Palmer, Antonelli-Russell mücadelesini 2025'e benzetti

George Russell, Belçika Grand Prix'sine Antonelli'nin 25 puan gerisinde ikinci sırada gidiyor. Pilotlar Şampiyonası'ndaki bu güncel durum, teorik olarak İngiliz pilotun Belçika'da genç takım arkadaşına yetişerek puanları eşitleyebileceği anlamına geliyor.

Sezonun ilk yarısında Russell'ın iki galibiyeti bulunurken, 19 yaşındaki Antonelli beş zafer kazanarak pist üstünde takım arkadaşından istikrarlı bir şekilde daha hızlı olan taraf olduğunu kanıtlamıştı. Ancak bu istatistiksel farklara rağmen, iki pilot arasındaki güncel puan farkının bu seviyede yakın olması dikkat çekiyor.

Mercedes'in 2026 kurallarına uygun bu kadar dominant bir araç ortaya çıkarmasıyla sezon öncesinde gözler takımın tecrübeli pilotu Russell'a çevrilmişti. Buna rağmen Antonelli, son üç yarışa kadar bütün ilgiyi kendi üzerine çekmeyi başarmıştı. İtalyan pilot, son birkaç yarıştır talihsizlik üstüne talihsizlik yaşamaya devam ediyor. Barselona'da yaşadığı batarya sorunu ve Silverstone'da jant kapağının arızalanması gibi tamamen kendi kontrolü dışında gelişen çeşitli aksilikler yaşayan Antonelli, her iki yarışta da ikinci sıradayken mücadeleye veda etmek zorunda kaldı ve bu sorunlar ona en az 36 puana mal oldu.

Russell'ın ise bu sezon şu ana kadar genç takım arkadaşının sahip olduğu "bitirici içgüdüyü" tam olarak gösteremediği tartışılıyor.

Eski Formula 1 pilotu Jolyon Palmer, Antonelli ve Russell arasında yaşanan bu durumu geçen yılki şampiyonluk mücadelesine benzetti. 2025 F1 sezonunun ilk yarısında Oscar Piastri, tıpkı Antonelli gibi oldukça baskındı. Ancak Lando Norris'in istikrarlı ve başarılı bir form yakalamasıyla Piastri tökezlemeye başlamıştı.

Palmer'a göre Norris'in Piastri karşısında gösterdiği baskın geri dönüşe benzer bir ihtimal göz ardı edilemez. Ancak bunun için Russell'ın Avustralya'da zafere ulaştığı yarıştakine benzer performansları daha sık sergilemesi gerekiyor.

Russell'ın şampiyonluk şansını değerlendiren Palmer şunları söyledi: "Şu anki performans seviyesi göz önüne alındığında, sadece 25 puan geride olması onun adına büyük bir şans."

"Ancak elimizde geçen yıl gibi bir örnek var: Lando sezon sonuna doğru hızlandı, iyi bir seri yakaladı ve Oscar'ın formu sürdürülebilir kalamadı. Bence Kimi için asıl tehdit de bu."

"Açıkçası Kimi şanssızlıklar yaşadı. Bir pilot olarak bu tür durumların sezon boyunca eşitlenmesini beklersiniz ve Mercedes için bu denge şimdiden kuruldu. Aracı bozulmaya devam ederse şampiyonluğu kazanamayabilir ancak bu tamamen onun kontrolü dışında bir durum."

"Yani bana göre iş, tamamen Russell'ın ritmini bulmasına ve yeniden o eski George Russell gibi göründüğü Melbourne tarzı performansları daha fazla sergilemesine kalmış durumda."