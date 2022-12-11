Barclay: "Formula E'nin 'kalça ve omuz' taktikleri ortadan kalkacak"

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Dar ve küçük pist konfigürasyonları sayesinde, özellikle tekerlek tekerleğe teması azalttığından, Formula E'de sürücüler arasında sıkı mücadeleyle geçen yarışlar oldukça yaygın.

Ancak Gen3 aracının açıkta kalan tekerlekleri, özellikle sürücüler kornaları kilitlerse daha fazla risk oluşturuyor. Barclay bu durumun, Formula E'de daha az temas yaşanmasında kilit nokta olacağını düşünüyor.

Bunun, gridde tehlikeli ataklar yerine sürücüler arasında 'temiz, kararlı' geçişlere yol açacağına inanıyor.

Barclay, Jaguar'ın Gen3 lansmanında, "Bence grid yine inanılmaz yakın olacak. Yeni araçlarla ilgili olarak, hakkında detaylı konuşulmayan şeyin 'açık tekerleklere geri dönülmesi' olduğunu düşünüyorum."

"Sürücülerin buna yeniden uyum sağlamak zorunda kalacağını göreceksiniz. Formula E'nin bazı eski 'kalça ve omuz' taktikleri ortadan kalkacak, çünkü şimdi tekerlek çarpışmasının cezası çok daha büyük olacak."

"Bence sürücüler de kendilerini buna göre ayarlayacaklar ve bu sayede temiz geçişler göreceğiz."

"Bunu zaman gösterecek, ancak sonuçta bu Formula E ve son derece rekabetçi olacağından hiç şüphem yok." dedi.

Mitch Evans, Jaguar patronunun yorumlarına katıldı ve aynı zamanda küçültülen gövdenin, sürücülerin duvarlara yaklaşırken daha dikkatli olmaları gerektiği anlamına geldiğini de açıkladı.

Kiwi, Gen2 gövdesinin araçlara ve bariyerlere 'hafif' temas etmeye müsait olduğunu söyledi, ancak bu gövdeyi kaldırmanın çok fazla temasa ve sürücüler arasında karmaşaya yol açacağını ekledi.

Jaguar I-TYPE 6 Photo by: Andrew Ferraro / Motorsport Images

Evans, "Enerji tasarrufunun doğası gereği yarışın tarzı biraz değişecek."

"Felsefemiz, yaptığımız enerji tasarrufu miktarı ve enerjiyi nasıl elde ettiğimiz açısından aynı seviyede kalmaya çalışmak. Ancak ön motor nedeniyle enerjinin geri kazanımı değişti."

"Ancak sadece yeni aracın tasarımıyla bile, artıları ve eksileri olan Gen2'de olduğu gibi sürtünebilecek bir gövdeye sahip değiliz."

"Açıkçası, bu biraz karmaşa yaratmıştı. Ama bir noktada sıkışıp duvarlara çarpmamıza, duvarlara ve birbirimize temas etmemize sebep oldu."

"Her zaman çok fazla temas oluyor, ancak pistler doğası gereği buna izin veriyordu."

"Bazen çok fazla oluyordu, ancak tekerlek kemerlerinin kaldırılması ve bunun aracı ne kadar güçlü hale getireceği, temaslar ve mücadelelerde nasıl olacağımızı etkileyecek." dedi.