Turvey, DS Penske yedek sürücüsü ve sportif danışmanı olarak FE gridinde kaldı

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2015 Londra E-Prix'inde ilk kez NIO koltuğuna geçen ve iki kez dokuzuncu olarak takımı etkileyen Turvey, 2016 sezonunda tam zamanlı yarışmaya başlamasından bu yana tam yedi senedir yarışmaya devam etmekteydi.

Geçen sene çaylak takım arkadaşı Dan Ticktum'u mağlup eden Turvey, buna rağmen takımın Ticktum'dan yeterince etkilenmesi ve kendisinin yerine Sergio Sette Camara'nın tercih edilmesiyle bir anda koltuksuz kaldı.

Maserati ve McLaren koltuklarının sırasıyla Maximilian Guenther ve Jake Hughes'a gitmesiyle birlikte yarışma umutlarını tamamen kaybeden İngiliz sürücü, neyse ki yedek sürücülükten de öte bir rolle gridde kalmayı başardı.

Turvey, "Yedek sürücü ve sportif danışman olarak DS Penske bünyesine katılmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Şampiyonluk kazanmış bir takıma ve FE tarihinin en başarılı üreticilerinden birine katılmak gerçek bir ayrıcalık."

"Jean-Eric Vergne, Stoffel Vandoorne ve tüm ekiple yakın bir şekilde çalışmayı, ayrıca serideki deneyimimi kullanarak takımın Gen3 dönemine şampiyonluk mücadelesi vererek girmesine yardımcı olmayı dört gözle bekliyorum." dedi.

Turvey, geçtiğimiz üç sezon boyunca DS Techeetah takımında yedek sürücü görevinin yanı sıra sportif direktör görevini üstlenen de üstlenen şu anki Maserati MSG takım patronu James Rossiter ile aynı statüye sahip olacak.

DS Penske takım patronu Jay Penske, "Oliver takıma sadece inanılmaz referanslar getirmekle kalmıyor, aynı zamanda keskin bir yarış zekası da getiriyor."

"Bu görev için aradığımız tüm niteliklere sahip. Deneyimli bir isim ve ne kadar iyi bir sürücü olduğunu geçtiğimiz sezonlarda kanıtladı. Kendisiyle çalışmak için sabırsızlanıyoruz." dedi.

Oliver Turvey, NIO 333 Racing Photo by: Carl Bingham / Motorsport Images