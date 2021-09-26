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FIA F3 / Sochi Haberler

F3 Sochi: Sezonun son yarışını Doohan kazandı, Trident şampiyon oldu

Ekleyen:
Çeviren:
Kemal Şengül
, Kıdemli Editör

Trident sürücüsü Jack Doohan, Sochi'de gerçekleştirilen son yarışı kazandı ve sezonu zaferle noktaladı.

F3 Sochi: Sezonun son yarışını Doohan kazandı, Trident şampiyon oldu

Formula 3'te sezonun son yarışı bugün Sochi'de yapıldı ve yarışa pole pozisyonundan başlayan isim Trident sürücüsü Jack Doohan'dı.

Yarış kuru zeminde başladı ve başlangıçta Clement Novalak liderlik için bastırsa da, Doohan yerini korudu İlk turun ardından sıralama: Doohan, Novalak, Jonathan Hoggard, Juan Manuel Correa ve Lorenzo Colombo şeklinde oldu.

Turlar ilerledikçe ön tarafta Doohan yerini korurken, Vesti hem Colombo hem de Correa'yı geçerek dördüncü sıraya çıktı.

Hoggard'ı da baskı altına alan Vesti, rakibini geçti ve üçüncülüğü alarak Novalak'ın peşine takıldı. Novalak, yarışın dokuzuncu turunda Doohan'a atak yaptı ve ilk virajı keserek liderliği aldı.  Ancak sonrasında yerini geri verdi. İ

kilinin bu savaşı, arkadaki Vesti'nin arayı kapatmasını sağladı. Novalak yarışın 17. turunda Doohan'a bir atak daha yaptı ancak Tirdent sürücüsü yerini geri aldı.

Sonrasında Novalak, fırsattan istifade ederek momentum kaybeden Novalak'ı geçti ve ikinciliğe çıktı.

Vesti, yarışın kalan bölümünde Doohan'a yetişemedi ve kazanan Doohan oldu. Doohan bu sonuçla şampiyona ikincisi olurken, Vesti damalı bayrağı ikinci sırada gördü.

Novalak galibiyet için çekiştiği yarıştan üçüncülükle ayrılırken, Logan Sargeant dördüncü, Jack Crawford beşinci ve Hoggard altıncı oldu.

Arthur Leclerc, damalı bayağı yedinci sırada görüp hafta sonunu puanla kapatırken, Victor Martins sekizinci, Ayumu Iwasa dokuzuncu ve Olli Caldwell 10. oldu.

Şampiyonluğunu ilan eden Dennis Hauger, attığı spinin ardından yarışa veda etti.

Bu sonuçlarla takımlar şampiyonasında mutlu sona Trident ulaştı.

Yarış sonucu:

Sıra Sürücü Takım Tur Zaman Fark
1 Australia Jack Doohan Italy Trident 20 -  
2 Denmark Frederik Vesti France ART Grand Prix 20 3.100 3.100
3 United Kingdom Clement Novalak Italy Trident 20 3.700 3.700
4 United States Logan Sargeant Czech Republic Charouz Racing System 20 7.400 7.400
5 Jak Crawford United Kingdom Hitech Racing 20 9.600 9.600
6 United Kingdom Johnathan Hoggard Switzerland Jenzer Motorsport 20 10.300 10.300
7 Arthur Leclerc Italy Prema Powerteam 20 15.200 15.200
8 France Victor Martins Netherlands MP Motorsport 20 18.800 18.800
9 Ayumu Iwasa United Kingdom Hitech Racing 20 23.600 23.600
10 United Kingdom Olli Caldwell Italy Prema Powerteam 20 25.700 25.700
11 United States Juan Correa France ART Grand Prix 20 26.800 26.800
12 Australia Calan Williams Switzerland Jenzer Motorsport 20 27.300 27.300
13 United States Kaylen Frederick United Kingdom Carlin 20 36.200 36.200
14 United Kingdom Jonny Edgar United Kingdom Carlin 20 36.700 36.700
15 Germany David Schumacher Italy Trident 20 37.200 37.200
16 Amaury Cordeel Spain Campos Racing 20 37.500 37.500
17 Italy Matteo Nannini Germany HWA AG 20 38.900 38.900
18 Tijmen van Netherlands MP Motorsport 20 43.100 43.100
19 Filip Ugran Switzerland Jenzer Motorsport 20 52.900 52.900
20 Zdenek Chovanec Czech Republic Charouz Racing System 20 58.200 58.200
21 Ayrton Simmons Czech Republic Charouz Racing System 20 58.600 58.600
22 László Tóth Spain Campos Racing 20 1'02.100 1'02.100
23 Russian Federation Alexander Smolyar France ART Grand Prix 20 1'08.700 1'08.700
24 Norway Dennis Hauger Italy Prema Powerteam 20 1'38.800 1'38.800
  Oliver Rasmussen Germany HWA AG 18 2 laps  
  Czech Republic Roman Staněk United Kingdom Hitech Racing 18 2 laps  
  Italy Lorenzo Colombo Spain Campos Racing 17 3 laps  
  Ido Cohen United Kingdom Carlin 16 4 laps  
  Rafael Villagómez Germany HWA AG 9 11 laps  
  Caio Collet Netherlands MP Motorsport 17    
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