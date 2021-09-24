Sochi F3: Sargeant yarışı kazandı, Hauger şampiyonluğunu ilan etti

Prema sürücüsü yarışı, şampiyonadaki rakibi Jack Doohan'ın startta geride kalarak yarışı 15. bitirmesi ve puan alamaması ile beraber, ikinci sırada tamamlayarak şampiyonluğunu ilan etti.

Hauger yarışa dördüncü sırada başladı ancak startın ardından ikinciliğe yerleşti ve hafta sonunun başında 43 puanlık avantaj ile geldiği yarışı, rakibi Doohan'ın şampiyonluk şansını bitirmek için gereken altı puandan fazlasını alarak tamamladı.

Sargeant, Charouz adına kendisinin bu sezonki ilk galibiyetini almayı başarırken, Hauger ise 0.4 saniye geride yarışı tamamladı.

MP Motorsport'tan Victor Martins yarışı üçüncü sırada tamamlarken, takım arkadaşı Caio Collet dördüncü, Clement Novalak ise beşinci oldu.

Start anında birinci sıra için çok kaotik bir mücadele vardı. Bu mücadelenin kazananı ise, dördüncü virajın çıkışında Martins'i geride bırakan Sargeant oldu.

12. sıradan yarışa başlayan şampiyona adayı Doohan ise, ilk turda dördüncü virajda sosis kerblerin üzerine çıktıktan sonra 15. sıraya geriledi. Orta sektörde dışarı taşıp tekrardan sosis kerbün üzerine çıkan Doohan, Olli Caldwell'e de geçilerek 16. sıraya düştü.

HWA Racelab pilotu Oliver Rasmussen ve Campos'tan Laszlo Toth ise, Carlin pilotu Kaylen Frederick ile yaşadıkları temasın ardından ilk turlarda yarış dışı kaldılar. Yarış hakemleri, yedinci virajda olan bu olayı yarışın ardından inceleme kararı aldılar.

ART takımından Alexander Smolyar, altıncı sırada götürdüğü yarışta dördüncü turda pite gelmek zorunda kaldı ve yerini kaybetti.

O anda Hauger, Hitech sürücüsü Jak Crawford'ın vites kutusuna kadar girdi ve 13. viraja gelindiğinde geçişi yaparak üçüncü sıraya yükseldi.

Caio Collet, MP Motorsport Fotoğraf: James Gasperotti / Motorsport Images

Altıncı turda Charouz pilotu Zdanek Chovanec, aldığı birkaç uyarının ardından ikinci virajda pist sınırını aşması ile beraber 10 saniyelik dur-kalk cezası aldı.

Collet, dördüncü sıra için Crawford'u geçtiği anda arka sıralarda Prema pilotu Arthur Leclerc, dokuzunculuk için Vesti'ye cesur bir atak yaptı, ancak geçişi yapamadı. Monacolu sürücü, yarışın ileri bölümlerinde Vesti'den dokuzunculuğu alarak iki ART aracının arasında yer aldı.

Bu olayın hemen ardından Hauger, ikinci virajda Martins'i geçti ve şampiyonluğu kontrol altına aldı. Martins ise Hauger'ı yakından takip etti.

15. turda Hauger, Sargeant'ın 2.5 saniye arkasındaydı, ancak Martins ile fark da 0.5 saniyenin altındaydı.

Tijmen van der Helm, 16. turda MP Motorsport aracının motorunun patlaması nedeniyle yarış dışı kaldı ve bu olayın ardından sanal güvenlik aracı uygulandı.

Yarış yeniden başladıktan sonra Novalak, 19. turda Collet'yi gafil avladı ve yarışın en hızlı turunu attıktan sonra dördüncülüğü aldı. O sırada Hauger, lider ile arasını 1 saniyeye kadar indirdi.

Johnathan Hoggard, yarın yapılacak olan ikinci sprint yarışta ters grid ile beraber pole pozisyonundan yarış başlayacak, yanında ise Ayumu Iwasa olacak. İkinci çizgide ise Crawford ve Correa ise olacak.