FIA, 2022 F2 ve F3 takvimlerini açıkladı

FIA Dünya Motor Sporları Konseyi, cuma günkü toplantının ardından 2022 Formula 2 ve Formula 3 takvimlerinin taslağını açıkladı.

Formula 2'de 14 yarışlık bir takvim olacak ve sezon 18-20 Mart hafta sonunda Bahreyn'de başlayacak. Ertesi hafta sonu ise Suudi Arabistan yarışı yapılacak.

F2, pistle yapılacak kontrata bağlı olarak 22-24 Nisan tarihlerinde Imola'ya gidecek ve 20-22 Mayıs tarihleri arasında ise Barselona yarışı yapılacak.

Bir sonraki hafta Monako yarışı yapılırken, 10-12 Haziran'da Bakü yarışı yapılacak. Ardından Temmuz ayında Silverstone ve Red Bull Ring yarışı yapılacak.

F2 daha sonra dört haftalık bir yaz tatiline girmeden önce 29-31 Temmuz hafta sonu Hungaroring'e gidecek.

Sezon 24-26 Ağustos'taki Spa, 2-4 Eylül'deki Zandvoort, 9-11 Eylül'deki Monza, 23-25 Eylül'deki Rusya ve 18-20 Kasım'daki Abu Dhabi yarışı ile sona erecek.

2022 F2 takvimi:

Tarihli Grand Prix Pist 20 Mart Bahreyn Sakhir 27 Mart Suudi Arabistan Cidde 24 Nisan Emilia Romagna Imola 22 Mayıs ispanya Barselona 29 Mayıs Monako Monte Carlo 12 Haziran Azerbaycan Bakü 3 Temmuz Britanya Silverstone 10 Temmuz Avusturya Spielberg 31 Temmuz Macaristan Budapeşte 28 Ağustos Belçika Spa-Francorchamps 4 Eylül Hollanda Zandvoort 11 Eylül İtalya Monza 25 Eylül Rusya Sochi 20 Kasım Abu Dabi Yas Marina FIA Formula 3 takviminde ise toplamda dokuz yarış yapılacak.

Her hafta sonu iki yarış olacak ve cumartesi günü bir sprint yarışı, pazar günü ise ana yarış düzenlenecek.

Sezonun 18-20 Mart'ta Bahreyn'de başlaması ve 22-24 Nisan'da Imola'da devam etmesi planlanıyor. 20-22 Mayıs'ta Barselona, 1-3 Temmuz'da Silverstone ve 8-10 Temmuz'da Avusturya yarışı yapılacak.

Sezonun altıncı yarışının 29-31 Temmuz'da Hungaroring'de yapılması planlanırken, sezon Belçika, Zandvoort ve Monza yarışlarıyla sona erecek.

2022 F3 takvimi:

Tarihli Grand Prix Pist 20 Mart Bahreyn Sakhir 24 Nisan Emilia Romagna Imola 22 Mayıs İspanya Barselona 3 Temmuz Britanya Silverstone' 10 Temmuz Avusturya Spielberg 31 Temmuz Macaristan Budapeşte 28 Ağustos Belçika Spa-Francorchamps 4 Eylül Hollanda Zandvoort 11 Eylül İtalya Monza