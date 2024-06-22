F2 İspanya Sprint: Martins ilk kez sprint yarışını kazandı!
Formula 2’nin İspanya’da gerçekleştirdiği sprint yarışını ilk kez kazanan isim ART Grand Prix’den Victor Martins oldu.
Victor Martins, ART Grand Prix
Fotoğraf: Formula Motorsport Ltd
Formula 2’nin İspanya’da gerçekleştirdiği sprint yarışında, ters grid sıralaması sayesinde Kush Maini pole pozisyonundan başladı ve onu sırasıyla Martins, Correa, Miyata, Antonelli ve Bortoleto takip etti. Şampiyona lideri Paul Aron, sprint yarışına dokuzuncu sırada başlarken, Bearman 15. sırada start aldı.
Sprint yarışın ilk turlarında ilk 5 sıra birçok kez değişikliğe uğradı. Ancak Kush Maini liderliğini koruyamadı ve 5. sıraya kadar düştü. Daha sonra Maini, Bortoleto’yu geçerek dördüncü sıraya çıktı. O sırada, Correa aracının hızını kaybetmeye başladı ve Maini, Correa’yı da geçerek ikinci sıraya yükseldi.
Yarışın üçüncü turunda Victor Martins liderliğe yükseldi. Onu sırasıyla, Miyata, Maini, Bortoleto, Correa takip etti. Oliver Bearman ise sprint yarışında sorunlar yaşayınca, yarışa başladığı 16. sıradan daha da geriye düştü.
Hadjar, Antonelli’nin fren mesafesine yakın olduğunu dile getirirken, diğer Prema sürücüsü Bearman, daha fazla pozisyon kaybederek 18. sıraya yerleşti ve pist sınırlarına uymadığı için uyarı alarak son sıraya kadar geriledi.
Antonelli kısa süre içerisinde iki sıra gerileyerek Hadjar ve Crawford’un arkasında kalarak 9. sıraya kadar düştü. Miyata da, sprint yarışının ikinci yarında pist sınırlarına uymadığı için uyarı aldı. Böylece Miyata, birkaç tur sonra yeniden pist kurallarına uymayarak 5 saniye ceza aldı.
Yarışın son turlarında Bortoleto, Crawford ve Aron arasında dördüncülük mücadelesi bulunuyordu. Bortoleto, dördüncü sırayı koruyamadı ve 6. sıraya kadar düştü. Böylece, Aron iki sürücüyü de geçerek 4. sıraya yerleşti.
Victor Martins ilk kez Formula 2’de sprint yarışının galibi oldu. Onu sırasıyla, Kush Maini, Juan Manuel Correa, Paul Aron ve Jak Crawford takip etti. Antonelli yarışı 10. sırada bitirirken, takım arkadaşı Bearman ise 21. sırada bitiş çizgisini gördü.
Formula 2'nin ana yarışı yarın Türkiye saati ile 12:35’de başlayacak.
Yarışın sonucu:
|
1-
2
|Sıra
|Sürücü
|#
|Tur
|Zaman
|Ara
|km/s
|Pitler
|Puan
|Yarış dışı
|Bonus
|1
|V. Martins ART Grand Prix
|1
|26
|
-
|2
|K. Maini Invicta Racing
|9
|26
|
+4.400
4.4
|4.400
|3
|J. Correa DAMS Lucas Oil
|8
|26
|
+7.900
7.9
|3.500
|4
|
P. Aron Hitech Pulse-Eight
|17
|26
|
+8.600
8.6
|0.700
|5
|J. Crawford DAMS Lucas Oil
|7
|26
|
+9.000
9.0
|0.400
|6
|
G. Bortoleto Invicta Racing
|10
|26
|
+10.700
10.7
|1.700
|7
|I. Hadjar Campos Racing
|20
|26
|
+11.600
11.6
|0.900
|8
|R. Miyata Rodin Motorsport
|6
|26
|
+12.600
12.6
|1.000
|9
|D. Hauger MP Motorsport
|11
|26
|
+17.800
17.8
|5.200
|10
|A. Antonelli Prema Powerteam
|4
|26
|
+24.900
24.9
|7.100
|11
|F. Colapinto MP Motorsport
|12
|26
|
+25.500
25.5
|0.600
|12
|Z. O'Sullivan ART Grand Prix
|2
|26
|
+25.900
25.9
|0.400
|13
|
J. Duerksen PHM AIX Racing
|24
|26
|
+26.800
26.8
|0.900
|14
|
P. Martí Campos Racing
|21
|26
|
+27.400
27.4
|0.600
|15
|R. Villagomez Van Amersfoort Racing
|15
|26
|
+28.000
28.0
|0.600
|16
|R. Verschoor Trident
|22
|26
|
+29.300
29.3
|1.300
|17
|A. Cordeel Hitech Pulse-Eight
|16
|26
|
+29.800
29.8
|0.500
|18
|E. Fittipaldi Van Amersfoort Racing
|14
|26
|
+31.700
31.7
|1.900
|19
|Z. Maloney Rodin Motorsport
|5
|26
|
+36.400
36.4
|4.700
|20
|
T. Barnard PHM AIX Racing
|25
|26
|
+38.300
38.3
|1.900
|21
|O. Bearman Prema Powerteam
|3
|26
|
+41.400
41.4
|3.100
|22
|R. Staněk Trident
|23
|26
|
+41.500
41.5
|0.100
|Tüm sonuçları görüntüle
Motorsport topluluğunun bir parçası olunYorumlara katılın
Bu İçeriği Paylaşın veya Kaydedin
Son Haberler
Alonso: "Aston Martin'in daha az konuşup, daha çok şey yapması gerek"
Perez: "McLaren çok güçlü görünüyordu"
F2 İspanya: Olaylı yarışta Crawford lider, şampiyona lideri Aron dördüncü!
Stella: "Galibiyet şansını ilk virajda kaybettik"
Abone olun ve Motorsport.com'a reklam engelleyicinizle erişin.
Formula 1'den MotoGP'ye kadar doğrudan padoktan haber yapıyoruz çünkü biz de sizin gibi sporumuzu seviyoruz. Uzman gazeteciliğimizi sunmaya devam etmek için web sitemiz reklam kullanıyor. Yine de size reklamsız bir web sitesinin keyfini çıkarma ve reklam engelleyicinizi kullanmaya devam etme fırsatı vermek istiyoruz.
Öne Çıkan Yorumlar