Steiner: "McLaren, kendi motorunu yapmalı"

Son dünya takımlar şampiyonu McLaren, 2026 kurallarının spora entegre edilmesiyle kendi motor tedarikçisi Mercedes'in açık bir şekilde 154 puan gerisinde kaldı.

Hem McLaren hem de Mercedes, güç ünitelerini Mercedes Yüksek Performanslı Güç Aktarım Organları'ndan [HPP] alıyor. Buna rağmen Mercedes, pilotlar ve takımlar şampiyonalarında tüm rakiplerine karşı baskın bir şekilde liderliğini sürdürüyor. McLaren ise sezon ortasına yaklaşılırken, dokuz Grand Prix'nin yedisini kazanan Brackley merkezli takımın karşısında henüz tek bir galibiyet bile elde edemedi.

Bu farkın bir kısmı MCL40 şasisinden kaynaklansa da, McLaren Takım Patronu Andrea Stella, Silverstone'da verdiği bir demeçte güç ünitesinin de büyük bir rol oynadığını belirtti.

Stella, "Güç ünitesinin kullanımı ve performansı özellikle önemli. Daha önce de belirttiğim gibi şunu söylemeliyim ki HPP güç ünitesinden maksimum verimi alma konusunda hala biraz eksiğimiz var gibi görünüyor."

"GPS verilerine baktığınızda, bir şekilde HPP ile iletişimimizi açık tutmamız gerektiği netleşiyor çünkü kullanamayıp arkada bıraktığımız bazı performanslar var gibi gözüküyor." dedi.

Bu, Stella'nın McLaren ile Mercedes'in yeni güç ünitesini anlama biçimleri arasındaki farka dikkat çektiği ilk sefer değil.

McLaren Takım Patronu, sezonun açılış yarışı olan Avustralya'da şöyle konuşmuştu: "Güç ünitesinin potansiyelinden faydalanmak için yapmamız gereken işler var."

"HPP'nin ortaya çıkardığı potansiyeli gördüğümde, görünüşe göre kullanılabilecek daha fazla performans olduğu anlaşılıyor. Bunu nasıl yapacağımız şimdilik net değil, öğrenme sürecindeyiz ancak bu süreç kesinlikle fabrika takımına kıyasla daha erken bir aşamada."

"Onların yaptıkları, bu işi çok daha iyi anladıklarını gösteriyor ve belki de bilgi akışı bizim beklediğimiz gibi olmadı."

Haas F1 takımının eski patronu Guenther Steiner ise güç ünitesinden şikayet etmenin McLaren için sürekli başvurulan hazır bir bahane olduğunu söyledi.

Woking merkezli takım, daha önce de eski takım patronu Ron Dennis'in "müşteri takımlarının asla şampiyon olamayacağını" ilan etmesiyle gündeme gelmişti. Bu yüzden 2015 sezonu öncesinde Mercedes ile ortaklığını sonlandıran takım, Honda ile anlaşmıştı.

Honda ile geçen üç yılın ve Fernando Alonso'nun o meşhur "GP2 motoru" isyanının ardından McLaren, 2021'de yeniden Mercedes'in müşteri havuzuna katılmadan önce Renault motoruna geçmişti.

Steiner, McLaren'ın şikayet etmeyi bırakıp kendi Formula 1 güç ünitesini üretme zamanının geldiğini şu şekilde belirtti: "Onlar bir otomobil üreticisi, kendi motorlarını yapmalılar."

"Bu durum mazeretleri ortadan kaldırırdı çünkü ne zaman bir şeyler ters gitse hemen 'Ah, motor... Artık Mercedes ile aynı motoru almıyoruz' diyorlar."

"Zamanında Renault ile de sorun yaşadılar. Honda ile de sorun yaşadılar. Her zaman bir şey buluyorlar."

"Bir noktada yetişkin gibi davranmanız gerekir ve onların da yeterince parası var. Zak o takımı pazarlama ve sponsorluk bulma konusunda oldukça iyi. Parayı alın, bankaya koymak yerine kendi motorunuzu yapın. Bu çok büyük bir mesaj verirdi."

"Ayrıca bence ticari açıdan eski araçları için de iyi bir şey olurdu. Benim bu konudaki fikrim bu, bence bu işe girmeliler. Red Bull bu işe girdi ve oldukça iyi gidiyorlar. Audi bu işe girdi. Onlar bir otomobil üreticisi, Ferrari motoru satın almak istemiyorlar. Kendi ayakları üzerinde durmak ve ciddiye alınmak istiyorlar."

McLaren'ın neden bu yola girmediği sorulduğunda ise Steiner şu yanıtı verdi: "Pahalı. Ve zor."

"Motor yapmak kolay değil ama bence ilk engel para, sonra da insan kaynağı; tıpkı bir iş yaparken her zaman olduğu gibi."

"Ancak bir noktada, eğer izlediğiniz yoldan memnun değilseniz -ki değiller- yapmanız gereken şey belli: Kendi işinizi kendiniz görmelisiniz."