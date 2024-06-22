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Yarış raporu
FIA F2 Barcelona

F2 İspanya Sprint: Martins ilk kez sprint yarışını kazandı!

Formula 2’nin İspanya’da gerçekleştirdiği sprint yarışını ilk kez kazanan isim ART Grand Prix’den Victor Martins oldu.

Rümeysa Öztürk
Victor Martins, ART Grand Prix

Victor Martins, ART Grand Prix

Fotoğraf: Formula Motorsport Ltd

Formula 2’nin İspanya’da gerçekleştirdiği sprint yarışında, ters grid sıralaması sayesinde Kush Maini  pole pozisyonundan başladı ve onu sırasıyla Martins, Correa, Miyata, Antonelli ve Bortoleto takip etti. Şampiyona lideri Paul Aron, sprint yarışına dokuzuncu sırada başlarken, Bearman 15. sırada start aldı.

Sprint yarışın ilk turlarında  ilk 5 sıra birçok kez değişikliğe uğradı. Ancak Kush Maini liderliğini koruyamadı ve 5. sıraya kadar düştü. Daha sonra Maini, Bortoleto’yu geçerek dördüncü sıraya çıktı. O sırada, Correa aracının hızını kaybetmeye başladı ve Maini, Correa’yı da geçerek ikinci sıraya yükseldi.

Yarışın üçüncü turunda Victor Martins liderliğe yükseldi. Onu sırasıyla, Miyata, Maini, Bortoleto, Correa takip etti. Oliver Bearman ise sprint yarışında sorunlar yaşayınca, yarışa başladığı 16. sıradan daha da geriye düştü.

Hadjar, Antonelli’nin fren mesafesine yakın olduğunu dile getirirken, diğer Prema sürücüsü Bearman, daha fazla pozisyon kaybederek 18. sıraya yerleşti ve pist sınırlarına uymadığı için uyarı alarak son sıraya kadar geriledi.

Antonelli kısa süre içerisinde iki sıra gerileyerek Hadjar ve Crawford’un arkasında kalarak 9. sıraya kadar düştü. Miyata da, sprint yarışının ikinci yarında pist sınırlarına uymadığı için uyarı aldı. Böylece Miyata, birkaç tur sonra yeniden pist kurallarına uymayarak 5 saniye ceza aldı.

Yarışın son turlarında Bortoleto, Crawford ve Aron arasında dördüncülük mücadelesi bulunuyordu. Bortoleto, dördüncü sırayı koruyamadı ve 6. sıraya kadar düştü. Böylece, Aron iki sürücüyü de geçerek 4. sıraya yerleşti.

Victor Martins ilk kez Formula 2’de sprint yarışının galibi oldu. Onu sırasıyla, Kush Maini, Juan Manuel Correa, Paul Aron ve Jak Crawford takip etti. Antonelli yarışı 10. sırada bitirirken, takım arkadaşı Bearman ise 21. sırada bitiş çizgisini gördü.

 

Formula 2'nin ana yarışı yarın Türkiye saati ile 12:35’de başlayacak.

Yarışın sonucu:

   
1
 - 
4
   
   
1
 - 
2
   
Sıra Sürücü # Tur Zaman Ara km/s Pitler Puan Yarış dışı Bonus
1 France V. Martins ART Grand Prix 1 26

-

            
2 India K. Maini Invicta Racing 9 26

+4.400

4.4

 4.400          
3 United States J. Correa DAMS Lucas Oil 8 26

+7.900

7.9

 3.500          
4
P. Aron Hitech Pulse-Eight
 17 26

+8.600

8.6

 0.700          
5 United States J. Crawford DAMS Lucas Oil 7 26

+9.000

9.0

 0.400          
6
G. Bortoleto Invicta Racing
 10 26

+10.700

10.7

 1.700          
7 France I. Hadjar Campos Racing 20 26

+11.600

11.6

 0.900          
8 Japan R. Miyata Rodin Motorsport 6 26

+12.600

12.6

 1.000          
9 Norway D. Hauger MP Motorsport 11 26

+17.800

17.8

 5.200          
10 Italy A. Antonelli Prema Powerteam 4 26

+24.900

24.9

 7.100          
11 Argentina F. Colapinto MP Motorsport 12 26

+25.500

25.5

 0.600          
12 United Kingdom Z. O'Sullivan ART Grand Prix 2 26

+25.900

25.9

 0.400          
13
J. Duerksen PHM AIX Racing
 24 26

+26.800

26.8

 0.900          
14
P. Martí Campos Racing
 21 26

+27.400

27.4

 0.600          
15 Mexico R. Villagomez Van Amersfoort Racing 15 26

+28.000

28.0

 0.600          
16 Netherlands R. Verschoor Trident 22 26

+29.300

29.3

 1.300          
17 Belgium A. Cordeel Hitech Pulse-Eight 16 26

+29.800

29.8

 0.500          
18 Brazil E. Fittipaldi Van Amersfoort Racing 14 26

+31.700

31.7

 1.900          
19 Barbados Z. Maloney Rodin Motorsport 5 26

+36.400

36.4

 4.700          
20
T. Barnard PHM AIX Racing
 25 26

+38.300

38.3

 1.900          
21 United Kingdom O. Bearman Prema Powerteam 3 26

+41.400

41.4

 3.100          
22 Czech Republic R. Staněk Trident 23 26

+41.500

41.5

 0.100          
Tüm sonuçları görüntüle  

 

 

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