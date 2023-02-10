Ticktum: "NIO sıralamalarda çok güçlü, ancak yarışlarda değil"

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Gen3 dönemine özellikle sıralama temposu anlamında etkileyici bir başlangıç yapan NIO, Ticktum ile ilk üç yarışta iki kez sıralama düellolarına kadar kaldı.

Takım, güç aktarma organlarının verimliliğinin rakiplerine kıyasla düşük olması nedeniyle yarış temposunda ise zayıf kaldı, bu nedenle Ticktum ve yeni takım arkadaşı Sergio Sette Camara uzun sürüşlerde yerlerini koruyamadılar.

Ticktum ikinci Diriye yarışında 10. olarak takımın bu sezonki ilk puanını elde etmeyi başarsa da Cuma günkü yarışın sezonlarının nasıl geçeceğini özetlediğini düşünüyor.

Autosport'a konuşan Ticktum, "Sıralama turları iyiydi. Bence pistteki herkes elimizdekilerle yapabileceğinin en iyisini yapıyor."

"Yarış tempomuz ise endişelendirici. Meksika bizim için yeterli bir kanıt değildi, ancak [Cuma günkü] yarışın maalesef yarışlarda ne beklememiz gerektiğini gösterdiğini düşünüyorum."

"Kendimizi geliştirmek için elimizden geleni yapacağız ama şu anda yeterli verimliliğe sahip değiliz. Ama dediğim gibi, mühendislerimiz aracı sıralama turlarında en iyi çerçeveye oturttu. Gerçekten çok iyi hissettirdi, sistemler açısından da harika bir iş çıkarıyorlar.

"Sanırım bu sezonki ana odak noktamız sıralama turlarında kendimizi kanıtlamak, yarışta ise yapabileceğimizin en iyisini yapmak olacak. Maalesef sezonun böyle ilerleyeceğini söyleyebilirim."

"Yine de hiçbir şekilde yenilgiyi kabul etmiyorum; takımın daha iyi olacağına inancım tam. Ama zor olacak, bunu inkar etmem imkansız." dedi.

Dan Ticktum, NIO 333 Photo by: Andreas Beil

NIO 333 takım patronu Alex Hui, takımın verimlilik açığı ile mücadele ettiğini ve bunun geçen sezon tercih ettikleri güç aktarma konseptinden kaynaklandığını söyledi.

Takım, bu konsepti iki seneliğine homologe ettirdiği için herhangi bir değişiklik de yapamıyor.

Autosport'a konuşan Hui, "Sezon öncesi bir verimlilik açığımız olduğundan şüpheleniyoruz; açıkçası Meksika'da aldığımız ceza nedeniyle tam bir okuma da yapamadık."

"Ancak Diriye'deki ilk yarışta verimlilik konusunda kesinlikle bir açığımız olduğunu iyi anladık. Porsche verimlilik konusunda olağanüstü ve son iki yarışta yarış temposunda gerçekten güçlü olduklarını görebilirsiniz."

"Onlarla tek turda rekabet edebiliyoruz, ancak yarış temposunda bu imkansıza yakın."

"Bu biraz da aracın temellerine bağlı. 18 ay önce, güç aktarma organları için hangi konsepti kullanacağımıza karar vermiştik -doğru karar vermediğimizi düşünüyorum!"

"8 ay sonra, ekipte her alanda anlayış gelişti. Yani güç aktarma organlarını yeniden yaparsak, nasıl daha iyi olabileceğini biliyoruz."

"Eğer büyük bir takımsanız, temelde iki ya da üç farklı güç aktarma konseptini test edebilecek bütçeniz vardır, belki de dyno'daki ilk testte bunun o kadar iyi olmadığını fark edersiniz."

"Kaynağınız varsa çok hızlı bir şekilde başka bir konsepte geçebilirsiniz, bizim bu konuda biraz eksiğimiz var." dedi.