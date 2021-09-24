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FIA F3 / Sochi Haberler

Sochi F3: Sargeant yarışı kazandı, Hauger şampiyonluğunu ilan etti

Ekleyen:
Çeviren:
Efe Kahya
, Editör

Dennis Hauger, FIA Formula 3 şampiyonluğunu Sochi hafta sonunda yapılan ilk yarışın ardından kazanmayı başarırken, Logan Sargeant ise sezonun ilk galibiyetini aldı.

Sochi F3: Sargeant yarışı kazandı, Hauger şampiyonluğunu ilan etti

Prema sürücüsü yarışı, şampiyonadaki rakibi Jack Doohan'ın startta geride kalarak yarışı 15. bitirmesi ve puan alamaması ile beraber, ikinci sırada tamamlayarak şampiyonluğunu ilan etti.

Hauger yarışa dördüncü sırada başladı ancak startın ardından ikinciliğe yerleşti ve hafta sonunun başında 43 puanlık avantaj ile geldiği yarışı, rakibi Doohan'ın şampiyonluk şansını bitirmek için gereken altı puandan fazlasını alarak tamamladı.

Sargeant, Charouz adına kendisinin bu sezonki ilk galibiyetini almayı başarırken, Hauger ise 0.4 saniye geride yarışı tamamladı.

MP Motorsport'tan Victor Martins yarışı üçüncü sırada tamamlarken, takım arkadaşı Caio Collet dördüncü, Clement Novalak ise beşinci oldu. 

Start anında birinci sıra için çok kaotik bir mücadele vardı. Bu mücadelenin kazananı ise, dördüncü virajın çıkışında Martins'i geride bırakan Sargeant oldu.

12. sıradan yarışa başlayan şampiyona adayı Doohan ise, ilk turda dördüncü virajda sosis kerblerin üzerine çıktıktan sonra 15. sıraya geriledi. Orta sektörde dışarı taşıp tekrardan sosis kerbün üzerine çıkan Doohan, Olli Caldwell'e de geçilerek 16. sıraya düştü. 

HWA Racelab pilotu Oliver Rasmussen ve Campos'tan Laszlo Toth ise, Carlin pilotu Kaylen Frederick ile yaşadıkları temasın ardından ilk turlarda yarış dışı kaldılar. Yarış hakemleri, yedinci virajda olan bu olayı yarışın ardından inceleme kararı aldılar. 

ART takımından Alexander Smolyar, altıncı sırada götürdüğü yarışta dördüncü turda pite gelmek zorunda kaldı ve yerini kaybetti.

O anda Hauger, Hitech sürücüsü Jak Crawford'ın vites kutusuna kadar girdi ve 13. viraja gelindiğinde geçişi yaparak üçüncü sıraya yükseldi.

Caio Collet, MP Motorsport

Caio Collet, MP Motorsport

Fotoğraf: James Gasperotti / Motorsport Images

Altıncı turda Charouz pilotu Zdanek Chovanec, aldığı birkaç uyarının ardından ikinci virajda pist sınırını aşması ile beraber 10 saniyelik dur-kalk cezası aldı.

Collet, dördüncü sıra için Crawford'u geçtiği anda arka sıralarda Prema pilotu Arthur Leclerc, dokuzunculuk için Vesti'ye cesur bir atak yaptı, ancak geçişi yapamadı. Monacolu sürücü, yarışın ileri bölümlerinde Vesti'den dokuzunculuğu alarak iki ART aracının arasında yer aldı. 

Bu olayın hemen ardından Hauger, ikinci virajda Martins'i geçti ve şampiyonluğu kontrol altına aldı. Martins ise Hauger'ı yakından takip etti.

15. turda Hauger, Sargeant'ın 2.5 saniye arkasındaydı, ancak Martins ile fark da 0.5 saniyenin altındaydı. 

Tijmen van der Helm, 16. turda MP Motorsport aracının motorunun patlaması nedeniyle yarış dışı kaldı ve bu olayın ardından sanal güvenlik aracı uygulandı.

Yarış yeniden başladıktan sonra Novalak, 19. turda Collet'yi gafil avladı ve yarışın en hızlı turunu attıktan sonra dördüncülüğü aldı. O sırada Hauger, lider ile arasını 1 saniyeye kadar indirdi.

Johnathan Hoggard, yarın yapılacak olan ikinci sprint yarışta ters grid ile beraber pole pozisyonundan yarış başlayacak, yanında ise Ayumu Iwasa olacak. İkinci çizgide ise Crawford ve Correa ise olacak.

Sıra Sürücü Takım Tur Zaman Fark Ara Mph Puan
1 United States Logan Sargeant Czech Republic Charouz Racing System 20 39'23.780     177.825 15
2 Norway Dennis Hauger Italy Prema Powerteam 20 39'24.429 0.649 0.649 177.776 12
3 France Victor Martins Netherlands MP Motorsport 20 39'27.246 3.466 2.817 177.564 10
4 United Kingdom Clement Novalak Italy Trident 20 39'28.377 4.597 1.131 177.480 8
5 Caio Collet Netherlands MP Motorsport 20 39'29.204 5.424 0.827 177.418 6
6 Italy Lorenzo Colombo Spain Campos Racing 20 39'35.412 11.632 6.208 176.954 5
7 Arthur Leclerc Italy Prema Powerteam 20 39'38.294 14.514 2.882 176.739 4
8 Denmark Frederik Vesti France ART Grand Prix 20 39'41.369 17.589 3.075 176.511 3
9 United States Juan Correa France ART Grand Prix 20 39'41.918 18.138 0.549 176.471 2
10 Ayumu Iwasa United Kingdom Hitech Racing 20 39'46.671 22.891 4.753 176.119 1
11 Jak Crawford United Kingdom Hitech Racing 20 39'47.267 23.487 0.596 176.075  
12 United Kingdom Johnathan Hoggard Switzerland Jenzer Motorsport 20 39'47.759 23.979 0.492 176.039  
13 Czech Republic Roman Staněk United Kingdom Hitech Racing 20 39'48.274 24.494 0.515 176.001  
14 Germany David Schumacher Italy Trident 20 39'48.743 24.963 0.469 175.966  
15 Australia Jack Doohan Italy Trident 20 39'49.130 25.350 0.387 175.938  
16 Italy Matteo Nannini Germany HWA AG 20 39'53.636 29.856 4.506 175.607  
17 United Kingdom Olli Caldwell Italy Prema Powerteam 20 39'54.785 31.005 1.149 175.522  
18 United Kingdom Jonny Edgar United Kingdom Carlin 20 39'59.352 35.572 4.567 175.188  
19 Australia Calan Williams Switzerland Jenzer Motorsport 20 40'00.057 36.277 0.705 175.137  
20 Rafael Villagómez Germany HWA AG 20 40'02.146 38.366 2.089 174.985  
21 Amaury Cordeel Spain Campos Racing 20 40'04.926 41.146 2.780 174.782  
22 Russian Federation Alexander Smolyar France ART Grand Prix 20 40'13.812 50.032 8.886 174.139  
23 United States Kaylen Frederick United Kingdom Carlin 20 40'17.134 53.354 3.322 173.899  
24 Ayrton Simmons Czech Republic Charouz Racing System 20 40'20.472 56.692 3.338 173.660  
25 Filip Ugran Switzerland Jenzer Motorsport 20 40'21.229 57.449 0.757 173.605  
26 Zdenek Chovanec Czech Republic Charouz Racing System 20 40'57.281 1'33.501 36.052 171.058  
27 Ido Cohen United Kingdom Carlin 19 40'26.639 1 Lap 1 Lap 164.543  
  Tijmen van Netherlands MP Motorsport 14 6 laps        
  László Tóth Spain Campos Racing 2 18 laps        
  Oliver Rasmussen Germany HWA AG 1 19 laps        
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