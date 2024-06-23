F2 İspanya: Olaylı yarışta Crawford lider, şampiyona lideri Aron dördüncü!

Formula 2’nin İspanya düzenlediği 37 turluk yarış, başından sonuna kadar olaylı geçti.

Pole pozisyonu sahibi Paul Aron iyi start alırken, MP Motorsport sürücüsü Dennis Hauger, yarışın başında spin attı ve Victor Martins’in aracına temas etti. Böylece, iki sürücü kendilerini çakıl taşı havuzunda bularak yarış dışı kaldılar.

Güvenlik aracı piste çıkmadan önce, Campos Racing’den Isaac Hadjar, hızlı bir şekilde atak yaparak 11. sıradan 5. sıraya yükseldi.

Yarışın 4. turda başlatılmasıyla ilk üç pilot sırasıyla; Paul Aron , Jak Crawford ve Franco Colapinto yerlerini korumayı sürdürdü. Ancak Crawford, Aron’un DRS menziline yaklaşarak liderlik için mücadele etti. Aron da DRS’den kaçınarak liderliği vermedi.

8. turda Joshua Duerksen, sert lastiklerin gücünden yararlandığı sırada, Isaac Hadjar’ı geçerek 5. sıraya yerleşti. Turun sonunda, Crawford ikinci sırada yer alırken, onu Ritomo Miyata ve Zak O’Sullivan takip etti.

Enzo Fittipaldi ve Zane Maloney, 9. turda yan yana yarışıyorlardı. Ancak Van Amersfoort Racing sürücüsü Fittipaldi’nin yavaşlamasıyla Maloney’nin, kendisini pit çıkışında geçmesine olanak sağladı. Böylelikle, Maloney’nin takım arkadaşı Miyata da lastikleri ısınmış bir şekilde Fittipaldi’yi geçti.

Invicta Racing’den Gabriel Bortoleto, yarışın 11. turunda pite girdi ve Crawford’un arkasında 14. sıraya yerleşti. Ancak O’Sullivan ısınmış lastiklerle Bortoleto’yu geride bırakarak pozisyonu Bortoleto’dan aldı.

12. turda yarış lideri Aron pite çağrıldı ve Colapinto da onu takip etti. Hitech sürücüsü Aron, pit çıkışında Crawford'un arkasında 9. sıraya yerleşti. 3. virajda Aron, Crawford’a karşı konumu korumaya çalışırken, Crawford atak yaparak Aron’dan 9. sıraya aldı. O sırada Colapinto, Bortoleto'nun karşısında konumunu korudu.

13. turda Bortoleto, hava koridorundan yararlanarak MP Motorsport sürücüsü Colapinto’yu geçmeden önce, Taylor Barnard’ın aracının pit girişinde sabit bir şekilde durması nedeniyle sanal güvenlik aracı çıktı.

Barnard’ın aracı temizlenip yeniden piste geri döndükten sonra, yarış 14. turda yeniden başlatıldı.

Crawford'a yarım saniye kadar yaklaşan Aron, bir hamle yapmaya hazırlanıyor gibi görünüyordu. Ancak Aron, 16. turunun son virajında aracı arkadan kayarak pist dışına çıktı.

Aron, Bortoleto, Colapinto ve O’Sullivan’ın arkasında kalarak 11. sırada yeniden yarışa katıldı. Şampiyonluk için savaşan Hadjar ise Maloney’i geçerek 13. sıraya yerleşti.

O sırada yarışı lider götüren Duerksen, henüz pite girmemişti. Ancak Duerksen, 18. turda pistin orta sektöründe yavaşlayarak bir başka sanal güvenlik aracını piste çağırdı. Duerksen’in durmasıyla, Juan Manuel Correa yeni yarış lideri oldu.

Duerksen’in aracının temizlenmesinin ardından, yarış 20. turda yeniden başlatıldı ve Colapinto, Bortoleto’yu baskı altına aldı. Invicta sürücüsü Bortoleto, yerini korumak için Colapinto’ya karşı savunmaya geçti. İki sürücünün hemen arkasında olan Aron, hava koridoru avantajıyla O’Sullivan’dan 10. sırayı aldı. Bir tur sonra Hadjar, ART Grand Prix sürücüsü O’Sullivan’ı kolayca geçerek, kendini bir sıra daha ileriye taşıdı.

Colapinto, DRS’i açarak Bortoleto’yu 23. turda geçti ve 1. virajda yedinci sıraya yerleşti.

Bitime 10 tur kala, yeni yarış lideri Correa yumuşak lastikler takmak için pite girdi. Correa, pitten çıkarken 9. sıraya kadar düştü. O sırada, Aron Bortoleto’ya karşı cesur bir geçiş yaparak 5. sıraya çıktı.

Hitech Pulse-Eight'ten Amaury Cordeel zorunlu pit-stop için pite girerken Crawford, en yakın rakibi olan ikinci sıradaki Colapinto’yu 3.6 saniye geride bırakarak yeniden liderliği ele geçirdi.

Correa, yumuşak hamurlarla iyi bir ilerleme kaydederek, 5. virajda Maloney'i geçerek yedinciliğe yükseldi ve Andrea Kimi Antonelli'nin zorunlu pit-stop'u nedeniyle altıncı oldu.

31. turda DRS’i kullanan Correa, Hadjar'ı geride bırakarak beşinci sıraya yükseldi. O sırada Bortoleto, 4. sırada yarım saniye öndeydi. Pistin 3. virajını geçen Correa, aracının yol tutuşu sayesinde kolayca Bortoleto’yu geçerek 4. sıraya yerleşti.

33. turda Correa, podyuma çıkabilmek için Aron’u kovaladı ve ilk virajda Aron’u geçti ve 3. sıraya çıktı.

34. Turda Hadjar, Bortoleto'yu karşı atak yaparak beşinci sıraya yükselirken, Bortoleto’nun takım arkadaşı Kush Maini, 1. viraja girerken Maloney'i geride bırakarak yedinci oldu.

Invicta’nın iki sürücüsü Bortoleto ve Maini son turda burun burunaydı ve ilk virajda birbirleriyle çarpıştı ve Bortoleto'nun ön kanat hasarına uğramasına neden oldu. Böylece, Maini altıncı sıraya yükseldi.

Ancak Crawford yarışta hiçbir sorun yaşamadı ve ikinci Formula 2 zaferini aldı. Colapinto 1.400 saniye geride ikinci olurken, Correa 5.820 saniye geride üçüncü oldu.

Şampiyona lideri Paul Aron, liderliğini korumak için Hadjar’ın önünde bitiş çizgisini dördüncü olarak geçti. Kush Maini altıncı, Bortoleto yedinci, Maloney sekizinci, Cordeel dokuzuncu ve yerel kahraman Josep María Martí onuncu sırada yarışı tamamladı.

Yarışın sonucu: