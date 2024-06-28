F2 Avusturya Antrenman: Hadjar seansı lider bitirdi, Aron ve Crawford takipte!
Isack Hadjar, Spielberg antrenman seansında 1:16.441'lik turuyla seansın en hızlı isim oldu.
Isack Hadjar, Hitech GP
Fotoğraf: Red Bull Content Pool
Formula 2'nin Avusturya'daki antrenman seansı güneşli bir günde başladı ve sürücüler 45 dakikalık antrenman seansı için tur atmaya başladılar.
PREMA Racing'den Oliver Bearman seansın ilk dakikalarında 1:17.011'lik derecesiyle ilk sırayı aldı ve MP Motorsport'tan Dennis Hauger 0.076 saniye önünde ikinci sıraya yerleşti.
Antrenman seansında dakikalar ilerledikçe, en hızlı süre el değiştirmeye başladı ve Paul Aron 1:16.680'lik derecesiyle ART Grand Prix Victor Martins'in onda iki farkla önüne koydu.
Barselona'daki ana yarış zaferinden yeni çıkan Crawford, Aron'un 0,162 saniye gerisinde ikinci sıraya yükselirken bu iyi formunu sürdürüyor gibi görünüyordu.
AIX Racing'den Taylor Barnard'ın ana düzlükte yolun kenarına çekilmesinden birkaç dakika sonra kırmızı bayraklar çıktı.
Pist temizlendikten sonra seans yeşil bayraklar sallandı ve antrenman seansına devam edildi. O sırada Crawford bir kez daha elinden gelenin en iyisini yaparak bu sefer Aron'un 0,082 saniye gerisinde kaldı.
Campos Racing'den Hadjar, 1:16.624'lük derecesiyle liderlik sıralamasında Aron'u sadece 0,056 saniye geride bırakarak liderliği ele geçirdi. Fransız sürücü daha sonra bir sonraki hızlı tur denemesinde yeniden zirveye çıkarak 1:16.441'lik bir tur elde etti.
Seansın son 10 dakikasına girilirken, AIX Racing'den Barnard, daha önceki duraklamalarının ardından toparlanıp piste geri döndü ve Britanyalı sürücü 19. sıraya yerleşti.
Antrenmanın son dakikalarında kimse Hadjar'ın süresini geçemedi ve Hadjar en hızlı süreyle liderliğe yerleşirken, Aron ikinci sırada seansı bitirdi. Crawford üçüncü, Hauger ise dördüncü sırada bitiş çizgisini gördü. Victor Martins beşinci, Gabriel Bortoleto altıncı, Enzo Fittipaldi'nin yedinci, Joshua Duerksen, sekizinci, Bearman dokuzuncu ve Trident'ten Roman Stanek ilk 10'u tamamladı.
Antrenman seansının sonucu:
|Sıra
|Sürücü
|#
|Tur
|Zaman
|Ara
|km/s
|1
|I. Hadjar Campos Racing
|20
|19
|
1'16.441
|203.356
|2
|
P. Aron Hitech Pulse-Eight
|17
|24
|
+0.239
1'16.680
|0.239
|202.723
|3
|J. Crawford DAMS Lucas Oil
|7
|23
|
+0.272
1'16.713
|0.033
|202.635
|4
|D. Hauger MP Motorsport
|11
|20
|
+0.278
1'16.719
|0.006
|202.619
|5
|V. Martins ART Grand Prix
|1
|23
|
+0.312
1'16.753
|0.034
|202.530
|6
|
G. Bortoleto Invicta Racing
|10
|24
|
+0.446
1'16.887
|0.134
|202.177
|7
|E. Fittipaldi Van Amersfoort Racing
|14
|23
|
+0.531
1'16.972
|0.085
|201.953
|8
|
J. Duerksen PHM AIX Racing
|24
|21
|
+0.532
1'16.973
|0.001
|201.951
|9
|O. Bearman Prema Powerteam
|3
|23
|
+0.570
1'17.011
|0.038
|201.851
|10
|R. Staněk Trident
|23
|22
|
+0.615
1'17.056
|0.045
|201.733
|11
|R. Verschoor Trident
|22
|21
|
+0.616
1'17.057
|0.001
|201.731
|12
|
P. Martí Campos Racing
|21
|24
|
+0.619
1'17.060
|0.003
|201.723
|13
|Z. Maloney Rodin Motorsport
|5
|24
|
+0.621
1'17.062
|0.002
|201.718
|14
|Z. O'Sullivan ART Grand Prix
|2
|23
|
+0.624
1'17.065
|0.003
|201.710
|15
|A. Cordeel Hitech Pulse-Eight
|16
|23
|
+0.642
1'17.083
|0.018
|201.663
|16
|F. Colapinto MP Motorsport
|12
|23
|
+0.647
1'17.088
|0.005
|201.650
|17
|A. Antonelli Prema Powerteam
|4
|22
|
+0.739
1'17.180
|0.092
|201.409
|18
|J. Correa DAMS Lucas Oil
|8
|22
|
+0.775
1'17.216
|0.036
|201.315
|19
|
T. Barnard PHM AIX Racing
|25
|19
|
+0.938
1'17.379
|0.163
|200.891
|20
|R. Miyata Rodin Motorsport
|6
|27
|
+1.011
1'17.452
|0.073
|200.702
|21
|R. Villagomez Van Amersfoort Racing
|15
|24
|
+1.051
1'17.492
|0.040
|200.598
|22
|K. Maini Invicta Racing
|9
|19
|
+1.084
1'17.525
|0.033
|200.513
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