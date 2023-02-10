Fenestraz: "Mortara'ya yaptığım atak sonrası yarışı üç tekerle bitirmeyi göze aldım"

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Son tura dokuzuncu sırada giren Fenestraz, enerji kaybetmesine rağmen Maserati MSG sürücüsü Mortara'yı takibi sürdürmekteydi.

Bu esnada Mortara'nın erken fren ile enerji tasarrufu yapmaya çalıştığını fark eden Fenestraz atağa geçmeye ve günü iki yerine dört puanla kapatmayı denemeye karar verdi.

Büyük risk alsa da geçişi tamamlamayı başaran Fenestraz, yarışı üç tekerle bitirmeyi dahi göze aldığını söylüyor.

Autosport'a son turları anlatan Fenestraz, "Çok eğlenceliydi!"

"Yarış güvenlik aracından sonra tekdüze bir şekilde ilerliyordu, bu yüzden büyük, büyük bir risk almadığınız sürece geçiş yapma şansınız çok azdı."

"Çok tecrübeli olan Sam [Bird] bile başaramadı, kısacası bu araçlarla geçiş yapmak çok zor, hele son turlarda daha da zor."

"Yarış tekdüze ilerliyordu ancak Edo'nun [Mortara] bazı noktalarda enerji tasarrufu yaptığını görüyor, halen biraz enerjiye ihtiyacı olduğunu düşünüyordum."

"Son tura girildiğinde biraz erken fren yaptığını gördüm ve... dostum, o sırada oldukça gerideydim, yine de denemek istedim! İçimden 'yarışı üç tekerle bitirebilirim, sorun değil' diyordum!"

"Sadece iç çizgiyi aldım ve geçişi tamamladım. Biraz temas oldu evet ama burası Formula E." dedi.

Sacha Fenestraz, Nissan Formula E Team Photo by: Carl Bingham / Motorsport Images

"Geçişimden gerçekten çok memnun kaldım, yarış da tam anlamıyla harikaydı. Yarış yönetimi konusunda iyi bir iş çıkarttığımı hissediyorum, yarışın başındaki atakların stratejisi iyiydi. Genel olarak her şeyi oldukça iyi yürüttüğümüzü düşünüyorum.

"Hâlâ olmak istediğimiz yerde olmadığımız için daha çok çalışmamız gerekiyor ama hem takım hem de benim açımdan büyük bir gelişme oldu, zorlu bir pistte ilk puanımı aldım."

"Dürüst olmak gerekirse şampiyonanın seviyesi çılgınca. Takım adına çok mutluyum ama kazanmak için buradayız."

"Sıkı çalışmaya devam etmeliyiz, yine de iyi bir sonuç elde ettik ve zorlu geçen iki yarışın ardından takımın neşelendiğini söyleyebilirim." dedi.