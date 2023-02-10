Önceki / Ticktum: "NIO sıralamalarda çok güçlü, ancak yarışlarda değil" Sonraki / Vandoorne, DS'in ne zaman rekabetçi olabileceğinden emin değil
Formula E Haberler

Fenestraz: "Mortara'ya yaptığım atak sonrası yarışı üç tekerle bitirmeyi göze aldım"

Nissan sürücüsü Sacha Fenestraz, Diriye'deki mücadelenin son turlarında Edoardo Mortara'ya çok riskli bir atak yaptığını kabul ediyor.

Jake Boxall-Legge
Ekleyen:
Çeviren:
Altay Gök
Fenestraz: "Mortara'ya yaptığım atak sonrası yarışı üç tekerle bitirmeyi göze aldım"
Haberi dinle

Son tura dokuzuncu sırada giren Fenestraz, enerji kaybetmesine rağmen Maserati MSG sürücüsü Mortara'yı takibi sürdürmekteydi.  

Bu esnada Mortara'nın erken fren ile enerji tasarrufu yapmaya çalıştığını fark eden Fenestraz atağa geçmeye ve günü iki yerine dört puanla kapatmayı denemeye karar verdi. 

Büyük risk alsa da geçişi tamamlamayı başaran Fenestraz, yarışı üç tekerle bitirmeyi dahi göze aldığını söylüyor.

Autosport'a son turları anlatan Fenestraz, "Çok eğlenceliydi!" 

"Yarış güvenlik aracından sonra tekdüze bir şekilde ilerliyordu, bu yüzden büyük, büyük bir risk almadığınız sürece geçiş yapma şansınız çok azdı."

"Çok tecrübeli olan Sam [Bird] bile başaramadı, kısacası bu araçlarla geçiş yapmak çok zor, hele son turlarda daha da zor." 

"Yarış tekdüze ilerliyordu ancak Edo'nun [Mortara] bazı noktalarda enerji tasarrufu yaptığını görüyor, halen biraz enerjiye ihtiyacı olduğunu düşünüyordum."

"Son tura girildiğinde biraz erken fren yaptığını gördüm ve... dostum, o sırada oldukça gerideydim, yine de denemek istedim! İçimden 'yarışı üç tekerle bitirebilirim, sorun değil' diyordum!"

"Sadece iç çizgiyi aldım ve geçişi tamamladım. Biraz temas oldu evet ama burası Formula E." dedi.

Sacha Fenestraz, Nissan Formula E Team

Sacha Fenestraz, Nissan Formula E Team

Photo by: Carl Bingham / Motorsport Images

"Geçişimden gerçekten çok memnun kaldım, yarış da tam anlamıyla harikaydı. Yarış yönetimi konusunda iyi bir iş çıkarttığımı hissediyorum, yarışın başındaki atakların stratejisi iyiydi. Genel olarak her şeyi oldukça iyi yürüttüğümüzü düşünüyorum.

"Hâlâ olmak istediğimiz yerde olmadığımız için daha çok çalışmamız gerekiyor ama hem takım hem de benim açımdan büyük bir gelişme oldu, zorlu bir pistte ilk puanımı aldım."

"Dürüst olmak gerekirse şampiyonanın seviyesi çılgınca. Takım adına çok mutluyum ama kazanmak için buradayız."

"Sıkı çalışmaya devam etmeliyiz, yine de iyi bir sonuç elde ettik ve zorlu geçen iki yarışın ardından takımın neşelendiğini söyleyebilirim." dedi.

paylaşım
yorumlar

Ticktum: "NIO sıralamalarda çok güçlü, ancak yarışlarda değil"

Vandoorne, DS'in ne zaman rekabetçi olabileceğinden emin değil
Jake Boxall-Legge Daha fazlası
Jake Boxall-Legge
Ticktum: "NIO sıralamalarda çok güçlü, ancak yarışlarda değil"

Ticktum: "NIO sıralamalarda çok güçlü, ancak yarışlarda değil"

Formula E

Ticktum: "NIO sıralamalarda çok güçlü, ancak yarışlarda değil" Ticktum: "NIO sıralamalarda çok güçlü, ancak yarışlarda değil"

Vandoorne, direksiyon arızası nedeniyle atak modu kullanamamış

Vandoorne, direksiyon arızası nedeniyle atak modu kullanamamış

Formula E
Diriyah ePrix II

Vandoorne, direksiyon arızası nedeniyle atak modu kullanamamış Vandoorne, direksiyon arızası nedeniyle atak modu kullanamamış

Van Der Linde: "Yokuş aşağı yuvarlanıyormuş gibi hissettiğim bir hafta sonu"

Van Der Linde: "Yokuş aşağı yuvarlanıyormuş gibi hissettiğim bir hafta sonu"

Formula E
Diriyah ePrix I

Van Der Linde: "Yokuş aşağı yuvarlanıyormuş gibi hissettiğim bir hafta sonu" Van Der Linde: "Yokuş aşağı yuvarlanıyormuş gibi hissettiğim bir hafta sonu"

Son Haberler

Horner: "Eğer 2022 bütçe sınırının altında değilsek çok şaşırırım"

Horner: "Eğer 2022 bütçe sınırının altında değilsek çok şaşırırım"

F1 Formula 1

Horner: "Eğer 2022 bütçe sınırının altında değilsek çok şaşırırım" Horner: "Eğer 2022 bütçe sınırının altında değilsek çok şaşırırım"

Steiner: "Takım sayısını artırmak, mevcut takımlar için faydalı değil"

Steiner: "Takım sayısını artırmak, mevcut takımlar için faydalı değil"

F1 Formula 1

Steiner: "Takım sayısını artırmak, mevcut takımlar için faydalı değil" Steiner: "Takım sayısını artırmak, mevcut takımlar için faydalı değil"

Alfa Romeo, C43 ile yapılan ilk testin ardından mutlu!

Alfa Romeo, C43 ile yapılan ilk testin ardından mutlu!

F1 Formula 1

Alfa Romeo, C43 ile yapılan ilk testin ardından mutlu! Alfa Romeo, C43 ile yapılan ilk testin ardından mutlu!

Red Bull, RB19'u Silverstone'da piste çıkardı

Red Bull, RB19'u Silverstone'da piste çıkardı

F1 Formula 1

Red Bull, RB19'u Silverstone'da piste çıkardı Red Bull, RB19'u Silverstone'da piste çıkardı

Mail listesine üye ol
Sosyal
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2023 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.