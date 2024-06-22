F2 İspanya Sprint: Martins ilk kez sprint yarışını kazandı!

Formula 2’nin İspanya’da gerçekleştirdiği sprint yarışında, ters grid sıralaması sayesinde Kush Maini pole pozisyonundan başladı ve onu sırasıyla Martins, Correa, Miyata, Antonelli ve Bortoleto takip etti. Şampiyona lideri Paul Aron, sprint yarışına dokuzuncu sırada başlarken, Bearman 15. sırada start aldı.

Sprint yarışın ilk turlarında ilk 5 sıra birçok kez değişikliğe uğradı. Ancak Kush Maini liderliğini koruyamadı ve 5. sıraya kadar düştü. Daha sonra Maini, Bortoleto’yu geçerek dördüncü sıraya çıktı. O sırada, Correa aracının hızını kaybetmeye başladı ve Maini, Correa’yı da geçerek ikinci sıraya yükseldi.

Yarışın üçüncü turunda Victor Martins liderliğe yükseldi. Onu sırasıyla, Miyata, Maini, Bortoleto, Correa takip etti. Oliver Bearman ise sprint yarışında sorunlar yaşayınca, yarışa başladığı 16. sıradan daha da geriye düştü.

Hadjar, Antonelli’nin fren mesafesine yakın olduğunu dile getirirken, diğer Prema sürücüsü Bearman, daha fazla pozisyon kaybederek 18. sıraya yerleşti ve pist sınırlarına uymadığı için uyarı alarak son sıraya kadar geriledi.

Antonelli kısa süre içerisinde iki sıra gerileyerek Hadjar ve Crawford’un arkasında kalarak 9. sıraya kadar düştü. Miyata da, sprint yarışının ikinci yarında pist sınırlarına uymadığı için uyarı aldı. Böylece Miyata, birkaç tur sonra yeniden pist kurallarına uymayarak 5 saniye ceza aldı.

Yarışın son turlarında Bortoleto, Crawford ve Aron arasında dördüncülük mücadelesi bulunuyordu. Bortoleto, dördüncü sırayı koruyamadı ve 6. sıraya kadar düştü. Böylece, Aron iki sürücüyü de geçerek 4. sıraya yerleşti.

Victor Martins ilk kez Formula 2’de sprint yarışının galibi oldu. Onu sırasıyla, Kush Maini, Juan Manuel Correa, Paul Aron ve Jak Crawford takip etti. Antonelli yarışı 10. sırada bitirirken, takım arkadaşı Bearman ise 21. sırada bitiş çizgisini gördü.

Formula 2'nin ana yarışı yarın Türkiye saati ile 12:35’de başlayacak.

Yarışın sonucu: