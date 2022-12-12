Evans, Jaguar'ın yeni döneme güçlü gireceğinden emin

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Geçtiğimiz sezon şampiyonluk mücadelesi veren Evans, Londra E-Prix'inde yaşadığı sorunların ardından lider Stoffel Vandoorne'un epey gerisine düştü ve Seul'deki sezon finalinde elinden geleni yapmasına rağmen sezonu ikinci sırada tamamlayabildi.

Vandoorne böylece Gen2 döneminin son şampiyonu oldu.

Dört senenin ardından Gen2 dönemini sonlandıran FE, gelecek sezondan itibaren Gen3 dönemini başlatıyor. Gen3 dönemi araçları, ön ve arkada rejeneratif frenleme ve yeni Hankook lastikleri gibi birtakım değişiklikleri içinde barındırıyor.

Çoğu takımın test programları FE yönetimi tarafından artık aşıldığı söylenen batarya sorunları nedeniyle kesintiye uğramış olsa da Evans, Jaguar'ın kaydettiği mesafeden emin olduğunun altını çizdi.

Jaguar'ın I-Type 6 Gen3 otomobilinin lansmanında Autosport/Motorsport.com'a konuşan Evans, "Test programımızdan gerçekten memnunuz, çok fazla kilometre yaptık. Mesele şu ki, tüm takımlar için öğrenme süreci hız kesmeden devam ediyor."

"Sezon boyunca bazı sürücüler diğerlerine kıyasla aracı sınırlarına kadar zorlamaya daha erken başlayabildiler. Ama arkamda harika bir ekip var, dolayısıyla güçlü olacağımızdan eminim.

"Ne kadar güçlü? Kim bilir, başka bir takımın şimdiden hazırlanıp hazırlanmadığını, güçlenip güçlenmediğini de bilmiyoruz. Bunun hakkında yorum yapmak çok zor." dedi.

Jaguar I-Type 6 Gen-3 Formula E race car Photo by: Jaguar Racing

Geçen sezon bıraktığı yerden devam edip edemeyeceği ve Jaguar'ın da aynı şeyi yapıp yapamayacağı sorulan Evans "Valencia testlerinden itibaren bu konuda fikir edinmeye başlayacağız. Amacım sorulardan kaçmak değil, yalnızca herhangi bir şey söylemek için çok erken olduğunu düşünüyorum. Takım içinde yaptıklarımızdan memnunuz.

"Asıl önemli olan bir Formula E pistine gitmek, bu canavarın nasıl davrandığını görmek ve gerçek veriler elde edebilmek."

"Aracın davranışları, yapı, lastikler ve enerji tasarrufu gibi faktörleri nasıl ele alacağınıza bağlı olarak biraz değişecek."

"Halledilmesi gereken pek çok şey var ama şu ana kadar oldukça mutluyuz. Umarım 12 ay sonra daha da mutlu olacağız!"

Jaguar, Formula E'de geçirdiği süre boyunca kullandığı deniz mavisi renk düzeninden vazgeçerek Gen3 dönemine siyah, beyaz ve altın renkleriyle giriş yaptı.

Ayrıca takım, silikon karbür ürünlerini sağlayacak olan yarı iletken üreticisi Wolfspeed ile teknik ortaklık kurulduğunu da açıkladı.