FIA, 2022 F2 ve F3 takvimlerini açıkladı
FIA, Formula 1'in destek serisi olan Formula 2 ve Formula 3'ün 2022 takvimini açıkladı.
FIA Dünya Motor Sporları Konseyi, cuma günkü toplantının ardından 2022 Formula 2 ve Formula 3 takvimlerinin taslağını açıkladı.
Formula 2'de 14 yarışlık bir takvim olacak ve sezon 18-20 Mart hafta sonunda Bahreyn'de başlayacak. Ertesi hafta sonu ise Suudi Arabistan yarışı yapılacak.
F2, pistle yapılacak kontrata bağlı olarak 22-24 Nisan tarihlerinde Imola'ya gidecek ve 20-22 Mayıs tarihleri arasında ise Barselona yarışı yapılacak.
Bir sonraki hafta Monako yarışı yapılırken, 10-12 Haziran'da Bakü yarışı yapılacak. Ardından Temmuz ayında Silverstone ve Red Bull Ring yarışı yapılacak.
F2 daha sonra dört haftalık bir yaz tatiline girmeden önce 29-31 Temmuz hafta sonu Hungaroring'e gidecek.
Sezon 24-26 Ağustos'taki Spa, 2-4 Eylül'deki Zandvoort, 9-11 Eylül'deki Monza, 23-25 Eylül'deki Rusya ve 18-20 Kasım'daki Abu Dhabi yarışı ile sona erecek.
2022 F2 takvimi:
|Tarihli
|Grand Prix
|Pist
|20 Mart
|Bahreyn
|Sakhir
|27 Mart
|Suudi Arabistan
|Cidde
|24 Nisan
|Emilia Romagna
|Imola
|22 Mayıs
|ispanya
|Barselona
|29 Mayıs
|Monako
|Monte Carlo
|12 Haziran
|Azerbaycan
|Bakü
|3 Temmuz
|Britanya
|Silverstone
|10 Temmuz
|Avusturya
|Spielberg
|31 Temmuz
|Macaristan
|Budapeşte
|28 Ağustos
|Belçika
|Spa-Francorchamps
|4 Eylül
|Hollanda
|Zandvoort
|11 Eylül
|İtalya
|Monza
|25 Eylül
|Rusya
|Sochi
|20 Kasım
|Abu Dabi
|Yas Marina
FIA Formula 3 takviminde ise toplamda dokuz yarış yapılacak.
Her hafta sonu iki yarış olacak ve cumartesi günü bir sprint yarışı, pazar günü ise ana yarış düzenlenecek.
Sezonun 18-20 Mart'ta Bahreyn'de başlaması ve 22-24 Nisan'da Imola'da devam etmesi planlanıyor. 20-22 Mayıs'ta Barselona, 1-3 Temmuz'da Silverstone ve 8-10 Temmuz'da Avusturya yarışı yapılacak.
Sezonun altıncı yarışının 29-31 Temmuz'da Hungaroring'de yapılması planlanırken, sezon Belçika, Zandvoort ve Monza yarışlarıyla sona erecek.
2022 F3 takvimi:
|Tarihli
|Grand Prix
|Pist
|20 Mart
|Bahreyn
|Sakhir
|24 Nisan
|Emilia Romagna
|Imola
|22 Mayıs
|İspanya
|Barselona
|3 Temmuz
|Britanya
|Silverstone'
|10 Temmuz
|Avusturya
|Spielberg
|31 Temmuz
|Macaristan
|Budapeşte
|28 Ağustos
|Belçika
|Spa-Francorchamps
|4 Eylül
|Hollanda
|Zandvoort
|11 Eylül
|İtalya
|Monza