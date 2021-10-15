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FIA F2 Haberler

FIA, 2022 F2 ve F3 takvimlerini açıkladı

Ekleyen:
Yardımcı Editör:
Megan White
Çeviren:
Kemal Şengül
, Kıdemli Editör

FIA, Formula 1'in destek serisi olan Formula 2 ve Formula 3'ün 2022 takvimini açıkladı.

FIA, 2022 F2 ve F3 takvimlerini açıkladı

FIA Dünya Motor Sporları Konseyi, cuma günkü toplantının ardından 2022 Formula 2 ve Formula 3 takvimlerinin taslağını açıkladı.

Formula 2'de 14 yarışlık bir takvim olacak ve sezon 18-20 Mart hafta sonunda Bahreyn'de başlayacak. Ertesi hafta sonu ise Suudi Arabistan yarışı yapılacak.

F2, pistle yapılacak kontrata bağlı olarak 22-24 Nisan tarihlerinde Imola'ya gidecek ve 20-22 Mayıs tarihleri arasında ise Barselona yarışı yapılacak.

Bir sonraki hafta Monako yarışı yapılırken, 10-12 Haziran'da Bakü yarışı yapılacak. Ardından Temmuz ayında Silverstone ve Red Bull Ring yarışı yapılacak.

F2 daha sonra dört haftalık bir yaz tatiline girmeden önce 29-31 Temmuz hafta sonu Hungaroring'e gidecek.

Sezon 24-26 Ağustos'taki Spa, 2-4 Eylül'deki Zandvoort, 9-11 Eylül'deki Monza, 23-25 Eylül'deki Rusya ve 18-20 Kasım'daki Abu Dhabi yarışı ile sona erecek.

2022 F2 takvimi:

Tarihli Grand Prix Pist
20 Mart Bahreyn Bahreyn Sakhir
27 Mart Suudi Arabistan Suudi Arabistan Cidde
24 Nisan İtalya Emilia Romagna Imola
22 Mayıs ispanya ispanya Barselona
29 Mayıs Monako Monako Monte Carlo
12 Haziran Azerbaycan Azerbaycan Bakü
3 Temmuz Birleşik Krallık Britanya Silverstone
10 Temmuz Avusturya Avusturya Spielberg
31 Temmuz Macaristan Macaristan Budapeşte
28 Ağustos Belçika Belçika Spa-Francorchamps
4 Eylül Hollanda Hollanda Zandvoort
11 Eylül İtalya İtalya Monza
25 Eylül Rusya Federasyonu Rusya Sochi
20 Kasım Birleşik Arap Emirlikleri Abu Dabi Yas Marina

FIA Formula 3 takviminde ise toplamda dokuz yarış yapılacak.

Her hafta sonu iki yarış olacak ve cumartesi günü bir sprint yarışı, pazar günü ise ana yarış düzenlenecek.

Sezonun 18-20 Mart'ta Bahreyn'de başlaması ve 22-24 Nisan'da Imola'da devam etmesi planlanıyor. 20-22 Mayıs'ta Barselona, 1-3 Temmuz'da Silverstone ve 8-10 Temmuz'da Avusturya yarışı yapılacak.

Sezonun altıncı yarışının 29-31 Temmuz'da Hungaroring'de yapılması planlanırken, sezon Belçika, Zandvoort ve Monza yarışlarıyla sona erecek.

2022 F3 takvimi:

Tarihli Grand Prix Pist
20 Mart Bahreyn Bahreyn Sakhir
24 Nisan İtalya Emilia Romagna Imola
22 Mayıs ispanya İspanya Barselona
3 Temmuz Birleşik Krallık Britanya Silverstone'
10 Temmuz Avusturya Avusturya Spielberg
31 Temmuz Macaristan Macaristan Budapeşte
28 Ağustos Belçika Belçika Spa-Francorchamps
4 Eylül Hollanda Hollanda Zandvoort
11 Eylül İtalya İtalya Monza
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