix II, TSİ 20.03'te start alacak. 

Yarış gridi: 

Sıra Sürücü Takım Zaman Fark km/s
1 United Kingdom Jake Hughes United Kingdom McLaren      
2 New Zealand Mitch Evans United Kingdom Jaguar Racing      
3 Germany René Rast United Kingdom McLaren      
4 Switzerland Sébastien Buemi United Kingdom Virgin Racing      
5 Germany Pascal Wehrlein Germany Porsche Team      
6 United Kingdom Jake Dennis United States Andretti Autosport      
7 Switzerland Edoardo Mortara Monaco Maserati Racing      
8 Belgium Stoffel Vandoorne United States Dragon Racing      
9 United Kingdom Sam Bird United Kingdom Jaguar Racing      
10 Germany Maximilian Gunther Monaco Maserati Racing      
11 United Kingdom Dan Ticktum United Kingdom NIO Formula E Team      
12 France Sacha Fenestraz Japan Nissan e.dams      
13 Brazil Sergio SetteCamara United Kingdom NIO Formula E Team      
14 United Kingdom Oliver Rowland India Mahindra Racing      
15 New Zealand Nick Cassidy United Kingdom Virgin Racing      
16 France Jean-Eric Vergne United States Dragon Racing      
17 Portugal Antonio Felix da Costa Germany Porsche Team      
18 Germany Andre Lotterer United States Andretti Autosport      
19 France Norman Nato Japan Nissan e.dams      
20 Brazil Lucas di Grassi India Mahindra Racing      
21 South Africa Kelvin vanderLinde Germany Audi Sport Team Abt      
22 Switzerland Nico Müller Germany Audi Sport Team Abt      
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Grup A

Diriye'de sıralama turlarına her zaman olduğu gibi A grubuyla başlangıç yaptık. Bu grupta Nick Cassidy, Dan Ticktum, Sebastien Buemi, Antonio Felix da Costa, Kelvin van der Linde, Sergio Sette Camara, Norman Nato, Sam Bird, Jake Hughes ve Stoffel Vandoorne vardı.

Bu isimler ilk 4'te yer alarak çeyrek finallere kalmak için mücadele ettiler. 12 dakikalık seans olaysız geçti ve süre sona erdiğinde, zaman tablolarının zirvesinde McLaren pilotu Jake Hughes vardı. 

Seansın sonunda liderlik birçok kez el değiştirse de McLaren pilotu 1:09.361'lik derecesiyle en hızlı isim oldu. Dün pole pozisyonuna uzanan Buemi ise 0.061 saniye geride ikinciydi. 

Dün kabus gibi bir gün geçiren Stoffel Vandoorne, grubunu 3. sırada tamamlayarak çeyrek finale kalmayı başardı. Son çeyrek final bileti ise dördüncü sırayı alan Jake Dennis'e gitti. 

Dün podyuma çıkmayı başaran Sam Bird, son anda 5. sıraya geriledi ve elenen ilk isim oldu. Son zaman turu denemesinde önüne bir sokak kedisi çıkan ve bundan dolayı biraz kaybeden Dan Ticktum ise altıncıydı. Ticktum, seansın ardından piste giren kedinin sadece kendisine zaman kaybettirmesine gülüyordu. 

Sergio Sette Camara, Nick Cassidy, Da Costa, Norman Nato ve van der Linde elenen diğer isimler oldular. 

Grup A sonucu: 

Sıra Sürücü Takım Tur Zaman Fark Ara km/s
1 United Kingdom Jake Hughes United Kingdom McLaren 8 1'09.361     129.444
2 Switzerland Sébastien Buemi United Kingdom Virgin Racing 8 1'09.422 0.061 0.061 129.330
3 Belgium Stoffel Vandoorne United States Dragon Racing 8 1'09.518 0.157 0.096 129.152
4 United Kingdom Jake Dennis United States Andretti Autosport 8 1'09.572 0.211 0.054 129.051
5 United Kingdom Sam Bird United Kingdom Jaguar Racing 7 1'09.628 0.267 0.056 128.948
6 United Kingdom Dan Ticktum United Kingdom NIO Formula E Team 8 1'09.698 0.337 0.070 128.818
7 Brazil Sergio SetteCamara United Kingdom NIO Formula E Team 8 1'09.735 0.374 0.037 128.750
8 New Zealand Nick Cassidy United Kingdom Virgin Racing 9 1'09.761 0.400 0.026 128.702
9 Portugal Antonio Felix da Costa Germany Porsche Team 9 1'09.832 0.471 0.071 128.571
10 France Norman Nato Japan Nissan e.dams 8 1'10.107 0.746 0.275 128.067
11 South Africa Kelvin vanderLinde Germany Audi Sport Team Abt 7 1'10.221 0.860 0.114 127.859
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Jake Hughes, McLaren, e-4ORCE 04

Jake Hughes, McLaren, e-4ORCE 04

Fotoğraf: Sam Bagnall / Motorsport Images

Grup B

B grubunda mücadele eden isimler şöyleydi: Lucas di Grassi, Pascal Wehrlein, Rene Rast, Jean-Eric Vergne, Oliver Rowland, Mitch Evans, Edoardo Mortara, Maximilian Günther, Sacha Fenestraz, Nico Müller, Andre Lotterer. 

12 dakikalık seansın sonunda en hızlı derece Jaguar pilotu Mitch Evans'dan geldi. Seansın son saniyelerinde zirveye çıkan Evans grubunun en hızlı ismi olurken, McLaren pilotu Rene Rast ikinci sırayı aldı. 

Diriye'deki ilk yarışın galibi Pascal Wehrlein üçüncü olarak çeyrek finale kaldı. Dün iki aracıyla birden kaza yapan ve iki aracıyla da yarışı tamamlayamayan Maserati'de Edoardo Mortara dördüncü olarak son çeyrek final biletini kaptı ve takıma moral kazandırdı. 

Diğer Maserati pilotu Günther ise beşinci sırayı aldı ve elenen ilk isim oldu. Jean-Eric Vergne yine umduğunu bulamadı ve sıralama turlarına grup aşamasında veda etti. Son turunda hata yaparak pistten taşan di Grassi ise elenen bir diğer isim oldu. 

Grup B sonucu: 

Sıra Sürücü Takım Tur Zaman Fark Ara km/s
1 New Zealand Mitch Evans United Kingdom Jaguar Racing 7 1'09.401     129.369
2 Germany René Rast United Kingdom McLaren 7 1'09.435 0.034 0.034 129.306
3 Germany Pascal Wehrlein Germany Porsche Team 9 1'09.576 0.175 0.141 129.044
4 Switzerland Edoardo Mortara Monaco Maserati Racing 8 1'09.623 0.222 0.047 128.957
5 Germany Maximilian Gunther Monaco Maserati Racing 8 1'09.643 0.242 0.020 128.920
6 France Sacha Fenestraz Japan Nissan e.dams 9 1'09.670 0.269 0.027 128.870
7 United Kingdom Oliver Rowland India Mahindra Racing 7 1'09.690 0.289 0.020 128.833
8 France Jean-Eric Vergne United States Dragon Racing 8 1'09.794 0.393 0.104 128.641
9 Germany Andre Lotterer United States Andretti Autosport 8 1'09.843 0.442 0.049 128.551
10 Brazil Lucas di Grassi India Mahindra Racing 8 1'09.975 0.574 0.132 128.308
11 Switzerland Nico Müller Germany Audi Sport Team Abt 7 1'10.072 0.671 0.097 128.131
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Mitch Evans, Jaguar Racing

Mitch Evans, Jaguar Racing

Fotoğraf: Andreas Beil

Çeyrek finaller 

İki gruptan da en hızlı dört pilotun gelmesiyle birlikte, çeyrek final eşleşmeleri tamamlandı. Eşleşmeler şu şekildeydi: 

  • Stoffel Vandoorne vs. Sebastien Buemi
  • Jake Dennis vs. Jake Hughes
  • Pascal Wehrlein vs. Rene Rast
  • Edoardo Mortara vs. Mitch Evans

Vandoorne vs. Buemi

Çeyrek finallerin ilk eşleşmesinde FE dünya şampiyonluğu yaşamış iki isim karşı karşıya geldiler. Son şampiyon Vandoorne ve 2016 FE şampiyonu Buemi, çeyrek finallerin ilk eşleşmesinde yakın bir mücadeleye girdiler. 

İlk sektör geride kaldığında ikili arasındaki farklar saniyenin yüzde biriyle ifade ediliyordu ancak turun geri kalanında Buemi, dün olduğu gibi çok güçlüydü ve İsviçreli pilot, rakibini 0.3 saniyelik bir farkla yenerek yarı finallere ismini yazdıran ilk pilot oldu. 

Sıra Sürücü Takım Tur Zaman Fark Ara km/s
1 Switzerland Sébastien Buemi United Kingdom Virgin Racing 1 1'08.925     130.263
2 Belgium Stoffel Vandoorne United States Dragon Racing 1 1'09.282 0.357 0.357 129.592
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Dennis vs. Hughes

İkinci eşleşmede Britanyalı genç pilotların kapışmasını izledik. McLaren pilotu Hughes, şampiyona lideri Dennis'i rahat bir şekilde yenerek ismini yarı finale yazdırdı ve bu sezon sıralama turlarındaki güçlü performansını sürdürmeye devam etti. 

Dennis'in Andretti aracı sezon boyunca sıralama turlarından ziyade yarışta daha hızlıydı. Dolayısıyla Dennis'in hâlâ galibiyet için büyük bir aday olduğunu söylemek mümkün. 

Sıra Sürücü Takım Tur Zaman Fark Ara km/s
1 United Kingdom Jake Hughes United Kingdom McLaren 1 1'08.748     130.598
2 United Kingdom Jake Dennis United States Andretti Autosport 1 1'09.198 0.450 0.450 129.749
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Wehrlein vs. Rast

McLaren pilotu Rast, tıpkı takım arkadaşının yaptığı gibi rakibini geçti ve yarı finallere kaldı. Böylelikle yarı finaldeki dört araçtan ikisi McLaren oldu. Wehrlein ise tek turdan ziyade yarış temposunda daha iyi olan Porsche aracıyla yarışta yine galibiyet kovalamak isteyecektir. 

Sıra Sürücü Takım Tur Zaman Fark Ara km/s
1 Germany René Rast United Kingdom McLaren 1 1'08.855     130.395
2 Germany Pascal Wehrlein Germany Porsche Team 1 1'09.028 0.173 0.173 130.068
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Evans vs. Mortara

Çeyrek finallerin son mücadelesinde Jaguar pilotu Evans oldukça rahattı. Maserati pilotu Mortara'nın çeyrek finallere kalması bir sürpriz olarak görülüyordu ve Evans, bir diğer sürprize yer vermeden son yarı final biletini kaptı. 

Sıra Sürücü Takım Tur Zaman Fark Ara km/s
1 New Zealand Mitch Evans United Kingdom Jaguar Racing 1 1'08.909     130.293
2 Switzerland Edoardo Mortara Monaco Maserati Racing 1 1'09.279 0.370 0.370 129.597
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Edoardo Mortara, Maserati Racing, Maserati Tipo Folgore

Edoardo Mortara, Maserati Racing, Maserati Tipo Folgore

Fotoğraf: Alastair Staley / Motorsport Images

Yarı Final

Yarı final eşleşmeleri şu şekildeydi: 

  • Sebastien Buemi vs. Jake Hughes
  • Mitch Evans vs. Rene Rast 

Buemi vs. Hughes

Bu iki isim, dün gerçekleştirilen sıralama turlarında finalde karşılaşmışlardı. Bugün ise yarı finalde karşılaştılar. 

Hughes, turun ilk bölümünde her zamanki gibi daha hızlıydı ama bildiğimiz gibi Buemi, lastiklerini genellikle turun ikinci bölümüne saklayarak son sektörde fark yaratıyordu.

Ancak Buemi, bu sefer son sektörde rakibi istediği kadar yakalayamadı ve Hughes, rakibini çeyrek saniyeyle geçerek finale kaldı. 

Sıra Sürücü Takım Tur Zaman Fark Ara km/s
1 United Kingdom Jake Hughes United Kingdom McLaren 1 1'08.680     130.728
2 Switzerland Sébastien Buemi United Kingdom Virgin Racing 1 1'08.926 0.246 0.246 130.261
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Evans vs. Rast

Yarı finallerin ikinci ve son eşleşmesinde Evans rahat bir şekilde zafere ulaştı ve McLaren pilotu Rast'ı yenerek finalde Hughes'un rakibi oldu. 

Sıra Sürücü Takım Tur Zaman Fark Ara km/s
1 New Zealand Mitch Evans United Kingdom Jaguar Racing 1 1'08.690     130.708
2 Germany René Rast United Kingdom McLaren 1 1'08.922 0.232 0.232 130.268
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Mitch Evans, Jaguar Racing

Mitch Evans, Jaguar Racing

Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images

Final

Sıralama turlarının finaline geldiğimizde, gözler iki pilotun üzerindeydi: Evans ve Hughes.

Özellikle ilk sektörde çok hızlı olan Hughes, sıralama turları boyunca oldukça hızlı gözükmüştü ve finalde de harika bir tur atarak kariyerinin ilk pole pozisyonuna uzandı. 

Yarı finaldeki turuyla birebir aynı zamanı yapan McLaren pilotu, Diriye'deki ikinci yarışa pole pozisyonundan başlayacak. Düne kıyasla büyük bir gelişim gösteren Mitch Evans ise ikinci sıradan start alacak. 

Sıra Sürücü Takım Tur Zaman Fark Ara km/s
1 United Kingdom Jake Hughes United Kingdom McLaren 1 1'08.693     130.703
2 New Zealand Mitch Evans United Kingdom Jaguar Racing 1 1'08.797 0.104 0.104 130.505
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