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Antrenman raporu
FIA F2 Spielberg

F2 Avusturya Antrenman: Hadjar seansı lider bitirdi, Aron ve Crawford takipte!

Isack Hadjar, Spielberg antrenman seansında 1:16.441'lik turuyla seansın en hızlı isim oldu.

Rümeysa Öztürk
Isack Hadjar, Hitech GP

Isack Hadjar, Hitech GP

Fotoğraf: Red Bull Content Pool

Formula 2'nin Avusturya'daki antrenman seansı güneşli bir günde başladı ve sürücüler 45 dakikalık antrenman seansı için tur atmaya başladılar.

PREMA Racing'den Oliver Bearman seansın ilk dakikalarında 1:17.011'lik derecesiyle ilk sırayı aldı ve MP Motorsport'tan Dennis Hauger 0.076 saniye önünde ikinci sıraya yerleşti. 

Antrenman seansında dakikalar ilerledikçe, en hızlı süre el değiştirmeye başladı ve Paul Aron 1:16.680'lik derecesiyle ART Grand Prix Victor Martins'in onda iki farkla önüne koydu.

Barselona'daki ana yarış zaferinden yeni çıkan Crawford, Aron'un 0,162 saniye gerisinde ikinci sıraya yükselirken bu iyi formunu sürdürüyor gibi görünüyordu.

AIX Racing'den Taylor Barnard'ın ana düzlükte yolun kenarına çekilmesinden birkaç dakika sonra kırmızı bayraklar çıktı. 

Pist temizlendikten sonra seans yeşil bayraklar sallandı ve antrenman seansına devam edildi. O sırada Crawford bir kez daha elinden gelenin en iyisini yaparak bu sefer Aron'un 0,082 saniye gerisinde kaldı.

Campos Racing'den Hadjar, 1:16.624'lük derecesiyle liderlik sıralamasında Aron'u sadece 0,056 saniye geride bırakarak liderliği ele geçirdi. Fransız sürücü daha sonra bir sonraki hızlı tur denemesinde yeniden zirveye çıkarak 1:16.441'lik bir tur elde etti.

Seansın son 10 dakikasına girilirken, AIX Racing'den Barnard, daha önceki duraklamalarının ardından toparlanıp piste geri döndü ve Britanyalı sürücü 19. sıraya yerleşti.

Antrenmanın son dakikalarında kimse Hadjar'ın süresini geçemedi ve Hadjar en hızlı süreyle liderliğe yerleşirken, Aron ikinci sırada seansı bitirdi. Crawford üçüncü, Hauger ise dördüncü sırada bitiş çizgisini gördü. Victor Martins beşinci, Gabriel Bortoleto altıncı, Enzo Fittipaldi'nin yedinci, Joshua Duerksen, sekizinci, Bearman dokuzuncu ve Trident'ten Roman Stanek ilk 10'u tamamladı.

Antrenman seansının sonucu: 

   
1
 - 
3
   
Sıra Sürücü # Tur Zaman Ara km/s
1 France I. Hadjar Campos Racing 20 19

1'16.441

   203.356
2
P. Aron Hitech Pulse-Eight
 17 24

+0.239

1'16.680

 0.239 202.723
3 United States J. Crawford DAMS Lucas Oil 7 23

+0.272

1'16.713

 0.033 202.635
4 Norway D. Hauger MP Motorsport 11 20

+0.278

1'16.719

 0.006 202.619
5 France V. Martins ART Grand Prix 1 23

+0.312

1'16.753

 0.034 202.530
6
G. Bortoleto Invicta Racing
 10 24

+0.446

1'16.887

 0.134 202.177
7 Brazil E. Fittipaldi Van Amersfoort Racing 14 23

+0.531

1'16.972

 0.085 201.953
8
J. Duerksen PHM AIX Racing
 24 21

+0.532

1'16.973

 0.001 201.951
9 United Kingdom O. Bearman Prema Powerteam 3 23

+0.570

1'17.011

 0.038 201.851
10 Czech Republic R. Staněk Trident 23 22

+0.615

1'17.056

 0.045 201.733
11 Netherlands R. Verschoor Trident 22 21

+0.616

1'17.057

 0.001 201.731
12
P. Martí Campos Racing
 21 24

+0.619

1'17.060

 0.003 201.723
13 Barbados Z. Maloney Rodin Motorsport 5 24

+0.621

1'17.062

 0.002 201.718
14 United Kingdom Z. O'Sullivan ART Grand Prix 2 23

+0.624

1'17.065

 0.003 201.710
15 Belgium A. Cordeel Hitech Pulse-Eight 16 23

+0.642

1'17.083

 0.018 201.663
16 Argentina F. Colapinto MP Motorsport 12 23

+0.647

1'17.088

 0.005 201.650
17 Italy A. Antonelli Prema Powerteam 4 22

+0.739

1'17.180

 0.092 201.409
18 United States J. Correa DAMS Lucas Oil 8 22

+0.775

1'17.216

 0.036 201.315
19
T. Barnard PHM AIX Racing
 25 19

+0.938

1'17.379

 0.163 200.891
20 Japan R. Miyata Rodin Motorsport 6 27

+1.011

1'17.452

 0.073 200.702
21 Mexico R. Villagomez Van Amersfoort Racing 15 24

+1.051

1'17.492

 0.040 200.598
22 India K. Maini Invicta Racing 9 19

+1.084

1'17.525

 0.033 200.513
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Önceki haber F2 İspanya: Olaylı yarışta Crawford lider, şampiyona lideri Aron dördüncü!

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