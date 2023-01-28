Diriye E-Prix II: McLaren pilotu Jake Hughes FE kariyerinin ilk pole'ünü aldı!
2023 Formula E sezonunun 3. yarışı olan Diriye E-Prix II öncesinde gerçekleştirilen sıralama turlarında pole pozisyonu McLaren pilotu Jake Hughes'a gitti.
Diriye'deki ikinci yarış öncesinde pole pozisyonu McLaren pilotu Jake Hughes'a gitti. Finalde Jaguar pilotu Mitch Evans'ı yenerek kariyerinin ilk FE pole'ünü alan Hughes, TSİ 20.03'te başlayacak yarışa pole pozisyonundan başlayacak.
Diriye E-Prix II, TSİ 20.03'te start alacak.
Yarış gridi:
Grup A
Diriye'de sıralama turlarına her zaman olduğu gibi A grubuyla başlangıç yaptık. Bu grupta Nick Cassidy, Dan Ticktum, Sebastien Buemi, Antonio Felix da Costa, Kelvin van der Linde, Sergio Sette Camara, Norman Nato, Sam Bird, Jake Hughes ve Stoffel Vandoorne vardı.
Bu isimler ilk 4'te yer alarak çeyrek finallere kalmak için mücadele ettiler. 12 dakikalık seans olaysız geçti ve süre sona erdiğinde, zaman tablolarının zirvesinde McLaren pilotu Jake Hughes vardı.
Seansın sonunda liderlik birçok kez el değiştirse de McLaren pilotu 1:09.361'lik derecesiyle en hızlı isim oldu. Dün pole pozisyonuna uzanan Buemi ise 0.061 saniye geride ikinciydi.
Dün kabus gibi bir gün geçiren Stoffel Vandoorne, grubunu 3. sırada tamamlayarak çeyrek finale kalmayı başardı. Son çeyrek final bileti ise dördüncü sırayı alan Jake Dennis'e gitti.
Dün podyuma çıkmayı başaran Sam Bird, son anda 5. sıraya geriledi ve elenen ilk isim oldu. Son zaman turu denemesinde önüne bir sokak kedisi çıkan ve bundan dolayı biraz kaybeden Dan Ticktum ise altıncıydı. Ticktum, seansın ardından piste giren kedinin sadece kendisine zaman kaybettirmesine gülüyordu.
Sergio Sette Camara, Nick Cassidy, Da Costa, Norman Nato ve van der Linde elenen diğer isimler oldular.
Grup A sonucu:
|Sıra
|Sürücü
|Takım
|Tur
|Zaman
|Fark
|Ara
|km/s
|1
|Jake Hughes
|McLaren
|8
|1'09.361
|129.444
|2
|Sébastien Buemi
|Virgin Racing
|8
|1'09.422
|0.061
|0.061
|129.330
|3
|Stoffel Vandoorne
|Dragon Racing
|8
|1'09.518
|0.157
|0.096
|129.152
|4
|Jake Dennis
|Andretti Autosport
|8
|1'09.572
|0.211
|0.054
|129.051
|5
|Sam Bird
|Jaguar Racing
|7
|1'09.628
|0.267
|0.056
|128.948
|6
|Dan Ticktum
|NIO Formula E Team
|8
|1'09.698
|0.337
|0.070
|128.818
|7
|Sergio SetteCamara
|NIO Formula E Team
|8
|1'09.735
|0.374
|0.037
|128.750
|8
|Nick Cassidy
|Virgin Racing
|9
|1'09.761
|0.400
|0.026
|128.702
|9
|Antonio Felix da Costa
|Porsche Team
|9
|1'09.832
|0.471
|0.071
|128.571
|10
|Norman Nato
|Nissan e.dams
|8
|1'10.107
|0.746
|0.275
|128.067
|11
|Kelvin vanderLinde
|Audi Sport Team Abt
|7
|1'10.221
|0.860
|0.114
|127.859
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Jake Hughes, McLaren, e-4ORCE 04
Fotoğraf: Sam Bagnall / Motorsport Images
Grup B
B grubunda mücadele eden isimler şöyleydi: Lucas di Grassi, Pascal Wehrlein, Rene Rast, Jean-Eric Vergne, Oliver Rowland, Mitch Evans, Edoardo Mortara, Maximilian Günther, Sacha Fenestraz, Nico Müller, Andre Lotterer.
12 dakikalık seansın sonunda en hızlı derece Jaguar pilotu Mitch Evans'dan geldi. Seansın son saniyelerinde zirveye çıkan Evans grubunun en hızlı ismi olurken, McLaren pilotu Rene Rast ikinci sırayı aldı.
Diriye'deki ilk yarışın galibi Pascal Wehrlein üçüncü olarak çeyrek finale kaldı. Dün iki aracıyla birden kaza yapan ve iki aracıyla da yarışı tamamlayamayan Maserati'de Edoardo Mortara dördüncü olarak son çeyrek final biletini kaptı ve takıma moral kazandırdı.
Diğer Maserati pilotu Günther ise beşinci sırayı aldı ve elenen ilk isim oldu. Jean-Eric Vergne yine umduğunu bulamadı ve sıralama turlarına grup aşamasında veda etti. Son turunda hata yaparak pistten taşan di Grassi ise elenen bir diğer isim oldu.
Grup B sonucu:
|Sıra
|Sürücü
|Takım
|Tur
|Zaman
|Fark
|Ara
|km/s
|1
|Mitch Evans
|Jaguar Racing
|7
|1'09.401
|129.369
|2
|René Rast
|McLaren
|7
|1'09.435
|0.034
|0.034
|129.306
|3
|Pascal Wehrlein
|Porsche Team
|9
|1'09.576
|0.175
|0.141
|129.044
|4
|Edoardo Mortara
|Maserati Racing
|8
|1'09.623
|0.222
|0.047
|128.957
|5
|Maximilian Gunther
|Maserati Racing
|8
|1'09.643
|0.242
|0.020
|128.920
|6
|Sacha Fenestraz
|Nissan e.dams
|9
|1'09.670
|0.269
|0.027
|128.870
|7
|Oliver Rowland
|Mahindra Racing
|7
|1'09.690
|0.289
|0.020
|128.833
|8
|Jean-Eric Vergne
|Dragon Racing
|8
|1'09.794
|0.393
|0.104
|128.641
|9
|Andre Lotterer
|Andretti Autosport
|8
|1'09.843
|0.442
|0.049
|128.551
|10
|Lucas di Grassi
|Mahindra Racing
|8
|1'09.975
|0.574
|0.132
|128.308
|11
|Nico Müller
|Audi Sport Team Abt
|7
|1'10.072
|0.671
|0.097
|128.131
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Mitch Evans, Jaguar Racing
Fotoğraf: Andreas Beil
Çeyrek finaller
İki gruptan da en hızlı dört pilotun gelmesiyle birlikte, çeyrek final eşleşmeleri tamamlandı. Eşleşmeler şu şekildeydi:
- Stoffel Vandoorne vs. Sebastien Buemi
- Jake Dennis vs. Jake Hughes
- Pascal Wehrlein vs. Rene Rast
- Edoardo Mortara vs. Mitch Evans
Vandoorne vs. Buemi
Çeyrek finallerin ilk eşleşmesinde FE dünya şampiyonluğu yaşamış iki isim karşı karşıya geldiler. Son şampiyon Vandoorne ve 2016 FE şampiyonu Buemi, çeyrek finallerin ilk eşleşmesinde yakın bir mücadeleye girdiler.
İlk sektör geride kaldığında ikili arasındaki farklar saniyenin yüzde biriyle ifade ediliyordu ancak turun geri kalanında Buemi, dün olduğu gibi çok güçlüydü ve İsviçreli pilot, rakibini 0.3 saniyelik bir farkla yenerek yarı finallere ismini yazdıran ilk pilot oldu.
|Sıra
|Sürücü
|Takım
|Tur
|Zaman
|Fark
|Ara
|km/s
|1
|Sébastien Buemi
|Virgin Racing
|1
|1'08.925
|130.263
|2
|Stoffel Vandoorne
|Dragon Racing
|1
|1'09.282
|0.357
|0.357
|129.592
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Dennis vs. Hughes
İkinci eşleşmede Britanyalı genç pilotların kapışmasını izledik. McLaren pilotu Hughes, şampiyona lideri Dennis'i rahat bir şekilde yenerek ismini yarı finale yazdırdı ve bu sezon sıralama turlarındaki güçlü performansını sürdürmeye devam etti.
Dennis'in Andretti aracı sezon boyunca sıralama turlarından ziyade yarışta daha hızlıydı. Dolayısıyla Dennis'in hâlâ galibiyet için büyük bir aday olduğunu söylemek mümkün.
|Sıra
|Sürücü
|Takım
|Tur
|Zaman
|Fark
|Ara
|km/s
|1
|Jake Hughes
|McLaren
|1
|1'08.748
|130.598
|2
|Jake Dennis
|Andretti Autosport
|1
|1'09.198
|0.450
|0.450
|129.749
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Wehrlein vs. Rast
McLaren pilotu Rast, tıpkı takım arkadaşının yaptığı gibi rakibini geçti ve yarı finallere kaldı. Böylelikle yarı finaldeki dört araçtan ikisi McLaren oldu. Wehrlein ise tek turdan ziyade yarış temposunda daha iyi olan Porsche aracıyla yarışta yine galibiyet kovalamak isteyecektir.
|Sıra
|Sürücü
|Takım
|Tur
|Zaman
|Fark
|Ara
|km/s
|1
|René Rast
|McLaren
|1
|1'08.855
|130.395
|2
|Pascal Wehrlein
|Porsche Team
|1
|1'09.028
|0.173
|0.173
|130.068
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Evans vs. Mortara
Çeyrek finallerin son mücadelesinde Jaguar pilotu Evans oldukça rahattı. Maserati pilotu Mortara'nın çeyrek finallere kalması bir sürpriz olarak görülüyordu ve Evans, bir diğer sürprize yer vermeden son yarı final biletini kaptı.
|Sıra
|Sürücü
|Takım
|Tur
|Zaman
|Fark
|Ara
|km/s
|1
|Mitch Evans
|Jaguar Racing
|1
|1'08.909
|130.293
|2
|Edoardo Mortara
|Maserati Racing
|1
|1'09.279
|0.370
|0.370
|129.597
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Edoardo Mortara, Maserati Racing, Maserati Tipo Folgore
Fotoğraf: Alastair Staley / Motorsport Images
Yarı Final
Yarı final eşleşmeleri şu şekildeydi:
- Sebastien Buemi vs. Jake Hughes
- Mitch Evans vs. Rene Rast
Buemi vs. Hughes
Bu iki isim, dün gerçekleştirilen sıralama turlarında finalde karşılaşmışlardı. Bugün ise yarı finalde karşılaştılar.
Hughes, turun ilk bölümünde her zamanki gibi daha hızlıydı ama bildiğimiz gibi Buemi, lastiklerini genellikle turun ikinci bölümüne saklayarak son sektörde fark yaratıyordu.
Ancak Buemi, bu sefer son sektörde rakibi istediği kadar yakalayamadı ve Hughes, rakibini çeyrek saniyeyle geçerek finale kaldı.
|Sıra
|Sürücü
|Takım
|Tur
|Zaman
|Fark
|Ara
|km/s
|1
|Jake Hughes
|McLaren
|1
|1'08.680
|130.728
|2
|Sébastien Buemi
|Virgin Racing
|1
|1'08.926
|0.246
|0.246
|130.261
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Evans vs. Rast
Yarı finallerin ikinci ve son eşleşmesinde Evans rahat bir şekilde zafere ulaştı ve McLaren pilotu Rast'ı yenerek finalde Hughes'un rakibi oldu.
|Sıra
|Sürücü
|Takım
|Tur
|Zaman
|Fark
|Ara
|km/s
|1
|Mitch Evans
|Jaguar Racing
|1
|1'08.690
|130.708
|2
|René Rast
|McLaren
|1
|1'08.922
|0.232
|0.232
|130.268
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Mitch Evans, Jaguar Racing
Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images
Final
Sıralama turlarının finaline geldiğimizde, gözler iki pilotun üzerindeydi: Evans ve Hughes.
Özellikle ilk sektörde çok hızlı olan Hughes, sıralama turları boyunca oldukça hızlı gözükmüştü ve finalde de harika bir tur atarak kariyerinin ilk pole pozisyonuna uzandı.
Yarı finaldeki turuyla birebir aynı zamanı yapan McLaren pilotu, Diriye'deki ikinci yarışa pole pozisyonundan başlayacak. Düne kıyasla büyük bir gelişim gösteren Mitch Evans ise ikinci sıradan start alacak.
|Sıra
|Sürücü
|Takım
|Tur
|Zaman
|Fark
|Ara
|km/s
|1
|Jake Hughes
|McLaren
|1
|1'08.693
|130.703
|2
|Mitch Evans
|Jaguar Racing
|1
|1'08.797
|0.104
|0.104
|130.505
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